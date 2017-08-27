 "Не думаю, что ядерное оружие было для Украины чем-то положительным", - Волкер. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в интервью телеканалу "Прямий".
"Не думаю, что ядерное оружие было для Украины чем-то положительным", - заявил он, отметив, что не хотел бы, чтобы Украина возобновила свою ядерную программу.
В 1994 году Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. В том же году между Украиной, США, Россией и Великобританией было подписано соглашение, которое содержит пункты, предоставляющие гарантии суверенитета и безопасности Украины (Будапештский меморандум).
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Мэттис во время визита привез оборонное оборудование для ВСУ, - Волкер(89)
Присутствие российской военной техники и создает конфликт на Донбассе, - Волкер(98)
"Мы очень довольны и фактом назначения такого опытного аналитика, дипломата", - Порошенко о Волкере(38)
Волкер и Грибаускайте обсудили ситуацию на Донбассе: "Крайне важно, чтобы санкции против России оставались"(21)
Спецпредставитель США по вопросам Украины Волкер посетил Донбасс(0)
Трансатлантическое единство и принципиальная позиция - ключ к прекращению агрессии РФ против Украины, - Линкявичюс встретился с Волкером(24)
Грымчак о встрече Волкера с Сурковым: Я думаю, что решение по Донбассу уже принято. ВИДЕО(248)
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Так что не надо как попки повторять про его дороговизну. Не самый богатый в мире Пакистан владеет ЯО и до сих пор не разорился.
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Со времен Рейгана и Горбачева испытания проводит только Северная Корея, и то только для запугивания соседей, чтобы верили, что оно у них есть. В последнее время вместо испытаний как то математическим моделированием обходятся, знаете 21 век уже наступил.
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уничтожить ядерное оружие, вывели его в космос и взорвали. Ну по этому поводу
напились. Утром звонит Трамп и говорит что в Америке случайно осталось 10-ть
Томагавков так что теперь Россия колония США и к вашим берегам подходят
американские авианосцы. Путин за голову взялся, тут к нему забегает Шойгу, Владимир Владимирович, лейтенант
Петров который руководил уничтожением 50-ти Искандеров напился и ракеты
опоздали на уничтожение что делать. Ну во первых не лейтенант а генерал
лейтенант Петров. А во вторых когда Россия бухает она НЕПОБЕДИМА!!!
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путен Х^йло!!!!
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Что-то "гаранты" целостности Украины не сильно парятся за ее сохранение.
Что-то на Северную Корею, которая владеет десятком зарядов, огромное и ужасное США ну никак не может призвать к порядку, потому как те грозно надувают щеки если что, то шандарахнем. И ведь РАБОТАЕТ!
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И в Европе, после 1945 года тоже не было, если конечно не считать Югославии, но ведь там ЯО и не было!
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Парадокс: незважаючи на відмінні стартові умови після розпаду СРСР, Україна в забігу на рівень добробуту плететься останньою. Як це пояснити?
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https://dt.ua/UKRAINE/ukrayina-pidnyalasya-na-pereshe-misce-v-reytingu-korupciyi-e-y-239238_.html
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Частная космическая компания Илона Маска SpaceX запустила в минувший четверг 12-ю по счету ракету с начала года, обойдя по числу запусков все прочие страны и космические компании в мире, в том числе такого Россию, которая осуществила 11 ракетных пусков в этом году, сообщает Business Insider.
Как отмечает издание Ars Technica, на третьем месте в этом рейтинге идет Китай с восемью запусками, далее - европейские фирмы с шестью запусками. Один из главных коммерческих конкурентов SpaceX - United Launch Alliance - отправила в космос пять ракет.
Отмечается, что такими темпами - которые, по всей видимости, не ослабнут - к концу года SpaceX доведет общее число ракетных запусков до 20, опровергнув тем самым претензии критиков о том, что SpaceX якобы не сможет удовлетворить запросы клиентов.
В результате всего лишь за 8 месяцев в 2017 году SpaceX обошла собственные достижения: в период с 2013 по 2016 годы среднее ежегодное число ракетных запусков составляло 6.
Реализованная 24 августа миссия SpaceX состояла в том, чтобы отправить на околоземную орбиту первый тайваньский спутник. Аппарат дистанционного зондирования Земли Formosat 5 был выведен на орбиту 720 км. Пуск ракеты транслировался на сайте SpaceX.
