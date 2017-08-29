 Двое российских силовиков ликвидированы в ходе операции в дагестанском Хасавюрте

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в понедельник, 28 августа, РИА Новости сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
Собеседник агентства отметил, что среди гражданского населения пострадавших нет.
В результате перестрелки были убиты два ополченца.
В настоящее время проводится их опознание.
На месте боестолкновения изъято автоматическое оружие, боеприпасы и гранаты, принадлежавшие партизанам.
"Специалистами-взрывотехниками ФСБ были обнаружены самодельные взрывные устройства, установленные на неизвлекаемость, в связи с чем они уничтожены на месте путем подрыва", - рассказали агентству.
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