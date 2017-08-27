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Все про:ДТП (6031) Киев (17983)

 ДТП на мосту Патона: "Москвич" с оружием и боеприпасами на встречке врезался в ЗиЛ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В воскресенье, 27 августа, на мосту Патона произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

"Криминальное тяжелое ДТП с пострадавшим в Киеве на мосту Патона: москвич-пикап с арсеналом оружия на скорости вылетел на встречку в ЗиЛ.

Искалеченного водителя зажало в салоне. Извлекали спасатели ГСЧС. В критическом состоянии госпитализирован. Благодаря профессиональным действиям медиков удалось стабилизировать на месте, даже пришел в сознание.

В багажнике найдено оружие и боеприпасы. Гильзы рассыпались по дороге. Стрельбы, как многие подумали, не было", - говорится в сообщении.


Читайте на "Цензор.НЕТ": Один человек погиб и более десяти пострадали в результате ДТП с участием маршрутных такси в Одессе, - Нацполиция. ФОТОрепортаж


ДТП на мосту Патона: Москвич с оружием и боеприпасами на встречке врезался в ЗиЛ 01ДТП на мосту Патона: Москвич с оружием и боеприпасами на встречке врезался в ЗиЛ 02ДТП на мосту Патона: Москвич с оружием и боеприпасами на встречке врезался в ЗиЛ 03ДТП на мосту Патона: Москвич с оружием и боеприпасами на встречке врезался в ЗиЛ 04ДТП на мосту Патона: Москвич с оружием и боеприпасами на встречке врезался в ЗиЛ 05ДТП на мосту Патона: Москвич с оружием и боеприпасами на встречке врезался в ЗиЛ 06ДТП на мосту Патона: Москвич с оружием и боеприпасами на встречке врезался в ЗиЛ 07ДТП на мосту Патона: Москвич с оружием и боеприпасами на встречке врезался в ЗиЛ 08ДТП на мосту Патона: Москвич с оружием и боеприпасами на встречке врезался в ЗиЛ 09ДТП на мосту Патона: Москвич с оружием и боеприпасами на встречке врезался в ЗиЛ 10ДТП на мосту Патона: Москвич с оружием и боеприпасами на встречке врезался в ЗиЛ 11ДТП на мосту Патона: Москвич с оружием и боеприпасами на встречке врезался в ЗиЛ 12

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Потому-что єто МОСКВІЧ, а нє підор на бентлі...
Підорасів не люблять...
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не рівняй королеву Англії із собою , чи із синочком Шуфрича !
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Ми в Україні, почнемо з СЕБЕ!!!
Мені не цікаво що Англії роблять ГЕЇ, а в Україні ці підори богато кого вже вбили на дорогах...
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У статті, на яку ви послалися написана брехня про Україну. Правда, що в Україні мясо найдешевше у Европі, але брехня, що українець за кіло мяса має працювати 11 годин!
Свинина пересічно коштує у Києві 100грн. 100/11=9. Тобто автори-кацапи таким чином стверджують. що українець отримує 9грн/год., або 9*176=1600грн/міс. але насправді мінімалка в Україні 3200грн, тобто вдвічи більше, отже навіть з мінімальною з/п на кіло мяса треба працювати 5 годин! А це менше ніж у Росії, де, за словами авторів людина працює на кіло мяса 7год.40хв!
Ну не могли кацапи визнати, що в Україні щось уже краще як у них!
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Свинина коштує в Польщі 9-10 злотих, тобто менше 70 грн. За один робочий день людина на мінімалці заробляє 8-9 кілограмів м'яса.
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Сегодня в каждой второй машине есть оружие или б/припасы.Люди не верят ни власти ни полиции,никому,надеются только на себя,вот и держат арсенал для самообороны,ведь властьимущие себе могут это позволить а Народу почему нельзя?
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Так ты сеня сюда http://natribu.org/ua/ еще не ходил или уже вернулся?
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Така позиція приводить до махновшини і вигідна уркаганам.
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Гниды как раз те кто запрещает своему народу иметь оружие потому что боятся своего народа.
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Я подумаю над твоим предложением, как только ты освободишь это место.
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Може вас ужравшихся чиновников, судей, прокуроров, депутатов стрелять ехал? А у тебя мрази уже говно жиденько потекло воняешь в каментах..
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Это сколько же такого добра постоянно перевозится, только случайно и обнаружилось.
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не исключено что чувак банально охотник может быть
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Отличная разметка. А ведь там была полоса реверсного движения. Место нежданных встреч и вечных расставаний. А без разметки это просто песец.
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Проезжал мимо - не мог понять, зачем там бусик с саперами. Сначала подумал - газ, потом подумалось - неудачная попытка взорвать мост.
А оно вон оказывается как - москаль з вибухівкою
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Странный водитель.Если везешь арсенал оружия,тем более нелегального-осторожность должна быть по максимуму.Это не на Бентли рассекать по ночному Киеву. ..
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наверно сильно опаздывал к заказчику партии товара
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Что то не видно не арсенала оружия ни даже рассыпанных патрононов, а то что мусор выложил на тряпке не видно что там( обычно наши "доблестные" силовики показывают и не стесняются). Очередной фейк от "бдящих" бездельников.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияДТП на мосту Патона: "Москвич" с оружием и боеприпасами на встречке врезался в ЗиЛ. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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