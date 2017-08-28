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 Политика Украины, Общество
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Все про:Порошенко (13645) школа (1797) Донецкая область (4630)

 Порошенко сообщил об открытии трех реконструированных школ на Донетчине: "Поздравляю с очередной победой в возрождении Донбасса". ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей Донецкой области с открытием трех реконструированных школ в Покровске, Дружковке и Часовом Яру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Президента в Facebook.

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"Искренне поздравляю с очередной победой в возрождении Донбасса - открытием сразу трех реконструированных школ в Покровске, Дружковке и Часовом Яру", - сказал он

По его словам, на освобожденной Донетчине с каждым годом все больше учеников и учителей будут работать и учиться в "крепких и красивых стенах".

Порошенко также сообщил, что в 2018 году запланировано выделение 520 млн грн на повышение квалификации учителей, которые будут обучать первоклассников Новой украинской школы.

"Несмотря на российскую военную агрессию мы и в дальнейшем шаг за шагом продолжим развитие мирной жизни на территории Донбасса", - подчеркнул глава государства.

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ТАК ВРОДЕ ТОЛЬКО ОДНУ ШКОЛУ РОДИЛИ ВМЕСТО 30 -ТИ
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А він свої теж не дає, він наші тринькає! Замість того щоб присуджувати терористам 15 років виправних робот на будівництві шкіл, мостів, доріг та відновленню зруйнованих будинків, він їх відпускає на умовний термін! В нього ж наших грошей багато! 120 млрд грн відшкодування ПДВ олігархам в 2017 році! 180 млрд дотацій Пенсійному фонду в 2017 році! Мільярд туди, мільярд сюди, багато мільярдів, на всіх вистачить! Тільки армія фінансується на 1% від потреби, порошенко ж в нас президентмиру! Бюджет міноборони України - 64 млрд грн, а бюджет армії РФ 60 млрд доларів!
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Утилизация ватников - а что так... - посмотри какие хорошие детки, ты только посмотри на них..., а то что о чем то рядом говорит большая навозная куча..., так игнориоуй это
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Научите кто-нибудь его синонимам, а то слово "победа"из его уст вызывает раздражение. Уважаемый ПАП, говори при открытии чего-либо - "достижение" или еще-что. Только не победа. Ты обвульгарил такое хорошее слово...
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Чисто политтехнологическая херь чтобы гидрант асоциировался с пэрэмогой. 13 - не счастливое число, Гидрант - пэрэмога.
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Чисто политтехнологическая херь чтобы гидрант асоциировался с пэрэмогой.

Только немного переборщили.
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за такие оговорки кого то из "звезды" ждет "звезда".
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Показали сегодня по тв школу в укр селе - 100 лет школе-простая сельская хата-мазанка
на западной украине.
Щели в стенах -руку можно просунуть.
Крыша течет.

Но 1 сентября побелили
Не удивительно - 100 лет школе.
Каждый год красят.
Рядом строящаяся школа - начали стройку в 2013 году, нужно было 12 миллионов грн, дали 3 млн,
стройка стала 3 года назад.

А на енту президентскую школу-показуху в дамбасе дали аж 70 млн гривен.
Построили за 1 год.

Вот так - кто асвабаждает дамбас, у тех школа с дырами.
А у асвабажденных - за 70 млн.

За чей счет банкет??
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Три школи реконструювали?!
Ні! Це перемога в відродженні Донбасу, зі слів шоколадного.
Людина потребує відпочинку в Ростові.
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сам все предельно ясно выразил последними тремя словами:

Порошенко сообщил об открытии трех реконструированных школ на Донетчине: "Поздравляю с очередной победой в возрождении Донбасса" - Цензор.НЕТ 4618
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не те "компьютеризированные школы", про одну из которых недавно был сюжет в новостях?
бабки разворовали, а чинуши стоят только плечами пожимают "куда деньги пропали не известно".
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Так глядишь и до открытия общественных туалетов дело дойдет.
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Ремонт шкіл у воюючій країні- це дійсно перемога. Перемога здорового глузду над маханням кулаками на канапі.
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Интересно охрана гидранта детей тоже на наличие оружия шмонала или детей своих привезли?)))
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Гарна новина.Як глоток свiжого повiтря,серед усiх новин.Дiточкi наше майбутне.Радий,що в них есть нова школа.
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Нічого особистого- просто бізнес. За це і судитимуть.
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Чем дальше казнокрад от военщины - тем более военный у него лексикон. "победа" у них - всего лишь реконструкция школ - как раз то, что они должны делать повседневно.... без пафоса и натужного порывания очка.
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Мельчает Петр Алексеевич,когда то в ООН аплодировали.
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Пётр Алексеевич, когда вы говорите, всё чаще впечатление, что вы бредите.
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Пушков заявил, что США не по силам изолировать россию из-за Донбасса.С этим успешно справляется путин, добавил Пушков и громко заплакал

Порошенко сообщил об открытии трех реконструированных школ на Донетчине: "Поздравляю с очередной победой в возрождении Донбасса" - Цензор.НЕТ 8722
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко сообщил об открытии трех реконструированных школ на Донетчине: "Поздравляю с очередной победой в возрождении Донбасса". ВИДЕО
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