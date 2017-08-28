 "Прилетает не что-то маленькое, а конкретные снаряды. Тактика стрельбы показывает, что не трактористы с той стороны", - бойцы ВСУ возле Водяного. ВИДЕО

"Прилетает не что-то маленькое, а конкретные снаряды. И целятся не только по жилым домам, но и пытаются уничтожить живую силу. Огонь ведут постоянно и плотно... Стреляют точно. Периодичность стрельбы говорит о том, что не просто БК расходуют. Соответственно, тактика боя и тактика стрельбы показывает, что не трактористы с той стороны", - говорит один из бойцов.
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В Луганске были убиты два депутата Народного совета "ЛНР," сообщил заместитель генерального прокурора республики Григорий Цевенко. По его словам, резонансное преступление произошло в Каменобродском районе города в ночь с 26 на 27 августа 2017 года.
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