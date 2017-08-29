 "Паника и героизм", - рассказ бойца, вышедшего из Иловайского котла. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, к годовщине Иловайской трагедии "5 канал" начинает спецпроект. Ежедневно будут публиковаться истории очевидцев тех событий - бойцов различных подразделений, прошедших ад Иловайского котла.

Сегодня вашему вниманию невероятная история бойца батальона "Миротворец" Дмитрия Сироштана. Он должен был зайти в Иловайск на несколько часов. Вместо этого несколько дней держал оборону города, который окружали русские войска.Батальон "Миротворец" потерял при выходе из котла 10 бойцов. Были ранены и пленные. Дмитрий же чудом выжил и смог самостоятельно выйти из окружения.Он должен был зайти в Иловайск на несколько часов на зачистку. Вместо этого несколько дней в составе батальона "Миротворец" держал оборону печальноизвестного железнодорожного депо.Дмитрий Сироштан родом из оккупированной сейчас Горловки. Он - один из тех, кому удалось выйти из Иловайская живым. "Команда была - по газам и вперед. Кто как мог - так и организовался, так и выходил. Это сущий ад. Сплошная паника, сплошной героизм - все вперемешку. Там все горело - БТРы, машины, все", - рассказывает Дмитрий Сироштан.

Вместе с другими бойцами "Миротворца" он выезжал тем самым "зеленым коридором", когда школьный автобус, в котором они ехали, расстреляли русские. "Из автобуса я выпрыгнул последним - вокруг никого нет. И вот я - посреди улицы - стал как вкопанный. Никого из наших я не вижу. Шары свистят вокруг, и впервые стало страшно", - вспоминает боец ​​батальона "Миротворец".

На месте Дмитрия на ходу подобрал автобус бойцов батальона "Херсон". Впрочем, и вторая попытка выехать из окруженного города закончились трагедией."Его накрыли, водителя убило. Я выпрыгнул и побежал к перекрестку, а на перекрестке меня подобрал знаменитый пикап" Днепра ". Мы подорвались на фугасе", - рассказывает военный.В поле он остался безоружным, только с одной гранатой. Выходя из окружения через лесополосу, наткнулся на российский окоп. Бросил туда гранату. Спрятался под бронемашины. Дальше - ползком выбирался в сторону ближайшего, уже оккупированного населенного пункта."Войдя в первый дом, который произошел дорогой. Накормили, дали флягу воды, попросили скорее уходить, потому что в городе уже были "сепары", - говорит Дмитрий.Шел пешком уже по оккупированной русскими территории. Дважды его останавливали, но спасла горловская прописка - принимали за местного и отпускали. Так и добрался к месту дислокации "Миротворца".

Дмитрий Сироштан до сих пор служит в батальоне, живет с женой в пригороде столицы. Ему обещали дать квартиру, но третий год после Иловайска он до сих пор встречает в арендованной. И мечтает вернуться в родную Горловку.История бесстрашного бойца - далее в видео: