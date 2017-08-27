 "Время не лечит": Завтра в центре Киева вспомнят Героев Иловайска и всех защитников Украины. ВИДЕО

"Память о наших воинах - вечна! Война, а не АТО, длится более трех лет. Тоска и боль не уменьшились. В семьях погибших в Иловайском котле продолжают оплакивать сыновей, отцов, мужей, а пропавших без вести - искать и ждать. Многие из иловайских вопросов оставлены без ответа, виновные в массовой гибели украинских воинов - не наказаны. Время не лечит", - сказано в сообщении.
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Какие-то подвижки возможны только после смены свинячьей власти.
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