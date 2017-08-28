 "Я хотів їсти", - патрульные Луцка помогли оставленным без присмотра детям, плачущим на подоконнике приоткрытого окна седьмого этажа. ВИДЕО

Оказалось, что мама детей на работе, а приглядывала за ними одна из знакомых, которой необходимо было отлучиться.
Патрульные нашли дверь за которой находились дети и разговаривали с ними, удерживая около двери, до момента прихода владелицы квартиры.
"Младший, действительно мог выпасть из окна. Форточка была открыта, а нижняя часть окна перекрыта деревянной перегородкой", - рассказал один из патрульных.
Загрузка видео...
Однако оказалось, что мать работает и на работе...
Значит нужно детей оставлять на присмотр не подружке, а родителям или оформить в садик.
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Замонало это нытье залетных троллей...
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Так, вот сейчас двухкомнатная обходится,по тарифам в среднем, где то 100 долларов на все коммунальные...
Так, что не ровняй свои 17 долларов, тогда и сейчас.
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У него дети хорошо воспитаны и выращены , может и этим повезет.
А вот интересное видео http://youtu.be/9yVBUo2Hs3I. Ватников кормят хлебом из муки которая предназначена для скота
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(Кроме шуток, знаю несколько богатых семей, которые много лет лечились и все-таки наплодили... инвалида... Так что автор, извините, но Ваша философия направлена против выживания человечества.)
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Сейчас, миллионы граждан вынуждены искать себе работу за границей, ибо Порошенко (на пару со своим ставленником Гройсманом) создаёт экономические условия для невозможности выживания людей. Работы нет, а если есть то зарплата нищенская, на которую не прокормишь семью.
Именно своей политикой Порошенко вынуждает родителей покидать Украину для работы за рубежом, в то время как их дети находясь тут, остаются фактически без присмотра.
В лучшем случае ими опекаются дед или баба. Но подросткам в таком возрасте, нужны родители, их опека.
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Стаття 106. Президент України:
1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;
2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;
4) приймає рішення про визнання іноземних держав;
5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;
6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені цією Конституцією;
8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених цією Конституцією;
9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем'єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;
10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;
11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора;
12) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного банку України;
13) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України;
15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності;
16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;
18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;
19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;
21) приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації - з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України;
22) призначає на посади третину складу Конституційного Суду України;
24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини;
25) нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними;
26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні;
27) здійснює помилування;
28) створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби;
29) підписує закони, прийняті Верховною Радою України;
30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України;
31) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України.
Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.
Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України.
Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21 цієї статті, скріплюють підписами Прем'єр-міністр України і міністр, відповідальний за акт та його виконання.
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так же это поможет и вору Порошенко
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