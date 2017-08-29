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 "Правый сектор" планирует разместить вооруженные отряды на севере Ривненской области", - глава генштаба армии Беларуси Белоконев об адекватности российско-белорусских учений. ВИДЕО

Глава генштаба армии Беларуси Олег Белоконев назвал неадекватной реакцию стран запада на совместные белорусско-российские учения "Запад-2017".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, Белоконев заявил, что подобные по масштабу учения постоянно проводятся на территории Украины вблизи границ с Беларусью.

Он напомнил, что 2 августа в Волынской области завершились совместные учения всех силовых ведомств Украины, а с 8 по 23 сентября будут проходить многонациональные учения объединенных сил НАТО "Быстрый трезубец-2017".

"В дополнение к этому, с 11 по 20 сентября в северной части Ривненской области организация "Правый сектор" планирует разместить вооруженные отряды общей численностью до 200 человек", - заявил Белоконев.
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Именно так начиналась Финская Война....
СССР сконцентрировал 3 армии на границе с финнами, а потом "финский правый сектор" ядрами обстрелял "самых дружелюбных человечков"!!!
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правильная реакция украинских сил самообороны.Пусть не забудут,что начало войны в Украине собрало за считанные дни тысячную армию добровольцев.В нынешнее время на это понадобятся только часы....
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"Правый сектор" планирует разместить вооруженные отряды на севере Ровенской области", - глава генштаба армии Беларуси Белоконев о адекватности российско-белорусских учений. ВИДЕО

ШО ТО ГОЦМАНУ ПОДСКАЗЫВАЕТ, ШО "ОНИ" ГОТОВЫ КУДА УГОДНО ПРАВОСЕКОВ ПОЗАПИХАТЬ, ШОП ТОКО ОНИ ПОД РАДОЙ НЕ УСЕЛИСЯ И НЕ ПОСПРАШАЛИ КАЖНУ РАДОВСКУЮ ТВАРЮШКУ:- "КУДА НАТЫРЕННОЕ СПРЯТАЛ?"
"Правый сектор" планирует разместить вооруженные отряды на севере Ровенской области", - глава генштаба армии Беларуси Белоконев о адекватности российско-белорусских учений - Цензор.НЕТ 4017

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Ой не смешите меня, радибога, что белоканев - ваенный командир из Беларуси... Он настоящий ГБшник из параши... Мы уже видели, таких у нас в Киеве...
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Как сообщил в 2016 году источник LIGA.net, хорошо знакомый с структурой организации, всего в ДУК ПС насчитываются 20 батальонов, а общая численность личного состава около 3000 человек.
Несмотря на свою неуправляемость, бойцы ПС имеют отличную репутацию и хорошо проявляют себя в боевых действиях, и как говорят военные что они непревзойдённые мастера военного дела. И всегда патриоты ДУК ПС гарантированно выполняют самые тяжёлые сложные поставленные военные задачи часто жертвуя собой. Кроме того в структуре ПС есть и Гражданский Корпус в котором тоже тысячи патриотов которые готовы в любую трудную минуту прийти с оружием в руках
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Я так понял что только от одного упоминания Правого Сектора..ссуца и срутся жиденьким уже не только в паРаше..но и в блядорусии.....
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Видать у генерала очко не железное - аж 200 правосеков )))
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Приятно слышать,что аж сам начальник генерального штаба ВС Белоруси,так уважает или боится "Правый сектор". Говорит о 200-х сот человек ,как о 200000. Хватит нам Крыма,тоже думали да гадали ,нападут или нет.
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от руссоватная вша, он бы еще сказал что на Волыне расконсервируются схроны и крыйивки ОУН-УПА времён второй мировой войны и зомбо-оуновцы через территорию Беларусси нападут на русский мир.
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Бандеровські ходоки скоро нападуть!Бандера близько!
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На кітєльку того мокшанського генерала є багато орденських стрічок, значок про вищу освіту (мабуть в расії), стрибки з парашутом.... Але я не побачив !жодного значка ГТО!. Бацька має змогу нагородити того упиря значками ГТО І, ІІ. ІІІ
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А пусть даже и так. Вас это епать никак недолжно что мы там и где организовываем. Вам веры нет как и кацапам.
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"Правый сектор" планирует разместить вооруженные отряды общей численность до 200 человек"

200 человек? Серьезно? Это повод для многотысячных маневров регуляров?
Это для кого вообще этот чёс гнилой? Похоже кацапы Луку хорошенько держат за бейцы.
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Якась матрица.Колись в нас, теж був министр МВД,з такой фамилией.Зараз в Рашке ховается
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смотрите
в сентябре будет проведено стратегическое учение ВС РФ и Беларуси Запад-2017, на фоне которого весьма вероятен пророссийский переворот в Минске с отстранением Лукашенко от власти
одновременно молдавский президент ( по совету друзей) организует массовые демонстрации пенсионеров за досрочные перевыборы парламента и отказ от проевропейского курса страны
на тот же период кремлёвские консервы готовят в Украине массовые акции против руководства страны
глядя на боеготовые группировки российских войск вдоль украинской границы от Бреста через Ростов и до Крыма и Тирасполя, поневоле задаёшь себе вопрос: а не объединены все эти передвижения войск единым замыслом, и не планируется ли в этот период крупная провокация, которая позволит путлеру и медведчуку начать новую гибридную операцию по замене власти в Киеве?
а возможностей хоть отбавляй - и засылка Януковича в Донецк, что дестабилизирует ситуацию на Донбассе, и акции против кораблей ЧФ РВ, и, например, правосеки в Полесье, готовящие новую Хатынь...
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бойтесь шкуры продажные... а если правый сектор захочет применить арту или авиацию, то ваще гаплык там будет всем, бульбой своей от страха подавитесь...(нельзя смеяться над убогими, прости, господи...)
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"кремлёвские консервы готовят в Украине массовые акции против руководства страны" - а у нас есть массовая живая сила готовая бежать куда укажет кремлевская консерва???? или может как раз наоборот - люди сейчас немного присматривают за этими консервами хотя непонятно почему не грохают а толерантничают по прежнему с ними.....
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А можно разместить отряды ПС вдоль всей юго-восточной границы??? Чтоб кацы и ожидающие освобождения руццкого мира не шастали.
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Можно. Но не более одного человека через каждые 10км.
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вдоль всея границы расиии стаят в полной боевой готовности тяжелые биндеравские дивизии са стараны урала падпирает китайский правый сектар с кучами баеголовок,дохтар я вас умаляю не выключайте на ночь свет в палате пажалуйста...
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Я ржал,когда увидел у немцев Вайсруссия. (как бы дословный перевод в названии страны неуместен)
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Правый сектор" планирует разместить вооруженные отряды на севере Ривненской области", - глава генштаба армии Беларуси Белоконев об адекватности российско-белорусских учений. ВИДЕО
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