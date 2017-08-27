 Водопроводную колонку торжественно открыли в Томске. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы".
Красную ленту перерезали мэр города Иван Кляйн и председатель городской думы Сергей Панов.
До этого жители восьми десятков частных домов в том районе получали воду раз в день - "Томскводоканал" обеспечивал доставку в цистерне. Теперь там построили водопроводные колодцы. Стоимость строительства составила около 13 миллионов рублей.
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бассейн без воды, некоторые расшибаются.
На вопрос комиссии один из них отвечает:"Учимся плавать, а если мы будем
хорошо себя вести, нам воды нальют"
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https://www.youtube.com/watch?v=HRsNQT6Y-PY
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А газ там хоч є?
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(С)
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