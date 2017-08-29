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 Двое российских силовиков ликвидированы в ходе операции в дагестанском Хасавюрте

В ходе операции на окраине дагестанского Хасавюрта погибли двое российских силовиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в понедельник, 28 августа, РИА Новости сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Собеседник агентства отметил, что среди гражданского населения пострадавших нет.

В результате перестрелки были убиты два ополченца.

В настоящее время проводится их опознание.

На месте боестолкновения изъято автоматическое оружие, боеприпасы и гранаты, принадлежавшие партизанам.

"Специалистами-взрывотехниками ФСБ были обнаружены самодельные взрывные устройства, установленные на неизвлекаемость, в связи с чем они уничтожены на месте путем подрыва", - рассказали агентству.

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Сегодня просто праздник какой то. На временно оккупированой територии Кавказа русню шкварят.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомДвое российских силовиков ликвидированы в ходе операции в дагестанском Хасавюрте
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