 "Узкоглазые россияне в правой руке держали автоматы, а левой - махали. Взлетела красная ракета и коридор стал кровавым", - выживший боец об Иловайской трагедии. ВИДЕО

В фильме говорится о том, что причиной гибели украинских солдат стало не только вторжение армии РФ на территорию Украины, но и целый ряд ошибок военно-политического руководства Украины. Целый комплекс неправильных решений, ошибочных приказов и недостаточного обеспечения подразделений привели украинских бойцов в "зеленый" коридор, ставший коридором смерти.
"Как сейчас помню - на расстоянии 50 метров узкоглазые военные махали нам руками, но автомат держит направленным на нас в правой руке, а машут все левой. А потом пошла красная ракета", - вспоминает выживший в коридоре смерти, фельдшер и стрелок батальона "Миротворец" Михаил Гулак.
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