EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Общество, За рубежом
  11125  142
Материалы по теме:
Все про:ВМС (571) пропаганда (2204) Россия (72027)

 "Очаков - легендарное для нас место. Люди, там живущие, должны снести эту базу НАТО", - российские пропагандисты о строительстве центра управления ВМС Украины. ВИДЕО

Кремлевские пропагандисты призывают жителей Очакова самостоятельно разрушить центр управления украинскими ВМС, который строится в городе инженерными подразделениями армии США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такой призыв прозвучал на одном из пропагандистских телешоу на росТВ.

"Это все больше и больше становится антироссийским плацдармом. Враждебным нашей стране. И дальше нужно переходить от слов к делу. Что такое создание в Очакове центра управления ВМС Украины якобы на Черном море?! Это типичная вещь американцев - они под видом управления национальными вооруженными силами создают подобные центры. Их строят американцы, насыщают американским оборудованием и американскими советниками. Это на самом деле система управления всеми силами НАТО - болгар, румын, турок и так далее, против нас... Очаков. Куда дальше? Легендарное для нас название местности. Люди там живущие должны снести этот центр, действуя собственными силами", - заявил кремлевский пропагандист Семен Багдасаров.

Загрузка видео...

Читайте также: Строительные части в рамках программы помощи Украине строят в Очакове командный центр для ВМС ВСУ, - ВМС США
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Если бы власть не обращала внимания на зомбомассу в Украине особенно времен Ющенко и построила базу ВМС США в Донузлаве как хотели американцы,Крым был бы украинским и поныне!Вот опять онанизм с базой в Очакове:гнать сраной метлой подватников только о мысле снести ее ,хватит шутить с "контрой" а тем более думать что ее нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ОЧКО - вот ваше легендарное кацапское место, а к Очакову вы имеете такое же отношение как кацапы к цивилизации.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Э не...не согласен...!!!"Легендарное" для путиноидов место-Соловки!!!Быдло должно знать своё МЕСТО!!!...мордой не "вышло"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Легендарное место это где параша в разные времена в морских сражениях получала по соплям: Порт-Артур, Цусима, Севастополь, Очаков и др.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какого хера наши так называемие политологи-гомнолологи едут на эти коцапские шоу?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а теперь интересно посмотреть,кто кинется ехать в Очаков. ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трусость.
Именно трусость - главная черта "русского мира".
Главная и самая большая трусость - страх признаться в чем-то себе. Увидеть себя со стороны.
В начале они воевали с дикими "майдаунами", которые поработили большинство украинцев.
Потом с американскими наемниками и бандеровскими фашистами. И до сих пор с ними воюют. Потом часть из них начала видеть каких-то укропов, преимущественно с "бандеровских" областей.
А почему? Потому что страшно. Страшно увидеть реальный мир. Реального врага. Страшно увидеть то, что воюешь против украинцев всей Украины, против русских, евреев. Воюешь потому что варвар, дикий тупой жадный и жестокий варвар.
Но легче воспаленному уму видеть "войну с Америкой за Украину". Страшно видеть войну с Украиной.
Подонки - трусливы. "Русский мир" - мир подонков.

http://censoru.net/1845-imenno-trusost-glavnaya-cherta-russkogo-mira.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"...что воюешь против украинцев всей Украины, против русских, евреев", - граждан Украины, ведь есть перевертыши в россии, кацапы и евреи из москвы, проездом через Австралию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 31 мин.31 минуту назад
Пушков заявил, что США не по силам изолировать россию из-за Донбасса.С этим успешно справляется путин, добавил Пушков и громко заплакал.СССР

"Очаков - легендарное для нас место. Люди, там живущие, должны снести эту базу НАТО", - российские пропагандисты о строительстве центра управления ВМС Украины - Цензор.НЕТ 9050
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Напомните этому далбаебу об опыте Рейгана и СССР.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чего вы там им напоминать то собрались
у них все что происходит в Россиюшке это все госдеп и СССр тоже развалил ГОс деп
 показать весь комментарий
Ответить
 
На чужой кусок не раззевай свое кацапское рыло... Да Очаков счастлив будет иметь у себя такой центр вместо озверевших "спасителей" ваших "спасающих" Донбасс...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не мешало бы этим людям уже с нашей стороны сделать предупреждение, что-то типа "если хоть один сепар хотя бы чихнет в сторону базы, то стрелять в ублюдка без предупреждения"

Мягкотелость подобно той, что творилась на дамбасе, когда ублюдки перекрывали дорогу нашим военным, не должна повториться, иначе опять прос.ем территорию. Хунта так хунта - убивать нах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
НАТО в Украине. Все что им остается это гавкать из-за поребрика.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вам, сударь, какая печаль, что мы у себя (!) что хотим - то и строим? Завал...те свои ебальники (ой! Не то слово завуалировал ) и не сметь, зайчики, лезть нам. Зайчики - потому-что зайчики любят жрать свое дерьмо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отчаянными криками русских свиней удовлетворен
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кстати, ЕСТЬ О ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ СЕВАСТОЛЬЦАМ

