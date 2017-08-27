 ДТП на мосту Патона: "Москвич" с оружием и боеприпасами на встречке врезался в ЗиЛ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.
"Криминальное тяжелое ДТП с пострадавшим в Киеве на мосту Патона: москвич-пикап с арсеналом оружия на скорости вылетел на встречку в ЗиЛ.
Искалеченного водителя зажало в салоне. Извлекали спасатели ГСЧС. В критическом состоянии госпитализирован. Благодаря профессиональным действиям медиков удалось стабилизировать на месте, даже пришел в сознание.
В багажнике найдено оружие и боеприпасы. Гильзы рассыпались по дороге. Стрельбы, как многие подумали, не было", - говорится в сообщении.
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Підорасів не люблять...
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Мені не цікаво що Англії роблять ГЕЇ, а в Україні ці підори богато кого вже вбили на дорогах...
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до сих пор шелкопЁрые достают на ветке
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Свинина пересічно коштує у Києві 100грн. 100/11=9. Тобто автори-кацапи таким чином стверджують. що українець отримує 9грн/год., або 9*176=1600грн/міс. але насправді мінімалка в Україні 3200грн, тобто вдвічи більше, отже навіть з мінімальною з/п на кіло мяса треба працювати 5 годин! А це менше ніж у Росії, де, за словами авторів людина працює на кіло мяса 7год.40хв!
Ну не могли кацапи визнати, що в Україні щось уже краще як у них!
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А оно вон оказывается как - москаль з вибухівкою
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