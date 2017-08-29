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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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 "Правый сектор" планирует разместить вооруженные отряды на севере Ровенской области", - глава генштаба армии Беларуси Белоконев о адекватности российско-белорусских учений. ВИДЕО

Глава генштаба армии Беларуси Олег Белоконев назвал не адекватной реакцию стран запада на совместные белорусско-российские учения "Запад-2017".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, Белоконев заявил, что подобные по масштабу учения постоянно проводятся на территории Украины вблизи границ с Беларусью.

Он напомнил, что 2 августа в Волынской области завершились совместные учения всех силовых ведомств Украины, а с 8 по 23 сентября будут проходить многонациональные учения объединенных сил НАТО "Быстрый трезубец-2017".

"В дополнение к этому, с 11 по 20 сентября в северной части Ровенской области организация "Правый сектор" планирует разместить вооруженные отряды общей численность до 200 человек", - заявил Белоконев.
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Бандеровські ходоки скоро нападуть!Бандера близько!
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На кітєльку того мокшанського генерала є багато орденських стрічок, значок про вищу освіту (мабуть в расії), стрибки з парашутом.... Але я не побачив !жодного значка ГТО!. Бацька має змогу нагородити того упиря значками ГТО І, ІІ. ІІІ
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А пусть даже и так. Вас это епать никак недолжно что мы там и где организовываем. Вам веры нет как и кацапам.
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"Правый сектор" планирует разместить вооруженные отряды общей численность до 200 человек"

200 человек? Серьезно? Это повод для многотысячных маневров регуляров?
Это для кого вообще этот чёс гнилой? Похоже кацапы Луку хорошенько держат за бейцы.
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Якась матрица.Колись в нас, теж був министр МВД,з такой фамилией.Зараз в Рашке ховается
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смотрите
в сентябре будет проведено стратегическое учение ВС РФ и Беларуси Запад-2017, на фоне которого весьма вероятен пророссийский переворот в Минске с отстранением Лукашенко от власти
одновременно молдавский президент ( по совету друзей) организует массовые демонстрации пенсионеров за досрочные перевыборы парламента и отказ от проевропейского курса страны
на тот же период кремлёвские консервы готовят в Украине массовые акции против руководства страны
глядя на боеготовые группировки российских войск вдоль украинской границы от Бреста через Ростов и до Крыма и Тирасполя, поневоле задаёшь себе вопрос: а не объединены все эти передвижения войск единым замыслом, и не планируется ли в этот период крупная провокация, которая позволит путлеру и медведчуку начать новую гибридную операцию по замене власти в Киеве?
а возможностей хоть отбавляй - и засылка Януковича в Донецк, что дестабилизирует ситуацию на Донбассе, и акции против кораблей ЧФ РВ, и, например, правосеки в Полесье, готовящие новую Хатынь...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Правый сектор" планирует разместить вооруженные отряды на севере Ровенской области", - глава генштаба армии Беларуси Белоконев о адекватности российско-белорусских учений. ВИДЕО
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