Не знаю как там Очаков с его вшивеньким будущим командным пунктом, но Севастополь с 2014 года наверняка в первой десятке целей пиндосских ядреных боеголовок
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так не проклятым кремлёвским фашистам кровавого маньяка )(уйла - путлина, а только Украине решать что, где, когда и с кем строить на своей суверенной украинской земле! "К большому сожалению то, что в 2008 году Украина сделала ужасную непоправимую ошибку она не подписала план действий по членству в НАТО, сегодня это стало большой геополитической кровавой драмой, временной оккупацией проклятыми российскими фашистами захватчиками Украинских Крыма и Донбасса. После того, когда Украина и Грузия неподписали ПДЧ, ужасная вражеская фашистская Россия осуществила кровавую военную агрессию в Грузии. А потом этот обнаглевший лютый кровавый враг фашист агрессор безнаказанно пошел дальше уже на Украинские Крым, Донбасс". Вместе с тем украинский народ на 100% убежден, что украинские войска обязательно скоро станут вооруженными силами стран-членов НАТО.
И хорошо ясно всем что эта проклятая украинским народом российская фашистская педерация этот лютый кровавый враг оккупант суверенной части территории украинского государства. То что она никогда даже в большом бреду больше непосмеет затевать свои кровавые оккупационные захватничекие войны против Украинской Державы уже полноправного члена НАТО. Ну разьве что гадкие кремлёвские фашисты )(уйла будут испускать свой ужасный звериный фашистский вой ненависти на европейскую Украину полноправного члена ЕС. и НАТО, но про себя и только в тёмных углах своего фашистского логова в кремле.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а що ж ви, уроди, думали, коли перлися на нашу землю, що українці зустрінуть вас з распрастьортимі об'ятіямі? нахєр ідіть, забудьте, не буде у нас вашого вонючого рузького міра, уже ні-ко-ли, жріть його самі, до чого ви закликаєте, ублюдки, людей-розрушити? не туди попали, українці виховані, щоб будувать, а не розрушать, розрушать-це якраз до вас, недоношена недонація, не один українець, якщо він дійсно українець, просто так навіть цеглину не поламає, хіба що буде потреба, а ти, скот, верещиш, щоб українці зламали те, в що вкладена важка праця, мені просто тебе шкода,хробак
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Очаков - легендарное для нас место. Люди, там живущие, должны снести эту базу НАТО", - Назва міста походить від турецької назви міста Ачі-Кале тур. Özi (Фортеця Очі) (джерела перекладають її як «фортеця біля моря» або «фортеця на проході»).[2] У руській (українській) транскрипції воно з часом одержало звучання приблизно як «Очаков» (Ачаков) чи «Очаків», звідси і походить сучасна назва міста
https://uk.wikipedia.org/wiki/Очаків
Для кого єтот город сакральньій?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ваши люди могут снести разве что тухлое яйцо
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А жители Очакова прямо не понимают своей прямой выгоды от строительства и последующей эксплуатации такого объекта у себя под боком? Думаю, что они и базу ВМФ США на десяток судов и корпус морпехов не отказалися бы иметь по соседству. Это круче шоблы туристов в сезон
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"...времен очаковских и покоренья Крыма..."
Сколько уже можно сраной России жить старыми штампами? Времена давно поменялись, а они все о своем. Кому що, а куркі - просо... Пусть лучше в своих школах вместо "пАбед" расскажут о том - куда Сталин дел сотни тысяч покалеченых , без ног-без рук ветеранов. Расскажите своим детям и внукам, что ветераны-калеки умирали в глуши Соловецих островов, сосланые "пАбидитилеми". Пусть российские дети трижды подумают, когда им скажут из телевизора - "вон там - фашисты, идите и воюйте, как ваши дедываивали ", и что с ними потом будет. Истина познается, к сожалению, с большим опозданием.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
для них главное, что "дедываевали", а сколько "таких дедов- калек" закопали на тех же Соловках, это им не надо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украина не вернется. Никогда!

28 августа 2017, 06:39



Я столкнулся с тем фактом, что многие у нас верят, что Украина "одумается и вернётся". Хочется кратко ответить.
Не вернётся никогда. Ни в каком качестве.
Кончилось шовинисты ваше время. И кончилось время империй. Весь мир прёт вперёд - кроме нас. Мы - вперёд в прошлое.

В России нищета, мракобесие и тоталитаризм.

Русские шовинисты, совки и имперцы вы всёрьёз решили, что к вам кто-то вернётся?

