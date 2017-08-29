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 Общество, За рубежом
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Все про:Жириновский (539) нацизм (295) фашизм (395)

 "Это люди наши. Вот я эсэсовец, вот там гестапо, вот Гитлер, вот Муссолини. Они избиратели", - Жириновский. ВИДЕО

Депутат российской Госдумы Владимир Жириновский объяснил распространенность нацистских идей в России желанием молодежи "потролить".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Жириновский опровергает свое заявление в 1993 году о том, что идеологи Гитлера в целом "ничего негативного в себе не содержит" и не отрицает, что среди его соратников есть сторонники такой идеологии.

"Это люди наши. Вы понимаете? Он принц Британии один раз одел форму немецкого эсэсовца. Молодежь хочет чего-то вот так потролить. Вот я эсэсовец, вот там гестапо, вот Гитлер, вот Муссолини. Это их взгляды. Они избиратели", - заявил Жириновский.

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Ну не скажи .Знает 5 языков . два высших образования и всю жизнь при власти . он не дурак . дураки те кто за него голосуют .так же как и в Украине .
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жирик опортуниист обыкновенный и все тут никой он не умный он приспособлеенец
Как тока кресло хуйла упадет , то вы увидете нового опозиционера жирика
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приспособленцем быть тоже надо уметь .Он миллионер и сделал себя сам .
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Лизать жопу вождю много ум а не надо...
Что сказали...о том и гавкнул...потому и миллионер..... а не миллионер потому что сделал сабя сам....
Вот создатели Гугла..Фейсбука...Апле...эти люди сделали сами себя....
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Стив джобс вот пример сделай себя сам а не жирик
ты по ходу нидерландский кацап
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Типа ..один раз не пидарас..??
НО что то мне подсказывает..что жирик не один раз..и не два....
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Если бы этого убогого посадили в клетку и возили по всему миру то были бы баснословные заработки !
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Табличку повесить : ЖИТЕЛЬ ПЕДЕРАЦИИ ЭЛИТНЫЙ!
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россиюшка снова пробила ДНО
Кадырогв новый презик россиюшки и жирик станет молиться Аллаху
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Ахтунг минен, або Саранча Ранее сообщалось, что боевики в зоне АТО применяют новую "тактику" - специально поджигают поля и лесопосадки возле линии разграничения. Трава после многонедельной жары - сухая, поэтому огонь быстро распространяется и уже сжег несколько домов в селах. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/ato/komandovanie-ato-nochyu-predlozhilo-boevikam-peremirie-terroristy-soglasilis-i-vskore-narushili-ego-916325.html

Да, я это видел, и по этому ехал, бигме.

Мы завезли воякам хуеву тучу огнетушителей, но потом эту идею бросили, как безнадежное вычерпывание моря ситом. Это невозможно ничем потушить, можно только утомить огонь периферийно, возле вопов.

Быстрый пал выжигает степную траву, на ней тут же вырастает новая, но это не эндемические травы - потому что зерна эндемиков сгорают вместе с родителями, а принесенные сорняки, типа ядовитой амброзии и ее друзей, которых искореняли еще при Хрущеве. Новые метровые стебли выжигает уже солнце, курва сохнет, крошится, рассеивает по ветру споры, и потом русские ихтамнеты снова поджигают ее - и так до бесконечности. В итоге получается каменное плато, заросшее каменными будяками в рост человека, по которому можно перемещаться только в плотном рип-стопе и в броне. И с ебальником, перемотанным мокрым платком.

Там, где вольно бродили ногайские кони, и можно было спать в мягкой траве, теперь без брони нельзя пройти два метра от обочины чтобы посрать, иначе придется бинтовать жопу.

Затем выгорают лесополосы, защищавшие своими линиями Приазовскую землю от суховеев и эррозии. Стоят призрачные деревья, начинающиеся в метре от земли. У которых ствол от комля прогорел насквозь в нескольких местах в кружева, как у мангровых деревьев - делясь на три корня. И крона мертва, кроме двух-трех зеленых листков наверху, доедающих давние соки, застоявшиеся в медленной капиллярной системе могучих растений еще с довоенного времени, от Кучмы, бигме, той от Щербицкого.

