 На складе с боеприпасами в Азербайджане произошел сильный взрыв, есть пострадавшие. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба министерства обороны страны.
"На складе воинской части Министерства обороны произошел пожар. В результате произошел взрыв в этом районе. Группа представителей соответствующих структур находится на месте, чтобы изучить причины инцидента и принять соответствующие меры", - говорится в сообщении.
Как сообщают местные СМИ со слов очевидцев, в результате взрыва в окрестные дома попали хранившиеся на складе ракеты системы "Град". Шесть человек получили осколочные ранения, пострадавшие госпитализированы.
Из-за взрыва, после которого начался пожар, была закрыта магистраль "Баку-граница РФ".Главное управление дорожной полиции: "В связи с возникшей опасностью полностью перекрыта дорога с 28-го километра трассы Баку - Губа, а также с 78-го километра данной магистрали в направлении столицы".
Минобороны Азербайджана осуществляет эвакуацию населения из селений Гилязи, Ситалчай и других населенных пунктов Хызынского района. Минздрав сообщил, что во время инцидента пострадали несколько человек, однако скорые не могут к ним проехать.
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