К вам вернётся только Азия и Средневековье если Китай не возьмёт под опеку.
Все остальные от вас бегут как от чумы.
Россия это пример абсолютно беспомощного, одураченного, величайшего в своей глупости населения и стопроцентно преступного властного беспредела.
Мы летим в пропасть обрекая детей. Ведь они не выберутся из этой клоаки НИКОГДА!
Россия противопоставила себя всему миру в гордыне, чванстве и лицемерии. А кончит изоляцией с последующим попрошайничеством.
Только в этот раз на Западе дураков не будет.
Окорочка и хлеб дадут только в обмен на полное разоружение. Потому что наша ненависть ко всему миру в конце концов наткнулась на ответку.
Мы достали.

Сначала мы терпеть не могли прибалтов, за путь в Европу и НАТО. Потом возненавидели Грузию тоже за проевропейскую политику и вот теперь пришла очередь Украины.

Мы ненавидим американцев за богатство и мощь, европейцев за культуру, парламентаризм, права и свободы.
Мы готовы возненавидеть кого угодно, ведь мы такие духовные, а запихнули сами себя в страны третьего мира. Нам чертовски обидно. Неужели Бог не видит, что мы лучше всех этих западных человечков?
А Бог действительно не видит. Ему всё равно с Запада ты или из Совка. Плевать ему на твои потуги. Бог он вообще любит скромность.

А мы решили, что раз за последние 17 лет многие смогли приобрести иномарки, вернее чекисты и их потомки позволили нам немножко нагулять жирок, то это как то вывело нас на новый уровень?

Дед победил, а я купил?
Кретины. Раб всегда раб, пока есть хозяин.
Мы несчастны, мы недооценены, мы жаждем реванша!
Но мы всегда найдём кого обвинить и кремлёвская пропаганда нам поможет.
В России рождается фашизм. Естественно он будет не такой как германский или какой либо другой.
Он будет наш особый, ведь никто же не отрицает, что у России особый путь.
Вы думаете хуже чем при развале Совдепии быть не может? Ещё как может!
И мы очутимся в этом аду не пройдёт и трёх лет. Если по ТВ стали показывать документалистику с симпатией к КНДР, то значит нас уже готовят.

Мы обрекли своих детей молчанием на наш вариант Северной Кореи. Мы сами подготовили российский апокалипсис. Мы позволили одурачить себя, поверили путинской пропаганде. Мы за временное благополучие продали будущее.

Мы нация рабов и нам нет прощения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украина и не думала быть вместе с россией ментально. Всегда для украинцев россия была дерьмом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
рвутся ватные пердаки ? значит идем правильным курсом !!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Больше всего умиляют чурки,топящие за "рюцкемир". Б@ядское племя не пойми кого.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Расскажи поподробнее кто и как "топит". Приложи свою ДНК экспертизу, доказывающую, что ты не "чурка".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на кацапів слово "НАТО" діє, як на чорта ладан
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
подавляющее большинство кацапов, вообще, не знает, как расшифровуется аббревиатура НАТО, им Сикилев дает только одну установку: "Омерика нападет, ваш деревянный туалет, на двоих с соседом, в опасности". Все, пуканы, рвутся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Москве истерика

28 августа 2017, 14:24



В Киеве 11 государств представили неформальную альтернативу блоку НАТО, состоящую из восточноевропейского блока, Турции, США, Канады и Великобритании. В Москве истерика. Париж, Берлин и Брюссель хранят озабоченное молчание…
На днях специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что Украина пока не готова вступить в НАТО, как и Альянс не готов ее сейчас принять. Это заявление вызвало сдавленные крики "Зрада" в нашей стране и радостное возбуждение в Кремле. Мол, Трамп - наш! Не хотят брать Украину в НАТО. Нам оставят. На самом деле причин грустить у украинцев после этого заявления совсем нет. И уж тем более не стоит радоваться представителям России.

В первую очередь потому, что никаких сенсаций Волкер не озвучил. Да, Украина пока не готова к вступлению в Альянс хотя бы просто потому, что еще не перешла на стандарты НАТО. В вооружении, системе воинских званий, структуре вооруженных сил. Да не все генералы у нас еще по-английски говорить научились. А надо. Ну и в самом Альянсе хватает членов в плохом смысле этого слова, которые не готовы терять деньги на бизнесе с РФ ради туманных перспектив защиты свободы далекой от них независимой Украины. Помните, как Нидерланды упирались подписанию Ассоциации с ЕС? Там ничего личного, у них серьезный бизнес с Россией. С НАТО будет еще сложнее.