От ветра мертвые деревья, стоящие на цыпочках, валятся на землю, блокируя дорогу и образовывая укрытия от осколков. Их никто не убирает - дураков нет выходить под обстрел мушебратьев.

Дышать там можно только через маску - пыльная эррозия превращает любой шаг в желтую пыль, и кабина буса забивается желтым туманом. На торпеде слой наносов как в каракумах, а на заднем сиденьи все льют воду на маски. Потом на этих масках остаются желтые пятна грунта напротив дыхал. Без шуток, в Марике - и дальше, в Талаковке пыльные смерчи уже норма бытия. Некоторые казарменные собаки пытаются под них поссать, как под дерево.

Это там, куда до русских асвабодителей приезжали подышать чистым степным воздухом.

***
Перепахать это без потерь, смешав войну с грунтом, тоже нельзя - трактор подорвется на первой сотке. Броня - на свой риск. Там все заминировано. Заминировано подло, не по военному, а по-бандитски, нахуй этот ваш наивный талибан по шариату, русская "салдацкая смикалка" и московитская безземельная подлость заруливает любую алькаиду - минированием без карт и схем: "На кого бог пошлет". А хули ся стеснять, "На кого бог пошлет - бог того и простит".

Цель русского минирования - не ограничение перемещения войск противника, как это принято в условиях войны, с обозначением закрытых зон, а чтобы уебало кого попало. Похуй кого - грибника или рыбака. Если не удается создать экологическую пустыню - то хотя бы гуманитарную, земля минус люди. Иначе непонятно - зачем ставить растяжки на глухих околицах сел с "русскоязычными"? Хунта там точно не ходит, танки не ездят, на кого же ваши растяжки поставлены, кредитороссы?

Русские ставят мины, мы их снимаем и ставим таблички, русские ночью снимают таблички и опять ставят мины - именно таким путем распространяется православное советское русскоязычие. Защита русскоязычных методом отрывания ног таким же русскоязычным, дабы хахлы убоялись и пожалели. Потому что одноногим на Западе гей-сервис с пандусами, а на Руси жалость и говно. А только через жалость и говно к убогим есть Царствие Небесное.

Сознательное травмирование, создание гражданских инвалидов - один из методов российской гибридной войны, направленный на разрушение экономической системы противника, как и разрушение экологии. Повесить разрушения и лечение людей, независимо от их убеждений на ваш счет. Вы им не дали в долг - они отрезали вашей кошке ноги и позвонили с жалобой в общество охраны животных.

Наших саперов отстреливают, но то таке, война. С точки зрения российского снайпера, русскоязычный обыватель должен быть одноногим, контуженным на всю голову, и жить в говне. Как у снайпера живет его семья в Воркуте. Укропский сапер мешает этой многоходовочке, россиянину надо, чтобы все жили хуево - как в обезвоженном Крыму, проваливающемся Донецке и тлеющем Азове.

Россиянам здесь не жить, только повоевать за кредит. Превратили в солончаковое говно Крым, в карстовое говно Донбасс, так хули этих азовских окраинных лохов жалеть? Горите нахуй!

За дельту от этого сотворения ада выжившим урзянам позволят раз в три года, сроком на неделю, съездить отдохнуть подальше от дел рук своих. Офицеры могут взять в турецкие отели свои семьи. Потом рузские будут жаловаться, что их плохо обслужили в Турции на берегу чужого синего моря оллинклюзив, и надо их завоевать, чтобы опять превратить все в говно, и интересоваться - почем путевки далье Турции?

***
Мне сейчас не до литературы, так что сорри, кадеты, за сбивчивый ритм и отуствие свзяной кпомозиции пвовсетования. Кгда грожет брнека пздит пдо голро а сдиение пздит пдо сркау в джпие на убахах инмегоу ппатсь по кнпк плнштеа.

