 Порошенко сообщил об открытии трех реконструированных школ на Донетчине: "Поздравляю с очередной победой в возрождении Донбасса". ВИДЕО

"Искренне поздравляю с очередной победой в возрождении Донбасса - открытием сразу трех реконструированных школ в Покровске, Дружковке и Часовом Яру", - сказал он
По его словам, на освобожденной Донетчине с каждым годом все больше учеников и учителей будут работать и учиться в "крепких и красивых стенах".
Порошенко также сообщил, что в 2018 году запланировано выделение 520 млн грн на повышение квалификации учителей, которые будут обучать первоклассников Новой украинской школы.
"Несмотря на российскую военную агрессию мы и в дальнейшем шаг за шагом продолжим развитие мирной жизни на территории Донбасса", - подчеркнул глава государства.
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Только немного переборщили.
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на западной украине.
Щели в стенах -руку можно просунуть.
Крыша течет.
Но 1 сентября побелили
Не удивительно - 100 лет школе.
Каждый год красят.
Рядом строящаяся школа - начали стройку в 2013 году, нужно было 12 миллионов грн, дали 3 млн,
стройка стала 3 года назад.
А на енту президентскую школу-показуху в дамбасе дали аж 70 млн гривен.
Построили за 1 год.
Вот так - кто асвабаждает дамбас, у тех школа с дырами.
А у асвабажденных - за 70 млн.
За чей счет банкет??
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Ні! Це перемога в відродженні Донбасу, зі слів шоколадного.
Людина потребує відпочинку в Ростові.
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бабки разворовали, а чинуши стоят только плечами пожимают "куда деньги пропали не известно".
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