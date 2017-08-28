 "Очаков - легендарное для нас место. Люди, там живущие, должны снести эту базу НАТО", - российские пропагандисты о строительстве центра управления ВМС Украины. ВИДЕО

"Это все больше и больше становится антироссийским плацдармом. Враждебным нашей стране. И дальше нужно переходить от слов к делу. Что такое создание в Очакове центра управления ВМС Украины якобы на Черном море?! Это типичная вещь американцев - они под видом управления национальными вооруженными силами создают подобные центры. Их строят американцы, насыщают американским оборудованием и американскими советниками. Это на самом деле система управления всеми силами НАТО - болгар, румын, турок и так далее, против нас... Очаков. Куда дальше? Легендарное для нас название местности. Люди там живущие должны снести этот центр, действуя собственными силами", - заявил кремлевский пропагандист Семен Багдасаров.
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Именно трусость - главная черта "русского мира".
Главная и самая большая трусость - страх признаться в чем-то себе. Увидеть себя со стороны.
В начале они воевали с дикими "майдаунами", которые поработили большинство украинцев.
Потом с американскими наемниками и бандеровскими фашистами. И до сих пор с ними воюют. Потом часть из них начала видеть каких-то укропов, преимущественно с "бандеровских" областей.
А почему? Потому что страшно. Страшно увидеть реальный мир. Реального врага. Страшно увидеть то, что воюешь против украинцев всей Украины, против русских, евреев. Воюешь потому что варвар, дикий тупой жадный и жестокий варвар.
Но легче воспаленному уму видеть "войну с Америкой за Украину". Страшно видеть войну с Украиной.
Подонки - трусливы. "Русский мир" - мир подонков.
http://censoru.net/1845-imenno-trusost-glavnaya-cherta-russkogo-mira.html
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Пушков заявил, что США не по силам изолировать россию из-за Донбасса.С этим успешно справляется путин, добавил Пушков и громко заплакал.СССР
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у них все что происходит в Россиюшке это все госдеп и СССр тоже развалил ГОс деп
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Мягкотелость подобно той, что творилась на дамбасе, когда ублюдки перекрывали дорогу нашим военным, не должна повториться, иначе опять прос.ем территорию. Хунта так хунта - убивать нах.
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Не знаю как там Очаков с его вшивеньким будущим командным пунктом, но Севастополь с 2014 года наверняка в первой десятке целей пиндосских ядреных боеголовок
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И хорошо ясно всем что эта проклятая украинским народом российская фашистская педерация этот лютый кровавый враг оккупант суверенной части территории украинского государства. То что она никогда даже в большом бреду больше непосмеет затевать свои кровавые оккупационные захватничекие войны против Украинской Державы уже полноправного члена НАТО. Ну разьве что гадкие кремлёвские фашисты )(уйла будут испускать свой ужасный звериный фашистский вой ненависти на европейскую Украину полноправного члена ЕС. и НАТО, но про себя и только в тёмных углах своего фашистского логова в кремле.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/Очаків
Для кого єтот город сакральньій?
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Сколько уже можно сраной России жить старыми штампами? Времена давно поменялись, а они все о своем. Кому що, а куркі - просо... Пусть лучше в своих школах вместо "пАбед" расскажут о том - куда Сталин дел сотни тысяч покалеченых , без ног-без рук ветеранов. Расскажите своим детям и внукам, что ветераны-калеки умирали в глуши Соловецих островов, сосланые "пАбидитилеми". Пусть российские дети трижды подумают, когда им скажут из телевизора - "вон там - фашисты, идите и воюйте, как ваши дедываивали ", и что с ними потом будет. Истина познается, к сожалению, с большим опозданием.
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28 августа 2017, 06:39
Я столкнулся с тем фактом, что многие у нас верят, что Украина "одумается и вернётся". Хочется кратко ответить.
Не вернётся никогда. Ни в каком качестве.
Кончилось шовинисты ваше время. И кончилось время империй. Весь мир прёт вперёд - кроме нас. Мы - вперёд в прошлое.
