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 Политика Украины, Общество
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Все про:декларация (1019) Порошенко (13651) НАПК (504)

 "Порошенко - единственный Президент Украины, потерявший деньги за время работы на должности главы государства", - политтехнолог Уколов. ВИДЕО

Петр Порошенко - единственный Президент Украины, который пребывая на этой должности, не умножил свое состояние, а потерял деньги.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, об этом заявил политтехнолог Виктор Уколов. Как доказательство Уколов навел данные исследований, согласно которых состояние Порошенко на начало 2014 года оценивалось в 918 миллионов долларов, а сегодня капитал президента оценивается в 589 миллионов долларов.

Уколов также исключил ошибки в декларации Порошенко, объяснив такую точку зрения, огромным опытом главы государства в заполнении таких документов.

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А этот исперд покажет нам панамские счёта Порошенко,сколько туда поступило денег с 2014 ,наверное нет,просто мы должны ему поверить на слова
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До слез.... Еще бы нашлись те, кто в это поверит.
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Пусть поедет в Болгарию покатается, подружка заждалась уже.
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за это не переживай. главное озвучить, а шестерки раздуют из искры пожар.
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Вообще людей за недалеких держат бред сивой кобылы
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Витя оказался не педофилом, а педерастом. В плохом смысле слова - политическим.
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Нашим зрадофилам и всепропальщикам это не аргумент. Не их это мантра.
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Если это так, то это может гипотетически выступать показателем некой "честности" нашего президента, НО более вероятной причиной к сожалению мне представляется тот факт что с 2014 по 2017 доллар вырос в разы, и если оценивать имущество в гривнах (а в декларациях заполняется эквивалент в гривнах) то получится именно такое расхождение...
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а це "Петр Порошенко - единственный Президент Украины, который пребывая на этой должности, не умножил свое состояние, а потерял деньги.Источник:https://censor.net.ua/v453245"
залізний аргумент для виборів на другий термін!
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У Порошенка, як би до нього не ставитися як до особи, є реальні результати у державному будівництві. Нічого подібного його попередники не робили. Тому за абстрактними претензіями до нього приховуються лише банальні намагання просунути якогось свого недотепу на майбутніх виборах. Он, бідна пенсіонерка Тимошенко вже точить лижі. Подібне вже було, холи хаяли Ющенка, його дітей і сім'ю, заганяючи у глухий кут.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Порошенко - единственный Президент Украины, потерявший деньги за время работы на должности главы государства", - политтехнолог Уколов. ВИДЕО
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