Комментаторы отмечают в этой связи очень важный факт, в рамках которого у SpaceX и вовсе отсутствуют соперники: речь идет о том, что после доставки спутника в космос компания уже в 15-й раз сумела вернуть первую ступень ракеты на землю. Эта цифра учитывает приземления как на суше, так и на море. При этом компании уже удалось запустить ранее использованную ракету, после чего снова вернуть ее.
Предполагается, что программа многоразовых ракет снизит стоимость запусков, обеспечив SpaceX в ближайшие годы безусловное лидерство на рынке космических запусков.
SpaceX стремительно отвоевывает у России ее долю на рынке космических запусков: если 2 года назад на SpaceX приходилось примерно 15 процентов коммерческих пусков на мировом рынке, то в 2016-м - 30 процентов. В этом году, по всей видимости, эта доля составит 45 процентов, у ЕС останется около 40 процентов, а у России - всего 15.
Планы на следующий год еще более амбициозны: 60 процентов мирового рынка коммерческих пусков перейдут к SpaceX, у ЕС останется 30 процентов, у России - менее 10. Такие данные привел старший вице-президент SpaceX Тим Хьюз на слушаниях в подкомитете сената США.
"До появления SpaceX с ракетой-носителем Falcon 9 рынок запусков коммерческих космических аппаратов фактически принадлежал Франции и России: ни одна американская компания не отправила ни одну коммерческую миссию на орбиту с 2009 года", - отметил он, указывая на прогресс, достигнутый SpaceX за эти неполные 8 лет.
Процесс динамики лидерства SpaceX продемонстрировал глава компании Маск в одном из своих сообщений в твиттере. На графике видно, как голубая линия SpaceX растет, в то время красная шкала России из года в год уменьшается.
Об авторитете компании говорит тот факт, что Пентагон ранее доверил ей запуск своего аппарата NROL-76, а в ближайшее время SpaceX должна будет отправить на орбиту сверхсекретный военный американский минишаттл Boeing X-37 (X-37B Orbital Test Vehicle или OTV).
Ранее в июне 2017 года министр ВВС США Хизер Уилсон на заседании комитета сената по вооруженным силам отмечала, что SpaceX обеспечивает "гарантированный доступ в космос по чрезвычайно конкурентной цене".
По данным Минобороны США, запуск Boeing X-37 на новом носителе предоставляет дополнительные возможности. Все предыдущие четыре запуска Boeing X-37 производились на ракете Atlas V.
Интересы компании Маска простираются далеко за пределы получения коммерческой прибыли. В июне 2017-го компания впервые запустила к МКС ранее использованную герметичную спускаемую капсулу корабля Dragon, летавшую в космос в сентябре-октябре 2014 года.
После успешного завершения миссии в июле капсулу снова удалось сохранить, после чего начал решаться вопрос о ее третьем по счету использовании. В дальнейшем к МКС в рамках контракта с НАСА SpaceX планирует отправлять только уже ранее использованные Dragon - в данный момент единственные многоразовые космические грузовики на планете.
Кроме грузовиков Dragon, к МКС должен полететь пилотируемый корабль Dragon 2. Согласно недавно опубликованному отчету НАСА, в SpaceX намерены уложиться в срок: Dragon 2 стартует в феврале 2018 года в беспилотном режиме, а летом - уже с астронавтами.
При этом до конца текущего года должна стартовать сверхтяжелая ракета Falcon Heavy, способная выводить на низкую околоземную орбиту 63,8 тонны полезной нагрузки.
https://www.youtube.com/watch?v=4LhluF3Cpj4&sns=em&app=desktop
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але, я вчора з сином був на виставці озброєння, що на Хрещатику,
там виставили гармати, здатні стріляти ЯЗ, для чого це зробили ?
моральний дух підняти???
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Але так безглуздо його віддати- злочин.
Ядерний арсенал повинен бути виміняний на декілька баз НАТО в Криму з повним виводом рашкінських військ та на кордоні с рашкою.
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https://twitter.com/NashaCanada/status/901744948491538432
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Забавы душевнобольных: экс-мэр Архангельска водит на поводке Дональда Трампа по Санкт-Петербургу.
https://twitter.com/Pavel_XII/status/901668386735837188
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http://avmalgin.livejournal.com/7196386.html
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