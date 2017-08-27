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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Азербайджан (270) взрыв (4285) пожар (3507)

 На складе с боеприпасами в Азербайджане произошел сильный взрыв, есть пострадавшие. ВИДЕО

В Азербайджане произошел пожар на военном складе с боеприпасами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

"На складе воинской части Министерства обороны произошел пожар. В результате произошел взрыв в этом районе. Группа представителей соответствующих структур находится на месте, чтобы изучить причины инцидента и принять соответствующие меры", - говорится в сообщении.

Как сообщают местные СМИ со слов очевидцев, в результате взрыва в окрестные дома попали хранившиеся на складе ракеты системы "Град". Шесть человек получили осколочные ранения, пострадавшие госпитализированы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Две женщины подорвались на взрывном устройстве в зоне АТО, - СММ ОБСЕ

Из-за взрыва, после которого начался пожар, была закрыта магистраль "Баку-граница РФ".Главное управление дорожной полиции: "В связи с возникшей опасностью полностью перекрыта дорога с 28-го километра трассы Баку - Губа, а также с 78-го километра данной магистрали в направлении столицы".

Минобороны Азербайджана осуществляет эвакуацию населения из селений Гилязи, Ситалчай и других населенных пунктов Хызынского района. Минздрав сообщил, что во время инцидента пострадали несколько человек, однако скорые не могут к ним проехать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Термобарическая граната производства РФ, сброшенная с БПЛА на склад боеприпасов, случайно зацепилась за дерево и провисела несколько лет перед носом всех комиссий, - командир 46-го мотопехотного батальона Власенко. ФОТО


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Дещо насторожує "близькість магістралі Баку-кордон рф". Співчуття народові Азербайджану, найшвидшого відновлення територіальних втрат.
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когда в украине подорвалось..недавно..то это была такая зрада..это что..то..
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Так нікого ж не покарали в Україні - тому й "зрада".. Сподіваюсь - в Азербайджані винних знайдуть і покарають.. Хоч нам від того легше й не стане..
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А, стесняюсь спросить, кого вообще покарали? Тонну папок выловили в межигорье и где хотябы информация с тех папок? Все засекретили а все Ок!
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Кацапи підготовляються, як і в нас було Новобогданівка та т.і. пам'ятаєте?... Готувались до нАвАросії суки...
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Не понял, готовятся спасать рускагаварящих азербайджанцев?
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Твари эти беспилотники. Вконец разлетались
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Я думаю причина произошедшего стандартна. На всех подобных складах процветает воровство. Когда масса украденного становится критической, раздаются взрывы
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНа складе с боеприпасами в Азербайджане произошел сильный взрыв, есть пострадавшие. ВИДЕО
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