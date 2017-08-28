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 Политика Украины, Общество
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 "Прилетает не что-то маленькое, а конкретные снаряды. Тактика стрельбы показывает, что не трактористы с той стороны", - бойцы ВСУ возле Водяного. ВИДЕО

На приморском направлении вблизи Водяного российские террористы только 12 часов воздерживались от стрельбы во время объявленного "школьного перемирия".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, наемники применили минометы и стрелковое оружие. Кроме того, зафиксировано применение крупнокалиберных снарядов.

"Прилетает не что-то маленькое, а конкретные снаряды. И целятся не только по жилым домам, но и пытаются уничтожить живую силу. Огонь ведут постоянно и плотно... Стреляют точно. Периодичность стрельбы говорит о том, что не просто БК расходуют. Соответственно, тактика боя и тактика стрельбы показывает, что не трактористы с той стороны", - говорит один из бойцов.

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Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко прибыл в Краматорск Донецкой области с рабочей поездкой, где провел совещание с военными по оперативной ситуации в зоне проведения АТО. Во время совещания был заслушан доклад о ситуации...Источник: https://censor.net.ua/n453172
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верховный главноторгующий и торговый партнёр хуйла
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Я не придираюсь, но боевые действия идут с середины 2014 года. За это время даже эстонских артиллеристов можно было бы натаскать. Естественно даже у трактористов, которые перешли в категорию "богов войны" появились профессиональные навыки и знание тактики боя.
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Ты со своими "умозаключениями" посиди в свинарнике, поскольку за это время даже самые тупые боты уловили, что воюют мохнорылые кацапы!
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Боты может и уловили. Вы кацапами и жителей Донбасса называете. Спецов то, скорее всего, изначально ни с той ни с другой стороны не было. Натаскивать приходилось и снабжать. Это да.
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А что про бурят-танкистов скажешь? Это ведь коренные долбасяне. Жители Донбасса, в большинстве своём - это сброд, свезённый во времена совка в шахты и они не обладают никакой этнической идентификацией. Это подвид Homo soveticus, которые хотят бухать и жить совке эпохи Брежнева. И если ты скажешь, что танки и БУКи эти шахтёры нашли в шахтах и сами научились стрелять из сложной техники то ты просто троллик.
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По-моему тут разговор не идет о танкистах. Кто-то поехал, кто-то не поехал. Разговор об уровне подготовки. Он растет.
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Разговор идёт, как раз о них. Поскольку с Украиной воюет расея, а не шахтёры, которые окромя кайла в своих заскорузлых руках ничего не держали.
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развелось этих, недобитых шуфручей на дорогах, ни пройти ни проехать
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тактика стрельбы показывает, что это уже не просто трактористы, а обученные кем-то артиллеристы
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инфа с рассейских сайтов.

В Луганске были убиты два депутата Народного совета "ЛНР," сообщил заместитель генерального прокурора республики Григорий Цевенко. По его словам, резонансное преступление произошло в Каменобродском районе города в ночь с 26 на 27 августа 2017 года.
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Хватит упоминать Хуйловский бред про трактористошахтеров. Все кто цивилизация - уже несколько лет понимают с кем мы воюем. Выдумка Хуйла должна уходить в забытие а не подпитываться постоянно истеричными доказательствами противоположного с нашей стороны...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Прилетает не что-то маленькое, а конкретные снаряды. Тактика стрельбы показывает, что не трактористы с той стороны", - бойцы ВСУ возле Водяного. ВИДЕО
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