В России нищета, мракобесие и тоталитаризм.
Русские шовинисты, совки и имперцы вы всёрьёз решили, что к вам кто-то вернётся?
К вам вернётся только Азия и Средневековье если Китай не возьмёт под опеку.
Все остальные от вас бегут как от чумы.
Россия это пример абсолютно беспомощного, одураченного, величайшего в своей глупости населения и стопроцентно преступного властного беспредела.
Мы летим в пропасть обрекая детей. Ведь они не выберутся из этой клоаки НИКОГДА!
Россия противопоставила себя всему миру в гордыне, чванстве и лицемерии. А кончит изоляцией с последующим попрошайничеством.
Только в этот раз на Западе дураков не будет.
Окорочка и хлеб дадут только в обмен на полное разоружение. Потому что наша ненависть ко всему миру в конце концов наткнулась на ответку.
Мы достали.
Сначала мы терпеть не могли прибалтов, за путь в Европу и НАТО. Потом возненавидели Грузию тоже за проевропейскую политику и вот теперь пришла очередь Украины.
Мы ненавидим американцев за богатство и мощь, европейцев за культуру, парламентаризм, права и свободы.
Мы готовы возненавидеть кого угодно, ведь мы такие духовные, а запихнули сами себя в страны третьего мира. Нам чертовски обидно. Неужели Бог не видит, что мы лучше всех этих западных человечков?
А Бог действительно не видит. Ему всё равно с Запада ты или из Совка. Плевать ему на твои потуги. Бог он вообще любит скромность.
А мы решили, что раз за последние 17 лет многие смогли приобрести иномарки, вернее чекисты и их потомки позволили нам немножко нагулять жирок, то это как то вывело нас на новый уровень?
Дед победил, а я купил?
Кретины. Раб всегда раб, пока есть хозяин.
Мы несчастны, мы недооценены, мы жаждем реванша!
Но мы всегда найдём кого обвинить и кремлёвская пропаганда нам поможет.
В России рождается фашизм. Естественно он будет не такой как германский или какой либо другой.
Он будет наш особый, ведь никто же не отрицает, что у России особый путь.
Вы думаете хуже чем при развале Совдепии быть не может? Ещё как может!
И мы очутимся в этом аду не пройдёт и трёх лет. Если по ТВ стали показывать документалистику с симпатией к КНДР, то значит нас уже готовят.
Мы обрекли своих детей молчанием на наш вариант Северной Кореи. Мы сами подготовили российский апокалипсис. Мы позволили одурачить себя, поверили путинской пропаганде. Мы за временное благополучие продали будущее.
Мы нация рабов и нам нет прощения.
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28 августа 2017, 14:24
В Киеве 11 государств представили неформальную альтернативу блоку НАТО, состоящую из восточноевропейского блока, Турции, США, Канады и Великобритании. В Москве истерика. Париж, Берлин и Брюссель хранят озабоченное молчание…
На днях специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что Украина пока не готова вступить в НАТО, как и Альянс не готов ее сейчас принять. Это заявление вызвало сдавленные крики "Зрада" в нашей стране и радостное возбуждение в Кремле. Мол, Трамп - наш! Не хотят брать Украину в НАТО. Нам оставят. На самом деле причин грустить у украинцев после этого заявления совсем нет. И уж тем более не стоит радоваться представителям России.
В первую очередь потому, что никаких сенсаций Волкер не озвучил. Да, Украина пока не готова к вступлению в Альянс хотя бы просто потому, что еще не перешла на стандарты НАТО. В вооружении, системе воинских званий, структуре вооруженных сил. Да не все генералы у нас еще по-английски говорить научились. А надо. Ну и в самом Альянсе хватает членов в плохом смысле этого слова, которые не готовы терять деньги на бизнесе с РФ ради туманных перспектив защиты свободы далекой от них независимой Украины. Помните, как Нидерланды упирались подписанию Ассоциации с ЕС? Там ничего личного, у них серьезный бизнес с Россией. С НАТО будет еще сложнее.
