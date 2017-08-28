 Медики оказывают первую помощь мужчине, сбитому сыном Шуфрича на элитном Bentley. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно автомобиль, которым управлял Шуфрич-младший и врачей скорой помощи, которые работают с пострадавшим.
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Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно автомобиль, которым управлял Шуфрич-младший и врачей скорой помощи, которые работают с пострадавшим.
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Правила дорожного движения для пешеходов
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він мажор, син цілого шуфрича!!!
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28.08.2017, 11:43 • 1142 • 4
Георгий Тука сказал абсолютно правильную мысль: "Какая разница, какая фамилия у водителя и на какой он машине сбил пешехода?". Правильно для цивилизованной страны. Совершенно согласна.
Но так как мы живем в олигархически-криминальном государстве состояния каменного века, то разница эта - огромна.
Будь то Иванов, Петров или Сидоров на "Запорожце" - он бы сел в тюрьму однозначно. А так как это был Шуфрича сын на "Бентли", то лошадь отделается легким испугом.
В крайнем случае окажется, что у машины отказали тормоза по причине того, что кто-то перерезал тормозной шланг с целью покушения на убийство этого самого сына Шуфрича.
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Может и не такая трактовка будет, может просто "висяк", а может еще что-то, но в любом случае закончится не хуже, чем у стрелка Пашинского.
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Поэтому пан Георгий, как и все закоренелые порохоботы живет в другом измерении.
У меня все. Лиза БО
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