Я четко понимаю смысл бытия этой российской саранчи - сожрать все до южного полюса, а потом, если на северном что-то отрастет за время отсутствия саранчи, вернуться туда на откорм - на основании сакрального договора эпохи Ноя между Екатериной и Навуходоносором. И сожрать еще раз все по новому кругу.

Мы это уже видели в кино про день независимости США, с Уиллом Смитом, про космическую саранчу, уничтожающую место обитания, и отлетающую на новые оллинклюзивы. Просто тогда мы думали что это фантастика, и такого не бывает.

Так вот. Очень даже бывает. "Это люди наши. Вот я эсэсовец, вот там гестапо, вот Гитлер, вот Муссолини. Они избиратели", - Жириновский - Цензор.НЕТ 5898
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Чего вы так. Кроме Жириновского в Думе и умных людей нету. Или может Поклонскую-некрофилку в пример приведете? Жириновский - величайший ум России. Поводырь и светоч российских народов, т.ск.
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Кстати, путин не полный идиот. Всего 77 кг. Полные идиоты - рогозин и жириновский...
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вот я Джохар Будаев,Рюсский ГЕНЕРАЛ чеченского происхохдения,,сжег рюсскае быдло 26 декабря 1994 года в районе города ГРОЗНЫЙ и на площади МИНУТКА... рюсские крысы,скажите что Джохар Дудаев КАЛМЫКСКИЙ ТЕРРОРИСТ ИНГУШСКОГО ПРОСХОЖДЕНИЯ...
Рюсская ПАДАЛЬ.....кто по вашему Джохар ДУДАЕВ,ДАУНетский ТЕРРОРИСТ или Крымско-татарский ОПОЛЧЕНЕЦ...??? крысы обосраннные...
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Дорогой, это сейчас они тебя сильно зацепили...
Я пока прочитала - вжалась в кресло..
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Лилюсь прости...,иногда эмоции бьют через Край,мне ведь всего 17 лет
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Тогда понятно, однако, настолько четко передал эмоции, поистине слово - великая сила, мастер слова может управлять массами.Ты талант.
Но тётей старайся больше не пужать, в памперсах за компом сидеть невдобно.
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в те годы роковые, познал я смерти прелесть на фронтах...
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Что у путлера на уме , то у жирика на языке.
Этот "звонарь" готовит биомассу к тому, как будет управлять путлеровсский режим.
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"Роззия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир..." - И.А.Ильин (1882-1954)
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Кто-то очень умный и циничный придумал название его партейки: "либерально-демократическая". Такое могло прийти в голову лишь человеку, испытывающего глубочайшее презрение и отвращение к народу, которым он правит.
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Как я неоднократно говорил, что этому гельминту Жириновскому поможет только контрольный выстрел в голову или же срочная эвтаназия.
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А Европа просит Украину соблюдать режим прекращения огня . Не лечит жизнь людей .
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кака херня!!! кого дурят? я АППСОЛЮТНО!!! против жириновского... это клоун
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для отвлечения быдла..... срабатывает на все 100%!
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должен знать , чем закончил Муссолини - кумир
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"Как сообщает Цензор.НЕТ, Жириновский опровергает свое заявление в 1993 году о том, что идеологи Гитлера в целом "ничего негативного в себе не содержит" и не отрицает, что среди его соратников есть сторонники такой идеологии."

Чрезвычайно любопытно, каким образом возникла эта НОВОСТЬ :
"Жириновский опровергает свое заявление в 1993 году"
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Фсе , кто много кричит про то , ккак деды тралевале - латентные нацисты, фожызды и ещё ХЗ кто .Лукашенко о Гитлере :https://www.youtube.com/watch?v=ZR0WysxSDGI :
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Это люди наши. Вот я эсэсовец, вот там гестапо, вот Гитлер, вот Муссолини. Они избиратели", - Жириновский. ВИДЕО
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