Так что прав Курт Волкер, десять раз прав - формальное вступление Украины в НАТО вопрос долгий и трудный. И, кстати, по факту не такой уж и принципиальный. Формальное членство в НАТО не слишком помогло Турции после сбитого российского самолета. Про Будапештский меморандум кому-то напомнить? Не в бумажке счастье. А в фактическом положении дел и реальных интересах. И тут у Украины все очень даже интересно складывается. А для России совсем наоборот. Мы на сегодняшний день проводим общие учения со странами НАТО и принимаем активное участие в миротворческих операциях. У нас если не самая сильная армия в Европе, то одна из самых сильных. С реальным боевым опытом столкновений с наиболее вероятным противником нормальных стран и здравого смысла. Это факт, от которого США отказываться не собирается. Слова в таких случаях просто выполняют задачу маскировки реальности. Так что перейдем от настоящего к будущему, контуры которого так четко проявились именно на параде 24 августа в Киеве.
Украина действительно сделала презентацию одного из сильнейших военных игроков в Европе. Тем более с реальным боевым опытом защиты от агрессора, который угрожает общей безопасности. Это очень серьезно и гораздо мощнее, чем экономический потенциал нашей страны. Однако все понимают, что самая богатая страна ничего не стоит, если не может себя защитить либо не имеет надежных и сильных друзей. Все заинтересованные стороны этот фактор учитывали и потому на парад в Украину официально делегировали министров обороны. И военных, для участия в параде. Что вызвало очередной приступ истерики в РФ.
На военном параде присутствовали министры обороны 11 стран. Кроме Украины там присутствовали главы военных ведомств США, Великобритании, Польши, Латвии, Черногории, Эстонии, Литвы, Турции, Канады и Молдовы. Для полноты картины вместе с украинскими военными по Крещатику прошли солдаты из этих стран. И как это называется? Правильный ответ - парад союзников. В честь Дня Независимости Украины в Киеве прошел парад вооруженных сил фактически нового геополитического оборонного (так принято говорить) Альянса. Ну а пределы необходимой обороны мы устанавливаем сами, исходя из общих интересов. Общих интересов участников Альянса, естественно.
Показательная демонстрация нового неформального объединения военного потенциала стран Восточной Европы, Великобритании, США и Канады выглядит куда убедительнее, чем заявления изрядно потерявшего в скорости реакции и способности к резким движениям блока НАТО. Украина и Польша - две сопоставимые по размерам мощные армии, которые в коалиции самая серьезная сила в Европе. Турция - тот же масштаб. Поддержку США, Великобритании и Канады невозможно переоценить. Добро пожаловать в новую реальность, дорогие друзья и недорогие враги. Союз пока неформальный - но нас это не смущает. А вам от этого не легче.
Очень характерно выглядит на этом фоне реакция старой Европы. Париж, Берлин и Брюссель хранят недоуменное многозначительное молчание. Их министры на параде не присутствовали, военные по Крещатику не шли, хотя двери для них, наверняка были открыты до последнего дня. Похоже, политические элиты этих государств не желают следовать старой мудрости "Кто хочет мира, пусть готовится к войне". Они предпочитают выражать глубокую озабоченность российской агрессией, вести бесконечные переговоры о примирении и пытаться задобрить агрессора. Санкции - это максимум, на что хватает их решимости. А новая геополитическая ось "Киев - Варшава - Вашингтон" уже не только обозначила себя, но и прирастает партнерами.
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28 августа 2017, 12:07
Стратегия правления Путина на следующий срок целиком заключается в бронемобиле "Щит", основное назначение которого - давить демонстрантов. Не разгонять, а именно давить, двигаясь прямо на них. Чтобы второй раз не выходили.
Вглядитесь в снимок - этот самый щит также оснащён отверстиями для стрельбы по людям из автоматического оружия. То есть во всём мире врезаются в толпу террористы и стреляют по людям террористы, а в России это будет делать Путин Владимир Владимирович и его опричники. Вот такая вот предвыборная программа у кандидата-диктатора. Пощады не ждите.
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