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Все про:Россия (72014) водоснабжение (367) вода (40)

 Водопроводную колонку торжественно открыли в Томске. ВИДЕО

В российском Томске торжественно открыли колонку с водой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы".

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Красную ленту перерезали мэр города Иван Кляйн и председатель городской думы Сергей Панов.



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До этого жители восьми десятков частных домов в том районе получали воду раз в день - "Томскводоканал" обеспечивал доставку в цистерне. Теперь там построили водопроводные колодцы. Стоимость строительства составила около 13 миллионов рублей.
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99,9% ватников считают, что это туалет открыли, но вот унитаз на него надо в соседних странах скиздить, а пока как ни будь так, сырье для говнопетуха собирать будут...
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ничего к 3120 году глядишь в Томске если город такой будет пласиковые трубы по вай фай апрведут с водой или с тамошних реакторов АЭС охлаждения ватникам все одно что пить...
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А торжественно потому, что первые пять минут из нее лилась бояра
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Старый анекдот на России: В сумасшедший дом приходит комиссия. Пациенты прыгают в
бассейн без воды, некоторые расшибаются.
На вопрос комиссии один из них отвечает:"Учимся плавать, а если мы будем
хорошо себя вести, нам воды нальют"
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Осталось еще электророзетку работающую открыть и крысчане табунами туда ломанутся. Российский рай - он такой...
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Так- інет вже другу добу на вухах, от і Цензор приєднався.
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Смкшно, не спорю, но почему-то у нас когда президент открывает мост в захолустье длиной в 100метров все СМИ кончают от радости и счастья!
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