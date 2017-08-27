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 Экс-мэр Архангельска вывел на цепи полуголого "Трампа" в центр Петербурга. ВИДЕО

Бывший мэр российского Архангельска Александр Донской в центре Санкт-Петербурга устроил странный политический перформанс - вывел на Невский проспект полуголого человека в маске президента США Дональда Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Блокнот", Донской держал полуголого человека (из одежды на нем были только шорты и кеды) на цепи, а он, в свою очередь, рычал и лаял на прохожих. Акция прошла возле канала Грибоедова, напротив Казанского Собора.

Бывший мэр пояснил свою эпатажную акцию:

"Все, кто не является нашими союзниками, должны быть унижены и посрамлены. Ущербность положения Трампа могла бы вызывать жалость, если бы это касалось только его. Несмотря на возложенные на него надежды, он не смог реализовать свои предвыборные обещания и следовать своим принципам", - заявил Донской.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Крепись, братан": на отеле Трампа в Нью-Йорке появилось изображение Путина с российским флагом. ФОТО


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Дебилы планетарного масштаба. Боже, ну соседа бог послал.
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ахахахаха)))))у кацапов -сгорел сарай гори и хата
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а-ха-ха, "симметричный" ответ русни жалкой на санкции
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Северокорея жги исчо)))О чем с этим опущеным быдлом можно говорить.Железный занавес в прямом и переносном смысле и пусть их чечены е..т)))
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А колись за Трампа рікою лилось шампанське на расіі..Мабуть, не в те горло пішло..
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Он тебе обещания давал? Ты тут причем, ущербный?
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Ну ка- ну ка, это какие же предвыборные обещания Трамп давал косоглазым кацапам, уже интересно.
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Больница «Хадасса»: туристов из РФ никто «в плен» не брал

Пресс-служба больницы «Хадасса» (Иерусалим) отреагировала на репортаж российского телеканала НТВ, в котором говорилось о «пленении» российского триста в этом медицинском учреждении.
Как писал «Курсор», со ссылкой на репортаж НТВ от 24 августа, житель Саратова Сергей Иванов находится в палате интенсивной терапии одной из лучших больниц Израиля. Он не оформил страховку на лечение в зарубежной стране и должен оплатить медицинские расходы на общую сумму в 88 тысяч долларов.
В Израиль пожилой мужчина приехал вместе с женой, дочерью и полуторагодовалой внучкой.
Израильские специалисты пообещали излечить маленькую Леру от тяжелого недуга - врожденного вывиха глазного хрусталика. Дедушка нашел для операции почти 2 миллиона рублей, договорился с израильской клиникой.
Но пока его внучка была в больничной палате, мужчина тоже попал на операционный стол с ишемическим инсультом. О том, что израильтяне провели уникальную по сложности операции и спасли жизнь человеку, находившемуся на грани смерти, российские журналисты не рассказали вообще, и писали о медицине «между прочим», делая акцент на «жадность» израильтян.
Самим врачам и сотрудникам «Хадассы» слово, в своем репортаже, «объективные» российские журналисты не предоставили.
Но «Курсор» сегодня получил пресс-релиз от Ильи Розенфельда - директора по связям со СМИ и общественностью Международного отдела Университетской клиники «Хадасса» в Иерусалиме и Тель-Авиве.
Текст этого документа гласит:
«Туристы, посещающие зарубежные страны, вынуждены пользоваться услугами местных больниц. Не имея страховки для покрытия расходов - они вынуждены оплачивать полную стоимость услуг лечения. Подобная практика существует во всех странах мира. Наша больница предоставляет скидки или удобные условия оплаты.
Во всемирно известной больнице «Хадасса» российский пациент и его семья окружены вниманием и заботой. Их постоянно сопровождает медицинский персонал самой крупной больницы в Иерусалиме, одной из ведущих в Израиле.
Лечением россиянина занимался всемирно известный специалист в области инсульта, который провёл операцию с использованием передового и инновационного метода. Врач принимает личное участие, с большим вниманием следит за состоянием пациента.
Многие сотрудники «Хадассы», репатриировавшиеся в Израиль из России, беседуют с семьей на ее родном языке, все тепло общаются с ней, досконально объясняют всё происходящее, и готовы предоставить любую услугу и быть рядом.
Как в отношении всех пациентов «Хадассы», так и в отношении россиянина, нет никаких намерений держать его в больнице силой. Он вправе покинуть «Хадассу» в любое время».
На своей личной странице в сети Facebook Илья Розенфельд сегоднянаписал:
«Пожилой россиянин приехал в Израиль, сопровождая прибывшую на лечение внучку. В день, когда ей была назначена операция, утром с ним случился приступ.
По счастливому стечению обстоятельств в номере напротив, в гостинице для пациентов, находился медицинский координатор - женщина-врач. Она вызвала скорую. Через 5 минут они были по дороге в клинику.
Как известно, в мировой практике, до 3 часов после приступа, если провести эффективное лечение, можно сохранить жизнь. По результатам МРТ была выявлена опасность для жизни, и в экстренном порядке всемирно известный нейрохирург Хосе Коэн выполнил сложнейшую операцию с применением технологии стентирования.
Эту операцию во всём мире способны выполнить считанные специалисты. Доподлинно известно, что такого рода приступы случаются при уже существующей патологии, как например - гипертоническая болезнь, аневризмы и атеросклероз.
Случись это вдалеке от медицинского центра, спасти жизнь россиянина не удалось бы. Самым неприятным моментом в этой истории чудесного спасения - оказался тот факт, что он приехал в чужую страну, не имея страховки. Счёт, выставленный клиникой, могла бы оплатить страховая компания, но не в этом случае. Поэтому, семья приняла решение об организации сбора средств.
После сложнейшей операции, пациент пришёл в сознание, но всё ещё необходима реабилитация до выписки из больницы без угрозы для жизни.
Печально, что некоторые безответственные СМИ поспешили создать и размножить страшную историю вместо истории чудесного спасения жизни россиянина. На момент публикации этой информации пациент находится в добром здравии под наблюдением медперсонала клиники. «Хадасса» помогает семье и в организационных вопросах».
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Кто вам виноват? Надо было вылечить хрусталик и похоронить!
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Кацапа лечить - только портить. Хороший кацап - мертвый кацап!
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"Несмотря на возложенные на него надежды, он не смог реализовать свои предвыборные обещания" .Источник: https://censor.net.ua/v453108
Это он просто попутал с х@йлом.
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Это песдетц: "... он не смог реализовать свои предвыборные обещания и следовать своим принципам..."! Напомните кто-нибудь, пожалуйста, чего такого Трамп кацапам наобещал, шо их так штырит? Неужели бояру бесплатную? Вот жеж, сцуко, обманщег! Наипал так наипал! Источник: https://censor.net.ua/v453108
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Странно, что лишнехромосомный в качестве демонстрации своей "позиции" не нагадил привселюдно на пешеходном переходе.
Господи, какие идиоты!
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Хвора нація. Розум зі здоровим глуздом покинули недокраїну назавжди.
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…русские - это социальный триппер! (в части их касающейся!)

