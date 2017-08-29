 "Все было подстроено. Меня шантажом туда направили. Против меня дело возбуждено", - девушка, выманившая украинца Павла Гриба в Беларусь. ВИДЕО

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Мужчина утверждает, что Павла Гриба задержали сотрудники ФСБ в белорусском городе Гомель. Туда он поехал еще 24 августа, чтобы встретиться с девушкой, с которой, якобы, познакомился через Интернет. Доподлинно известно, что границу он преодолел без препятствий. А дальше его след теряется.
В полиции города Гомель отцу сообщили, что его сын находился в розыске. Якобы за террористическую деятельность. Но информацию о задержании не подтвердили.
Консул Украины в Минске уже заявил, что Павла нет среди задержанных в СИЗО Беларуси.
Отец считает, что сына арестовали из-за его патриотических взглядов.
Через социальные сети журналисты разыскали девушку, с которой встречался Павел в Гомеле. Ею оказалась 17-летняя жительница города Сочи. В интервью она призналась, что действительно пригласила парня в Беларусь. Заставили ее это сделать сотрудники ФСБ России. Выяснилось, что она также находится под следствием по той же статье, что и Гриб - террористическая деятельность.
"Все было подстроено. Меня туда шантажом направили, в Беларусь. Мы поднимали такие темы, как национализм или нечто подобное. Ну, вообще-то и против меня дело возбуждено. Можно сказать, что через разговор с ним тогда и... Я вот об этом не могу рассказывать, потому что подписала бумагу о неразглашении", - рассказала журналистам девушка.
Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетя". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
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Если из РФ выехала машина с гуманитаркой, значит люди погибнут в Украине.
https://www.youtube.com/watch?v=iKyx_GiFBAI
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Французский производитель молочной продукции Danone перевозит в Сибирь из Нидерландов и Германии почти 5000 коров голштинской породы. Таким образом компания рассчитывает снизить себестоимость собственной продукции и сдержать рост цен на свои продукты на российском рынке, сообщает агентство Блумберг.
Коровам предстоит переехать почти на 4500 км на ферму под Тюменью, сообщил агентству Блумберг глава российского представительства Danone Чарли Капетти. Ранее компания совместно с российским сельскохозяйственным холдингом "Дамате" приобрела ферму под Тюменью, занимающую 60 га.
Danone планирует, что все 5000 коров переедут в Россию уже в сентябре, производство молока на ферме будет запущено в мае следующего года.
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