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 Происшествия, Общество
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Все про:дети (3321) Луцк (397) патрульная полиция (1408)

 "Я хотів їсти", - патрульные Луцка помогли оставленным без присмотра детям, плачущим на подоконнике приоткрытого окна седьмого этажа. ВИДЕО

Патрульные полицейские помогли детям, оставленным без присмотра в квартире седьмого этажа луцкой многоэтажке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, о плачущих мальчиках четырех и пяти лет, один из которых высовывался в форточку, сообщили полицейским прохожие.

Оказалось, что мама детей на работе, а приглядывала за ними одна из знакомых, которой необходимо было отлучиться.

Патрульные нашли дверь за которой находились дети и разговаривали с ними, удерживая около двери, до момента прихода владелицы квартиры.

"Младший, действительно мог выпасть из окна. Форточка была открыта, а нижняя часть окна перекрыта деревянной перегородкой", - рассказал один из патрульных.

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Сначала подумал, не благополучная семья. Нерадивая мать...
Однако оказалось, что мать работает и на работе...
Значит нужно детей оставлять на присмотр не подружке, а родителям или оформить в садик.
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Про садики недавно Гройсман отчитался - пусть терпит до 2020 года.
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в самые тяжелые первые девяностые годы, когда моя зарплата равнялась 17 долларам, мы с женой все равно находили возможность и хорошо кормить ребенка, и одевать не хуже других, и садик, с его ежемесячными "внебюджетными" поборами, оплачивать... Так что не надо ля-ля здесь разводить про гройсманов-шмойсманов...
Замонало это нытье залетных троллей...
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А какfя тогда была квартплата, отопление, тарифы на электричество, итд?
Так, вот сейчас двухкомнатная обходится,по тарифам в среднем, где то 100 долларов на все коммунальные...
Так, что не ровняй свои 17 долларов, тогда и сейчас.
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я квартиру снимал за 50 при зарплате в 17. Какие еще вопросы, чё вы здесь сопли разводите? Могу скинуть адрес - заходите, мивины насыплю особо проголодавшимся
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Твоё остроумие, не поможет Порошенко. Не старайся, минстець. Его путь в Ростов к Януковощу.
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Надо предложить и этих ему забрать.
У него дети хорошо воспитаны и выращены , может и этим повезет.
А вот интересное видео http://youtu.be/9yVBUo2Hs3I. Ватников кормят хлебом из муки которая предназначена для скота
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А Порошенко насрать на всех детей страны, кроме своих выплятков.

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Видишь ли умник. Порошенко не приемная мама, родители должны смотреть за своими детьми, создавать бытовые условия или ты своего ребенка тоже на порошенко и для порошенко рожаешь? Не можешь содержать ребенка не клепай. Наклепал отвечаи за него. В Украине лояльные соц службы , в Европе этого ребенка сразу забрали бы и штраф на дуру наложили бы и пусть потом по соц службам и судам доказывает что она ответственная.
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А... стесняюсь спросить... по нонешним религиям у Бога забрали функцию детей посылать, теперь за это отвечает Нацбанк?
(Кроме шуток, знаю несколько богатых семей, которые много лет лечились и все-таки наплодили... инвалида... Так что автор, извините, но Ваша философия направлена против выживания человечества.)
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Видишь ли, Порошенко как глава государства отвественен внешнюю и внутреннюю за политику, которую он проводит.
Сейчас, миллионы граждан вынуждены искать себе работу за границей, ибо Порошенко (на пару со своим ставленником Гройсманом) создаёт экономические условия для невозможности выживания людей. Работы нет, а если есть то зарплата нищенская, на которую не прокормишь семью.
Именно своей политикой Порошенко вынуждает родителей покидать Украину для работы за рубежом, в то время как их дети находясь тут, остаются фактически без присмотра.
В лучшем случае ими опекаются дед или баба. Но подросткам в таком возрасте, нужны родители, их опека.
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конституцию почитай...где там про внутреннюю политику?ты все время путаешь со своим хуйлом.поэтому ольгтнец из тебя никакой