Это заразно!

Имя прилагательное!

Все вокруг для них враги, потому как:
- не живут как они;
- не думают как они;
- не разговаривают по "фене" как они;
- не ругаются тюрко-язычными терминами как они;
- не едет как они;
- не пьют "боярышник" и все что горит как они…

Этот жалкий народишка, мнит из себя нацию, при этом все нации и народы вокруг них, второсортные.

Достаточно кому то из русских или россиян проявить свою грамотность, воспитанность, просвещенность в науках искусстве, то его обязательно обгадят, унизят и будут изживать со свету или убьют.

Своей земли у них априори нет, царей своих нет, история как у дворовых собак, от их тюремно - блатной духовности смердит за версту, воровские понятия - эталон в отношениях, из своего только дерьмо за баней.

И все эти скрепы! они навязывают всем, там, куда их никто не звал, где бы они ни находились и куда бы ни пришли с войной или аннексией.

Но если им врать, морить голодом, гнобить, убивать почем зря, стравливать между собой, обременять налогами, обворовывать, обращаться как со скотиной - и при этом иногда упоминать, что они самые, что ни на есть - РУССКИЕ! (имя прилагательное)

То они будут обожествлять тебя, ставить памятники, поклонятся, проявлять раболепское уважение, рассказывать небылицы и детям своим, в пример ставить будут.

Потом их детей, домой привозить будут мертвыми, и похоронить, как положено не дадут, а те, кто вернулись калеками, никому не нужны, только по праздникам для затравки и так каждый раз при новом русском "божестве".

Не пускайте это дерьмо к себе в страну, иначе будет как в Армении, Грузии, Абхазии, Чечне, Приднестровье, Украине, Сирии, Белоруссия на подходе…
😁😁
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В ответку можно скинуть маленьку бомбочку на Кремль. Ну потом сказать, погарячился, малость...
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Это ихняя "культурная столица", а какой дебилизм процветает на периферии .
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомЭкс-мэр Архангельска вывел на цепи полуголого "Трампа" в центр Петербурга. ВИДЕО
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