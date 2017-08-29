 "Порошенко - единственный Президент Украины, потерявший деньги за время работы на должности главы государства", - политтехнолог Уколов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на 112
, об этом заявил политтехнолог Виктор Уколов. Как доказательство Уколов навел данные исследований, согласно которых состояние Порошенко на начало 2014 года оценивалось в 918 миллионов долларов, а сегодня капитал президента оценивается в 589 миллионов долларов.
Уколов также исключил ошибки в декларации Порошенко, объяснив такую точку зрения, огромным опытом главы государства в заполнении таких документов. Читайте также: НАПК не нашло коррупции в декларациях Порошенко
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и Вера здесь ни причем))
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https://www.youtube.com/watch?v=iKyx_GiFBAI
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залізний аргумент для виборів на другий термін!
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