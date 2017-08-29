 "Правый сектор" планирует разместить вооруженные отряды на севере Ровенской области", - глава генштаба армии Беларуси Белоконев о адекватности российско-белорусских учений. ВИДЕО

Он напомнил, что 2 августа в Волынской области завершились совместные учения всех силовых ведомств Украины, а с 8 по 23 сентября будут проходить многонациональные учения объединенных сил НАТО "Быстрый трезубец-2017".
"В дополнение к этому, с 11 по 20 сентября в северной части Ровенской области организация "Правый сектор" планирует разместить вооруженные отряды общей численность до 200 человек", - заявил Белоконев.
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200 человек? Серьезно? Это повод для многотысячных маневров регуляров?
Это для кого вообще этот чёс гнилой? Похоже кацапы Луку хорошенько держат за бейцы.
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Невже правда
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в сентябре будет проведено стратегическое учение ВС РФ и Беларуси Запад-2017, на фоне которого весьма вероятен пророссийский переворот в Минске с отстранением Лукашенко от власти
одновременно молдавский президент ( по совету друзей) организует массовые демонстрации пенсионеров за досрочные перевыборы парламента и отказ от проевропейского курса страны
на тот же период кремлёвские консервы готовят в Украине массовые акции против руководства страны
глядя на боеготовые группировки российских войск вдоль украинской границы от Бреста через Ростов и до Крыма и Тирасполя, поневоле задаёшь себе вопрос: а не объединены все эти передвижения войск единым замыслом, и не планируется ли в этот период крупная провокация, которая позволит путлеру и медведчуку начать новую гибридную операцию по замене власти в Киеве?
а возможностей хоть отбавляй - и засылка Януковича в Донецк, что дестабилизирует ситуацию на Донбассе, и акции против кораблей ЧФ РВ, и, например, правосеки в Полесье, готовящие новую Хатынь...
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