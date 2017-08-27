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 Политика Украины, Общество
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Все про:акция (2202) Киев (17981) память (909) Иловайск (359)

 "Время не лечит": Завтра в центре Киева вспомнят Героев Иловайска и всех защитников Украины. ВИДЕО

Организаторы акции призывают всех неравнодушных граждан 28 августа 2017 г. в 10 часов прийти на Михайловскую площадь к Стене Памяти, чтобы вместе с семьями погибших и пропавших без вести помолиться и вспомнить добрым словом мужественных Героев Иловайска, а также всех защитников Украины.

Об этом говорится в сообщении ГО "Объединение жен и матерей бойцов участников АТО", передает Цензор.НЕТ.

"Память о наших воинах - вечна! Война, а не АТО, длится более трех лет. Тоска и боль не уменьшились. В семьях погибших в Иловайском котле продолжают оплакивать сыновей, отцов, мужей, а пропавших без вести - искать и ждать. Многие из иловайских вопросов оставлены без ответа, виновные в массовой гибели украинских воинов - не наказаны. Время не лечит", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: На Майдане почтили минутой молчания память погибших во время АТО. ВИДЕО
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Вимоги негайно покарати винних будуть ?
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NNN - нет, будут только молиться и вспоминать... Может лихтарики зажгут и гимн споют..
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Але тепер вже будуть нейтрально дивитись на провокаторів с плакатами -- ".... наш гетьман! Достойнішого немає!"
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Что толку? Свинячий ставленник Юга будет карать свинячего же ставленника Гелетея, Муженка?
Какие-то подвижки возможны только после смены свинячьей власти.
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а кого можно считать виноватым кроме парашки?
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Винні вже давно названі - і вони спокійно продовжують свою чорну справу .
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ага, жильцы квартиры виноваты что их обокрали, дверь не закрыли... а грабители совсем не при чем
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герои Иловайска погибли из-за противоречий, которые накопила Украина, страна тех, кто их должен преодолевать и устранять, а не копить, вот о чем надо заодно вспомнить для того, чтобы эта жертва не была напрасной
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не разводи демагогию, все все знают, но боятся озвучить, кроме ветеранов добровольцев, которых больше в тюрмах чем сепаров.
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Иловайск - это пример подлости кацапов. Мы его не забудем.
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мы что такие наивные, что поверили в коридор и не прислали подкрепление?
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Тут 2 варіанти - або ми такі наївні , або просто ідіоти ... Що в принципі одне і теж ...
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Не было тогда больше оперативного резерва. Практически все, кого наскребли, и так уже находились на Донбассе. От Мариуполя и до Одессы можно было свободно проехать на танке. И если бы не Минские соглашения, остановившие прорыв кацапских войск на Мариуполь в районе Новоазовска, сейчас была бы полная жопа.
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кацапы уничтожали наших патриотов по согласию генштаба
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У нас умеют только рыдать, вспоминать, прощать всех тех кто ,стаял на блакпасту ел семки,????!!!! А перенести диверсионные действия на территорию врага? Разрушать его объекты и инфраструктуру?? Уничтожать живую силу?
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7Кокс7 - о чем это вы? Мы же не дикие чеченцы, .... - может быть еще железнодорожное и авто-сообщение с Расеей отменить и ввезти визы? Может торговлю прекратить?
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Тебе это не решать, такие действия может разрешать глава государства, пока придерживаются все минских соглашений. Нужны или не нужны, не от нашей воли все зависит, мы нашей волей выбрали тех кто нас представляет, не надо больше скулить с помощью эпических фантазий. Я просто скорблю за погибшими ребятами
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Первая волна патриотов уничтожена была в котле,кому это выгодно можна догадаться с первого раза.
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Иловайск, Дебальцево, сбитые самолеты и вертолеты - это боль народа Украины, это непроходящая боль родственников тех, кто погиб или пропал. А еще тяжелее - неопределенность и покрывательство виноватых.
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Винні відомі, це кацапи та Путін! Ви з цим не згодні?
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Украина не была готова к войне .поэтому внезапное спланированное нападение россии на Украину дало о себе знать .В Великую Отечественную войну когда немцы внезапно напали на СССР , тоже в первые дни почти все самолёты были уничтожены на аэродромах .
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Время не лечит": Завтра в центре Киева вспомнят Героев Иловайска и всех защитников Украины. ВИДЕО
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