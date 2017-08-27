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 Политика Украины
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Все про:ядерное оружие (499) Волкер Курт (61)

 "Не думаю, что ядерное оружие было для Украины чем-то положительным", - Волкер. ВИДЕО

Отказ от ядерного оружия был хорошим решением для Украины, даже несмотря на российскую агрессию на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в интервью телеканалу "Прямий".

"Не думаю, что ядерное оружие было для Украины чем-то положительным", - заявил он, отметив, что не хотел бы, чтобы Украина возобновила свою ядерную программу.




В 1994 году Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. В том же году между Украиной, США, Россией и Великобританией было подписано соглашение, которое содержит пункты, предоставляющие гарантии суверенитета и безопасности Украины (Будапештский меморандум).

Также читайте: Вопрос ядерного статуса для Украины закрыт. Надо искать дипломатические пути решения проблем, а людям - не избирать дураков, - Кравчук




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Украина тоже не думает, что вы господин Волкер, думаете
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В итоге ни ЯО, ни суверенитета, ни гарантий.

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да все безыдейные смерды безыдейного стада кремлядского альфа-козла так считают, ничего не поделаешь, животные
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его можно было как минимум продать эрэфии, а не подарить, а на вырученные от этой продажи средства обеспечить достаточный для содержания ВСУ, эффективных даже без ЯО, учитывая положение Украины в центре Европы. Как минимум.
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И ктобы продавал? И кудабы деньги делись? Малоимущим бы раздали или кто-то ещё одну яхту купил - как ты думаеш???
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заявленное существующим государство продавало бы, а кто ж еще раз его создали. И деньги куда бы после этого не делись оставили бы след в том числе и для выявления нецелевого расходования с последующим после разбирательств наказанием. Да и того бы не понадобилось, если бы вдруг объявились настоящие отцы нации, а не бестолочь какая-то лживая, которая эту нацию оставила и без средств, и без ориентиров, достаточно было бы просто вместо своей личной наживы интересами страны озадачиться и определить целевое использование средств законом. Вот так вот я думаю, и не только я, тех, кто думает в Украине достаточно вопреки всему тому, что с ней бестолочи сделали.
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вот я то как раз помню и исхожу из необходимости все исправить, для этого и требуется все называть своим именем как бы порой горько от этого не было. Мы победим если все свяжем так, чтобы не было противоречий и путаницы, а нет, так противоречия и путаница победят нас.
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,,,,..насчет продать верно , но поздно , , и деньги бы , скорее всего до бюджета не дошли бы , , та и из бюджета стырили бы , , , а так , да , ЯО , скорее напряг , чем гарантия безопасности , , не верю , что кто-то нажал бы кнопку , и бабахнул бы по москве , , , апокалипсис , и Украина - изгой , , оно нам надо ?
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В обмен на ЯО Украина получает топливо для своих АЭС
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)))можно еще придумать было как молоко на навоз менять по той же логике
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Понятное дело,ведь все Украинские ракеты были направленны на Запад и Штаты.Ну а по поводу гарантий что нибудь новое есть? Кроме того что при составлении Будапештского меморандума было заложенно "кидалово".
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Да фиг с ними-со стратегическими. Действительно хлам для Украины. Зачем было тактические отдавать? Они ведь могли быть куда угодно направлены. Вот тут наши "миротворцы" явно ерунду спороли.
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У Ізраїля типу нема ядерної зброї, але навколишні араби знають що буде з їх містами у випадку відкритої агресії.
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Пардон, глюк....Голде Меир: «Во-первых у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим»
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это не тем ли меморандумом,которым хуйло подтерло задницу и все промолчали
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Думать не нужно, нужно выполнить свою часть Будапештского меморандума.
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Меморандум выполняется, и в том темпе, и в том порядке, как этого требует международная обстановка и сложившиеся реалии. И он будет выполнен, в запланированное время. Это тебе не барана зарезать.
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Тут согласен. ЯО нужно или обслуживать ( что недёшево, и я не уверен что это бы делалось) или продавать ( ктобы его и куда продал - тоже большой вопрос). Так что отказ от ЯО - было правильным решением. Это могут себе позволить только обеспеченные страны, а держать старую гранату под подушкой - опасно....
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Знаете сколько стоит один ядерный заряд? От 20 до 50 лямов зелени. А теперь представьте сколько можно их купить только на состояние Ахметова. Как минимум сотню!
Так что не надо как попки повторять про его дороговизну. Не самый богатый в мире Пакистан владеет ЯО и до сих пор не разорился.
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В Пакистане нет такого бардака какой был у нас в начале 90-х...
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Откуда инфа про стоимость ЯО - в студию! Те цены, что ты приводишь - это приблизительная стоимость зарядов для артиллерийских снарядов. По-твоему это имеет что-то общее с разделяющимися головными частями МБР? Добавь сюда еще стоимость обслуживания, утилизации и всей инфраструктуры. Испытывать ЯО ты будешь в Конче-Заспе или в Карпатах? Про Пакистан вообще бы не упоминал - напомнить, кто там у руля стоит?
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А вам что США МБР разбомбить охота? Зачем такие крайности?
Со времен Рейгана и Горбачева испытания проводит только Северная Корея, и то только для запугивания соседей, чтобы верили, что оно у них есть. В последнее время вместо испытаний как то математическим моделированием обходятся, знаете 21 век уже наступил.
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Финляндия и маршал Маннегейм впервые применили Коктейль Молотова против советских мудаков поздней осенью 1939 года.Сожгли танк за 5 минут 106 стрелковойй дивизии чЛенинградского Военного Округа на Рубеже финского местечка Майнила...
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первоначально "Коктейль для молотова"..
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Решили Трамп и Путин
уничтожить ядерное оружие, вывели его в космос и взорвали. Ну по этому поводу
напились. Утром звонит Трамп и говорит что в Америке случайно осталось 10-ть
Томагавков так что теперь Россия колония США и к вашим берегам подходят
американские авианосцы. Путин за голову взялся, тут к нему забегает Шойгу, Владимир Владимирович, лейтенант
Петров который руководил уничтожением 50-ти Искандеров напился и ракеты
опоздали на уничтожение что делать. Ну во первых не лейтенант а генерал
лейтенант Петров. А во вторых когда Россия бухает она НЕПОБЕДИМА!!!
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Ещё савецкий анекдот и совсем не так там было. Хотя и похоже.

путен Х^йло!!!!
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Наверняка и в Украине, завалялось немного неучтённого ЯО.
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Конечно, третий в мире ядерный арсенал поменяли на никчемную бумажку под названием "Будапештский меморандум" .
Что-то "гаранты" целостности Украины не сильно парятся за ее сохранение.
Что-то на Северную Корею, которая владеет десятком зарядов, огромное и ужасное США ну никак не может призвать к порядку, потому как те грозно надувают щеки если что, то шандарахнем. И ведь РАБОТАЕТ!
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И чтобы могло произойти с этим арсеналом? Ты вспомни какой был бардак.....
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Ничего бы не было. Косабы срали и сцали бы на нас даже дышать, а не нападать.
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А сейчас какой "бардак" знаете? Без единого выстрела сдали Крым, на Донбассе молча смотрели как с территории паРашки грады прилетали?
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И чем бы тебе помогло ЯО? Долбанул бы по Крыму или по Донбассу?
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А Пакистану чем помогло?. Вы что-то слышали за последние 20 лет о боестолкновениях индийской армии с пакистанской? У них после появления ЯО война ЗАКОНЧИЛАСЬ!
И в Европе, после 1945 года тоже не было, если конечно не считать Югославии, но ведь там ЯО и не было!
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В Северной Корее - жёсткая дисциплина, следовательно - контроль. А у нас тогда обычное оружие тоннами продавали. Посмотри фильм " Оружейный барон" - недалеко от истины...
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А на паРашке что никто ничего не продавал? Такое же гавно было.
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Вот вы сейчас пытаетесь доказать, что Украина кроме камней и палок, больше никаким вооружением владеть не должно, потому как все уроды, а Украина как государство вообще не существовала никогда?
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Волкер, расскажи это Ыну. Кишка тонка, бомбить только можете без ответки, как ботоксная моль. Будапештским меморандумом подтерлись. Летальное давай, а там сами разберемся.
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ЯО было отдано только по одной причине:финасово содержать и поддерживать в безопасном состоянии ядерный арсенал не было возможности. На москву ушли составы с деньгами по приказу кремля.Кравчук молчит об этом. Но это его ошибка и ,наверное, самая большая за президенство. СОСТАВЫ С ДЕНЬГАМИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Представить себе тяжело , какие суммы там были.
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С какими деньгами? Советских рублей уже тогда не было, а украинский карбованец никому не нужен был.
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очень просто. народ обдурили бандиты и доят его. все эти кучмы должны сидеть за решеткой.
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Кремлевским МУДАКАМ США заплатили 4 миллиарда долларов за разоружение Украины...,и кто Мудак? Кравчук или Кучма?
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ну...кто-то писал,что неизвестно куда бы ушли ракеты,к той же рашке скорее всего,исходя из того,что творилось в стране и всу в частности...но яо-есть яо
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Вот только когда оно было так желания оккупировать Украину ни у кого не появлялось, а теперь гаранты целостности даже рогатками не помогают, а только выражают озабоченность.
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С.ка амеровские выманили у Буратино Украв чука третий в мире ядерный арсенал в обмен на защиту рубежей Буратины.Час Х настал и теперь Украина потеряла 10% территории а безумный Макс из ВОШИнтона втирает что никакого ядерного оружия вам не надо,да и летального тоже,довольствуйтесь прицелами да пару ящиками просроченных патронов.
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а ви би дали администрации Порошенко (не путать с Украиной) летальное оружие?
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Голови, щоб ви не надірвалися коли в свого кооператива озеро будете зброю забирати.
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Результати "рішучих реформ" української влади: країна за два роки піднялася з сьомого на перше місце в рейтингу корупції.

https://dt.ua/UKRAINE/ukrayina-pidnyalasya-na-pereshe-misce-v-reytingu-korupciyi-e-y-239238_.html
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а вы не поленитесь,найдите в Ютьюбе.РАЗОРУЕНИЕ Паскудами КРЕМЛЯ УКРАИНЫ в 1993 году...
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ПОРОШЕНКО выепал РАБссию во все ДЫРЫ)))не парьтесь КРЫСЫ ПУТЛЕРСКИЕ_))))))))))))))))))))))))))
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Ядерное отобрали, обычного не дают, что тогда положительного ждать от таких гарантов?
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- Очередной озабоченый - никуя не делает, токо киздит.
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Если бы у нас была ЯО, мы вот так,важно сидели на стуле и не мене важно рассуждали об этом.
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Илон Маск хоронит «русский космос»

Частная космическая компания Илона Маска SpaceX запустила в минувший четверг 12-ю по счету ракету с начала года, обойдя по числу запусков все прочие страны и космические компании в мире, в том числе такого Россию, которая осуществила 11 ракетных пусков в этом году, сообщает Business Insider.
Как отмечает издание Ars Technica, на третьем месте в этом рейтинге идет Китай с восемью запусками, далее - европейские фирмы с шестью запусками. Один из главных коммерческих конкурентов SpaceX - United Launch Alliance - отправила в космос пять ракет.
Отмечается, что такими темпами - которые, по всей видимости, не ослабнут - к концу года SpaceX доведет общее число ракетных запусков до 20, опровергнув тем самым претензии критиков о том, что SpaceX якобы не сможет удовлетворить запросы клиентов.
В результате всего лишь за 8 месяцев в 2017 году SpaceX обошла собственные достижения: в период с 2013 по 2016 годы среднее ежегодное число ракетных запусков составляло 6.
Реализованная 24 августа миссия SpaceX состояла в том, чтобы отправить на околоземную орбиту первый тайваньский спутник. Аппарат дистанционного зондирования Земли Formosat 5 был выведен на орбиту 720 км. Пуск ракеты транслировался на сайте SpaceX.
Комментаторы отмечают в этой связи очень важный факт, в рамках которого у SpaceX и вовсе отсутствуют соперники: речь идет о том, что после доставки спутника в космос компания уже в 15-й раз сумела вернуть первую ступень ракеты на землю. Эта цифра учитывает приземления как на суше, так и на море. При этом компании уже удалось запустить ранее использованную ракету, после чего снова вернуть ее.
Предполагается, что программа многоразовых ракет снизит стоимость запусков, обеспечив SpaceX в ближайшие годы безусловное лидерство на рынке космических запусков.
SpaceX стремительно отвоевывает у России ее долю на рынке космических запусков: если 2 года назад на SpaceX приходилось примерно 15 процентов коммерческих пусков на мировом рынке, то в 2016-м - 30 процентов. В этом году, по всей видимости, эта доля составит 45 процентов, у ЕС останется около 40 процентов, а у России - всего 15.
Планы на следующий год еще более амбициозны: 60 процентов мирового рынка коммерческих пусков перейдут к SpaceX, у ЕС останется 30 процентов, у России - менее 10. Такие данные привел старший вице-президент SpaceX Тим Хьюз на слушаниях в подкомитете сената США.
"До появления SpaceX с ракетой-носителем Falcon 9 рынок запусков коммерческих космических аппаратов фактически принадлежал Франции и России: ни одна американская компания не отправила ни одну коммерческую миссию на орбиту с 2009 года", - отметил он, указывая на прогресс, достигнутый SpaceX за эти неполные 8 лет.
Процесс динамики лидерства SpaceX продемонстрировал глава компании Маск в одном из своих сообщений в твиттере. На графике видно, как голубая линия SpaceX растет, в то время красная шкала России из года в год уменьшается.
Об авторитете компании говорит тот факт, что Пентагон ранее доверил ей запуск своего аппарата NROL-76, а в ближайшее время SpaceX должна будет отправить на орбиту сверхсекретный военный американский минишаттл Boeing X-37 (X-37B Orbital Test Vehicle или OTV).
Ранее в июне 2017 года министр ВВС США Хизер Уилсон на заседании комитета сената по вооруженным силам отмечала, что SpaceX обеспечивает "гарантированный доступ в космос по чрезвычайно конкурентной цене".
По данным Минобороны США, запуск Boeing X-37 на новом носителе предоставляет дополнительные возможности. Все предыдущие четыре запуска Boeing X-37 производились на ракете Atlas V.
Интересы компании Маска простираются далеко за пределы получения коммерческой прибыли. В июне 2017-го компания впервые запустила к МКС ранее использованную герметичную спускаемую капсулу корабля Dragon, летавшую в космос в сентябре-октябре 2014 года.
После успешного завершения миссии в июле капсулу снова удалось сохранить, после чего начал решаться вопрос о ее третьем по счету использовании. В дальнейшем к МКС в рамках контракта с НАСА SpaceX планирует отправлять только уже ранее использованные Dragon - в данный момент единственные многоразовые космические грузовики на планете.
Кроме грузовиков Dragon, к МКС должен полететь пилотируемый корабль Dragon 2. Согласно недавно опубликованному отчету НАСА, в SpaceX намерены уложиться в срок: Dragon 2 стартует в феврале 2018 года в беспилотном режиме, а летом - уже с астронавтами.
При этом до конца текущего года должна стартовать сверхтяжелая ракета Falcon Heavy, способная выводить на низкую околоземную орбиту 63,8 тонны полезной нагрузки.
https://www.youtube.com/watch?v=4LhluF3Cpj4&sns=em&app=desktop
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Боятся, что тогда точно в КНДР баллистические ракеты с ЯО появятся.
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з ЯЗ мабуть для України все...
але, я вчора з сином був на виставці озброєння, що на Хрещатику,
там виставили гармати, здатні стріляти ЯЗ, для чого це зробили ?
моральний дух підняти???
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Если бы у РФ не было ядерного оружия её давно бы имели ввиду.Вспомните,чуть что и халуи путлера сразу грозиться ядерным пеплом.
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Да её и так имеют ввиду... Покупают её газ и дают за это жувачку и айфон...
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Ядерний арсенал Україна в той час не потягнула б.
Але так безглуздо його віддати- злочин.
Ядерний арсенал повинен бути виміняний на декілька баз НАТО в Криму з повним виводом рашкінських військ та на кордоні с рашкою.
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Завтра ФСБ РАБссии приедет вербовать ШЛЮХ РАБссии строить НовоВенесуэлу МаДУРЫ...оплата 6 тыщ долларов за каждого ДОХЛОГО КацаПсины...ДОБРО пожаловать в КАРАКАС,столицу НовоВЕНЕСУЭЛЫ))))))))))
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Украине нужно заново создавать ЯО только втихаря как Индия или Пакистан
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Втихаря 10 000 центрифуг для обогащения построить? даже Ирану это не удалось втихаря сделать с её суровой охраной гостайн.
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Рюсская ПАДАЛЬ обязана дохнуть за РАБссию...песенку Олега Газманова надеюсь не забыли?))))))))))))))КРЫСЫ позорные
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Сча зрадофилы расскажут Волкеру ,какой он редиска)))
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Записки сумасшедшего‏

Забавы душевнобольных: экс-мэр Архангельска водит на поводке Дональда Трампа по Санкт-Петербургу.
https://twitter.com/Pavel_XII/status/901668386735837188
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(((эко пиндосы занервничали,да и цапы то же - а все почему - да потому шо им петя и компания ультиматум поставили - а Турчинов еще в прошлом году намекать начал - а ведь все идет к тому - носители сделали ,как только пойдут в серию,так можно и подумать о ЯО,ну если все против можем поменять на членство в НАТО сейчас и немедленно))))
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только кацапы бы сюда никогда бы не полезли .. они хоть и орки , но им тоже есть что терять ... а нам похоже уже нечего ...
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«История не имеет сослагательного наклонения»..
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Сцючье ватное и местная "контра" взвывает только о мыслях о возобновлении Ядерного потенциала Украины.Смею вас лишнехромосомные заверить:Украина будет иметь Ядерное оружие,это только вопрос времени.Уничтожим Оллигархат ,власть будет у украинских патриотов а дальше-дело техники и НИКАКОГО ватного пиз.ежа.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Не думаю, что ядерное оружие было для Украины чем-то положительным", - Волкер. ВИДЕО
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