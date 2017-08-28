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 Происшествия, Общество
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Все про:ДТП (6037) сынки (11) Шуфрич (845)

 Медики оказывают первую помощь мужчине, сбитому сыном Шуфрича на элитном Bentley. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись оказания медпомощи бригадой врачей 31-летнему мужчине, которого сбил на Bentley сын народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно автомобиль, которым управлял Шуфрич-младший и врачей скорой помощи, которые работают с пострадавшим.

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Что-то мне подсказывает, что Ш-м. наказан не будет.
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Будет, но другим судом. Как сынки Германши и Яхуевича.
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еще и звездюлей накидает. Раньше папаня мог бабло заработать, а теперь как лох будет в Раде на шару голосовать, чтобы сынка не упекли.
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Мдя... Судя по Википедии дети у него образованные и давить простого человека не стали бы. Хотя на Bentley...
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"ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЧАТЬ ПЕРЕХОД ПО "ЗЕБРЕ", ПОСМОТРИТЕ НАЛЕВО, ОПРЕДЕЛИТЕ МАРКУ АВТОМОБИЛЯ И ОПРЕДЕЛИТЕ ЕГО СТОИМОСТЬ"
Правила дорожного движения для пешеходов
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Все это фигня. Лучше расскажите хоть одну пользу от Шуфрича Украине? Ага, только вред. Вот вредом он Бентли и заработал.
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Да не их это тачка, так что на бабло папаня попал конкретно.
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Не критикуйте шуфрича,бо могут быть сорваны минские переговоры
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Цензор так смакует этот Бентли, будто сроду машин не видел или потерпевшему было бы легче, если бы младший шуфрик переехал его измазанным навозом трактором.
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Вот как раз шуфрич юниор мог только на Бентли его переехать. И где он только работает, что может такую машину себе позволить?
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шановний, що за питання ви ставите?!
він мажор, син цілого шуфрича!!!
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а Шуфрич де працює? Тільки не треба - депутатом.
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формально, в в-зраді), де книжка трудова, а так питання не до мене, є декілька))) органів в державі, хай вони ним займаються! але ж він кореш шоколадних, так що питання, вважаю закрите!
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Да самый лучший депутат в Раде ,нет не Шу Хрыч носивший футболку с "Беркутом"не сын а самый реальный Пацан в Гниднике под Куполом его Родной брат,пардон не знаю его имени,ведь он всем своим видом всегда показывает в какую клоаку попал,да и противоядие с собой всегда носит..
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Богуцкая: Тука, как и все закоренелые "порохоботы", живет в другом измерении
28.08.2017, 11:43 • 1142 • 4

Георгий Тука сказал абсолютно правильную мысль: "Какая разница, какая фамилия у водителя и на какой он машине сбил пешехода?". Правильно для цивилизованной страны. Совершенно согласна.
Но так как мы живем в олигархически-криминальном государстве состояния каменного века, то разница эта - огромна.
Будь то Иванов, Петров или Сидоров на "Запорожце" - он бы сел в тюрьму однозначно. А так как это был Шуфрича сын на "Бентли", то лошадь отделается легким испугом.
В крайнем случае окажется, что у машины отказали тормоза по причине того, что кто-то перерезал тормозной шланг с целью покушения на убийство этого самого сына Шуфрича.
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Может и не такая трактовка будет, может просто "висяк", а может еще что-то, но в любом случае закончится не хуже, чем у стрелка Пашинского.
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Поэтому пан Георгий, как и все закоренелые порохоботы живет в другом измерении.
У меня все. Лиза БО
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били рило одесити гниді оце приклад всім українцям поки не зрозуміє кожен з нас і донбас ікиєв і вінниця що врог не тільки росія а і шуфричі бойки медведчуки до відповіді синка татка і звідки бентлі у нього майбуть заробив пора
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Я в шоке... Лобовое стекло по центру разбито, т.е. на полном ходу (по сообщениям СМИ он несся со скоростью 100 км/ч) врезался в этого беднягу... Таких уродов как эти шуфричи (что старших, что младших) надо просто убивать.
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Есть видео с камер наружного обзора, где видно, как этот урод пролетел первый перекрёсток и чуть не сбил двух людей, а через пару метров на втором перекрёстке сбил пешехода. То есть, если бы те двое людей не увернулись то жертв было бы больше.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияМедики оказывают первую помощь мужчине, сбитому сыном Шуфрича на элитном Bentley. ВИДЕО
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