Так что прав Курт Волкер, десять раз прав - формальное вступление Украины в НАТО вопрос долгий и трудный. И, кстати, по факту не такой уж и принципиальный. Формальное членство в НАТО не слишком помогло Турции после сбитого российского самолета. Про Будапештский меморандум кому-то напомнить? Не в бумажке счастье. А в фактическом положении дел и реальных интересах. И тут у Украины все очень даже интересно складывается. А для России совсем наоборот. Мы на сегодняшний день проводим общие учения со странами НАТО и принимаем активное участие в миротворческих операциях. У нас если не самая сильная армия в Европе, то одна из самых сильных. С реальным боевым опытом столкновений с наиболее вероятным противником нормальных стран и здравого смысла. Это факт, от которого США отказываться не собирается. Слова в таких случаях просто выполняют задачу маскировки реальности. Так что перейдем от настоящего к будущему, контуры которого так четко проявились именно на параде 24 августа в Киеве.

Украина действительно сделала презентацию одного из сильнейших военных игроков в Европе. Тем более с реальным боевым опытом защиты от агрессора, который угрожает общей безопасности. Это очень серьезно и гораздо мощнее, чем экономический потенциал нашей страны. Однако все понимают, что самая богатая страна ничего не стоит, если не может себя защитить либо не имеет надежных и сильных друзей. Все заинтересованные стороны этот фактор учитывали и потому на парад в Украину официально делегировали министров обороны. И военных, для участия в параде. Что вызвало очередной приступ истерики в РФ.

На военном параде присутствовали министры обороны 11 стран. Кроме Украины там присутствовали главы военных ведомств США, Великобритании, Польши, Латвии, Черногории, Эстонии, Литвы, Турции, Канады и Молдовы. Для полноты картины вместе с украинскими военными по Крещатику прошли солдаты из этих стран. И как это называется? Правильный ответ - парад союзников. В честь Дня Независимости Украины в Киеве прошел парад вооруженных сил фактически нового геополитического оборонного (так принято говорить) Альянса. Ну а пределы необходимой обороны мы устанавливаем сами, исходя из общих интересов. Общих интересов участников Альянса, естественно.

Показательная демонстрация нового неформального объединения военного потенциала стран Восточной Европы, Великобритании, США и Канады выглядит куда убедительнее, чем заявления изрядно потерявшего в скорости реакции и способности к резким движениям блока НАТО. Украина и Польша - две сопоставимые по размерам мощные армии, которые в коалиции самая серьезная сила в Европе. Турция - тот же масштаб. Поддержку США, Великобритании и Канады невозможно переоценить. Добро пожаловать в новую реальность, дорогие друзья и недорогие враги. Союз пока неформальный - но нас это не смущает. А вам от этого не легче.
Очень характерно выглядит на этом фоне реакция старой Европы. Париж, Берлин и Брюссель хранят недоуменное многозначительное молчание. Их министры на параде не присутствовали, военные по Крещатику не шли, хотя двери для них, наверняка были открыты до последнего дня. Похоже, политические элиты этих государств не желают следовать старой мудрости "Кто хочет мира, пусть готовится к войне". Они предпочитают выражать глубокую озабоченность российской агрессией, вести бесконечные переговоры о примирении и пытаться задобрить агрессора. Санкции - это максимум, на что хватает их решимости. А новая геополитическая ось "Киев - Варшава - Вашингтон" уже не только обозначила себя, но и прирастает партнерами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какая у типочка истинно русская фамилия. Прям как у кургоняна, симоньяна, шойгу, кадырова и т.д. и т.п. Пипец борцы за руссЬкий мир.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какая у типочка истинно русская фамилия. Прям как у кургоняна, симоньяна, шойгу, кадырова и т.д. и т.п. Пипец борцы за руссЬкий мир.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пощады не ждите

28 августа 2017, 12:07




Стратегия правления Путина на следующий срок целиком заключается в бронемобиле "Щит", основное назначение которого - давить демонстрантов. Не разгонять, а именно давить, двигаясь прямо на них. Чтобы второй раз не выходили.
"Очаков - легендарное для нас место. Люди, там живущие, должны снести эту базу НАТО", - российские пропагандисты о строительстве центра управления ВМС Украины - Цензор.НЕТ 1531"Очаков - легендарное для нас место. Люди, там живущие, должны снести эту базу НАТО", - российские пропагандисты о строительстве центра управления ВМС Украины - Цензор.НЕТ 3117

Вглядитесь в снимок - этот самый щит также оснащён отверстиями для стрельбы по людям из автоматического оружия. То есть во всём мире врезаются в толпу террористы и стреляют по людям террористы, а в России это будет делать Путин Владимир Владимирович и его опричники. Вот такая вот предвыборная программа у кандидата-диктатора. Пощады не ждите.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Карасев что спецом по клоунски наряжаеться чтобы нас там позорить?
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоОбщество"Очаков - легендарное для нас место. Люди, там живущие, должны снести эту базу НАТО", - российские пропагандисты о строительстве центра управления ВМС Украины. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти