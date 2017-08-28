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 Политика Украины, Общество
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 "Узкоглазые россияне в правой руке держали автоматы, а левой - махали. Взлетела красная ракета и коридор стал кровавым", - выживший боец об Иловайской трагедии. ВИДЕО

При выходе из Иловайска 29 августа 2014 года погибло 366 бойцов украинской армии, 429 получили ранения различной степени тяжести, еще 300 попали в плен к российским военным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о причинах, приведшим к этой трагедии рассказывается в документальном фильме "Иловайск. Место преступления", который сняли журналисты Черноморской телерадиокомпании.

В фильме говорится о том, что причиной гибели украинских солдат стало не только вторжение армии РФ на территорию Украины, но и целый ряд ошибок военно-политического руководства Украины. Целый комплекс неправильных решений, ошибочных приказов и недостаточного обеспечения подразделений привели украинских бойцов в "зеленый" коридор, ставший коридором смерти.

"Как сейчас помню - на расстоянии 50 метров узкоглазые военные махали нам руками, но автомат держит направленным на нас в правой руке, а машут все левой. А потом пошла красная ракета", - вспоминает выживший в коридоре смерти, фельдшер и стрелок батальона "Миротворец" Михаил Гулак.

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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Узкоглазые россияне в правой руке держали автоматы, а левой - махали. Взлетела красная ракета и коридор стал кровавым", - выживший боец об Иловайской трагедии. ВИДЕО
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