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 "Все! Приплыли!", - в Запорожье судно с тысячами тонн щебня получило пробоины и село на мель. ВИДЕО

В Запорожье судно с тысячами тонн щебня получило пробоины во время прохода под мостом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео, на котором капитан сухогруза "Профит" умышленно садится на мель, чтобы избежать затопления груза и судна. Сейчас судно на мели вблизи острова Хортица. Сухогруз значительно накренился, но вода в пробоины больше не поступает. В трюмах корабля обнаружили две метровые пробоины. После разгрузки судна его должны отбуксировать к ремонтным докам.

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это корыто иногда латать нужно)))
а не выжимать из него последнее...с надеждой на АВОСЬ)))
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Все! Приплыли!", - в Запорожье судно с тысячами тонн щебня получило пробоины и село на мель. ВИДЕО
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