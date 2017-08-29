 "Укроборонпром" модернизирует вертолеты ВСУ, используя агрегаты отечественного производства. ВИДЕО

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"С целью реализации программы импортозамещения в части агрегатов системы управления двигателями Ми-24 был разработан проект бюллетеня по замене электронных регуляторов двигателей", - рассказали на предприятии.
В апреле на Авиаконе успешно прошли контрольные испытания Ми-24ПУ1 с отечественными агрегатами системы управления двигателями. Сейчас этот вертолет уже передан Воздушным Силам ВСУ.
Также на службу в ВСУ поступят и модернизированные Ми-8МТ. В июле были проведены контрольные испытания этого вертолета с регистратором отечественного производства, а сейчас проходят испытания с новыми метеолокатором, спутниковой навигационной системой и резервной радиостанцией.
http://automotoclub.info/category/novini/rosiyani-vikrali-avtomobili-krain-nato.html
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Можно чего нибудь о достижениии украинского машиностроения, робототехники, новых технологиях, достижениях, только не об унылом Поплавском с колбасой.
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Это турецкий Т-129. Что сложный планер? Что нет двигателей????
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Это не Рашка, которая с начала месяц орала "Русланы сами все сделаем, прямо сейчас"...
потом месяц орала "Русланы сами будем ремонтировать"...
ну и только опосля, покричав "нам Русланы НЕ НУЖНЫ" - в конце заткнулась и СГЛОТНУЛА.
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