Стаття 106. Президент України:

1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;
2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;
4) приймає рішення про визнання іноземних держав;
5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;
6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені цією Конституцією;
8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених цією Конституцією;
9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем'єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;
10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;
11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора;
12) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного банку України;
13) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України;
15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності;
16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;
18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;
19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;
21) приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації - з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України;
22) призначає на посади третину складу Конституційного Суду України;
24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини;
25) нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними;
26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні;
27) здійснює помилування;
28) створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби;
29) підписує закони, прийняті Верховною Радою України;
30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України;
31) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України.
Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.
Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України.
Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21 цієї статті, скріплюють підписами Прем'єр-міністр України і міністр, відповідальний за акт та його виконання.
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Эту муйню, ты постил тут во время Майдана, защищая Януковоща. Помогло это воровской власти и лично овощу? ))
так же это поможет и вору Порошенко
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Прекрасные дети и семья. Жена у порошенко просто умница, столько детей родить и стройная подтянутая, теперь есть время заниматься и социальными делами.
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каким видом деятельности занималась жена Порошенка осмелюсь спросить - видел утренней гимнастикой), а еще?
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Мы видали и других "первых лэди"(завгарж) Украины. Есть с чем сравнивать
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Жинка року как никак.Туда дурочек амёбоподобных не записывают.
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не бреши, подхуйловник, у нас это не главное и никогда таким не было))))) Украина - не параша...это у вас расея без путина не расея...а ну угадай, как закончатся ваши "выборы" в следующем году, если будут?)))))))
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Садочки у нас в Луцьку в 90-х попродавали "міцні господарники" мер КРИВицький і його заступник КРАВчук.
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На сколько же надо было уйти, чтобы ребёнок так проголодался?..
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Так, а подруга Шо осталась присматривать не могла покормить детей? Или мама не побеспокоилась, что бы дети что нибудь с холодильника достали перекусить, мля... Они уже в таком возрасте, что могли бы сами холодильник открыть...
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краще б на вулиці дітей бросали там би добрі люди нагодували
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Да дети еще маленькие, может утром покормили, а вот оставлять таких детей даже на 10 минут опасно, кто знает, что у них в голове.
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оставила на подружку... но подружка убежала по своим делам.
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Практически все дети в Украине недоедают и питаются,чем попало ,да и взрослые тоже...
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леша порошенко в столовой рады недоедает .....
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а ты шо не знал? Это наши СМИ скрывают, что все дети в Украине голодают, одеваются в лохмотья... Надо срочно все бросать и бежать на улицу спасать голодающих....
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странно, значит я и мои знакомые не в Украине живем, коль нормально питаемся... И малолетки с нашего двора, походу, какие-то неправильные украинцы...
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Як огидно і бридко читати такі новини з рідного Луцьку. Значно веселіше було б читати такі новини з Томську чи Омську... Ото б було радісно.
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Хочу исты,мама на работе-куйня какая то ,не потому ли в Украине всплеск преступности?Патруль переводит бабушек через зебру,спасает умалешенного скалолаза-прыгуна или просто стреляет в авто за превышение скорости.Асстепенитесь,занимайтесь своими делами а для закрытых в квартирах детей есть МЧС в конце концов.
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а скільки таких дітей загинуло - згоріло, задусилося газом, випало з вікон, потрапило під транспорт, взагалі не народилося, бо батьки матеріально не змогли забезпечити безпеку для своїх дітей в цій державі, в якій власний народ став злиденним вигнанцем...
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Так все таки суть статьи в чем?Что дети голодные и мать растит их сама и пашет сутками или что полицейский патруль по велению своей совести и из жалости к деткам побежал закрыл окно?Просьба ко всем,не постить эту гадкую рожу с его женой-умницей и кучей детишек.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Я хотів їсти", - патрульные Луцка помогли оставленным без присмотра детям, плачущим на подоконнике приоткрытого окна седьмого этажа. ВИДЕО
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