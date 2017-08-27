 На складе с боеприпасами в Азербайджане произошел сильный взрыв, есть пострадавшие. ВИДЕО

Как передает

, об этом сообщает

министерства обороны страны.

"На складе воинской части Министерства обороны произошел пожар. В результате произошел взрыв в этом районе. Группа представителей соответствующих структур находится на месте, чтобы изучить причины инцидента и принять соответствующие меры", - говорится в сообщении.

Как сообщают местные СМИ со слов очевидцев, в результате взрыва в окрестные дома попали хранившиеся на складе ракеты системы "Град". Шесть человек получили осколочные ранения, пострадавшие госпитализированы.

Из-за взрыва, после которого начался пожар, была закрыта магистраль "Баку-граница РФ".Главное управление дорожной полиции: "В связи с возникшей опасностью полностью перекрыта дорога с 28-го километра трассы Баку - Губа, а также с 78-го километра данной магистрали в направлении столицы".