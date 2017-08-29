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Все про:вертолет (587) модернизация (118) Укроборонпром (463)

 "Укроборонпром" модернизирует вертолеты ВСУ, используя агрегаты отечественного производства. ВИДЕО

В рамках диверсификации компонентов российского производства на Конотопском авиаремонтном заводе "Авиакон" для вертолетов Ми-24 и Ми-8 создается и устанавливается украинское оборудование.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы госконцерна "Укроборонпром", информирует Цензор.НЕТ.

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"С целью реализации программы импортозамещения в части агрегатов системы управления двигателями Ми-24 был разработан проект бюллетеня по замене электронных регуляторов двигателей", - рассказали на предприятии.

В апреле на Авиаконе успешно прошли контрольные испытания Ми-24ПУ1 с отечественными агрегатами системы управления двигателями. Сейчас этот вертолет уже передан Воздушным Силам ВСУ.

Также на службу в ВСУ поступят и модернизированные Ми-8МТ. В июле были проведены контрольные испытания этого вертолета с регистратором отечественного производства, а сейчас проходят испытания с новыми метеолокатором, спутниковой навигационной системой и резервной радиостанцией.

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все для фронту все для перемоги ! смерть кацапським окупантам
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Главное чтоб летало и не падало.

Можно чего нибудь о достижениии украинского машиностроения, робототехники, новых технологиях, достижениях, только не об унылом Поплавском с колбасой.
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Та смотрю и грусть- тоска съедает. Ну это.... ну это полумеры!! Ну почему турки и китайцы могут, а мы не. Чем Авиакон вместе с Моторсичью хуже турок???? Чеееммм???
Это турецкий Т-129. Что сложный планер? Что нет двигателей????
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Спокойно сказали "заменим" и пошли работать - УВАЖАЮ!
Это не Рашка, которая с начала месяц орала "Русланы сами все сделаем, прямо сейчас"...

потом месяц орала "Русланы сами будем ремонтировать"...

ну и только опосля, покричав "нам Русланы НЕ НУЖНЫ" - в конце заткнулась и СГЛОТНУЛА.
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Цензор.НЕТВидеоТехнологии"Укроборонпром" модернизирует вертолеты ВСУ, используя агрегаты отечественного производства. ВИДЕО
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