 Телеканал ZIK уволил журналиста за конфликт со сторонником Порошенко на Майдане, посчитав его действия нарушением журналистских стандартов. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Объяснение опубликовано на сайте телеканала.
Константин Лохвицкий - бывший участник АТО, ранен под Иловайском. На телеканале ZIK работает буквально неделю. Выход человека с плакатом в поддержку Президента Петра Порошенко на "Шествии непокоренных" воспринял как провокацию.
Позиция журналиста Лохвицкого такова: "Все прекрасно понимают, что этот человек вышел, чтобы спровоцировать ребят на "Шествии непокоренных", но у него не получилось. Его сторонники надеялись, что АТОшники начнут бить человека с таким плакатом, но не тут-то было - ребята сдержались. Я, как АТОшник, журналист, не мог не задать этому человеку несколько вопросов. Поскольку человек начал мне "тыкать" и хамить, я высказал свое мнение в кадре об отсутствии чести, совести, достоинства и уважения к моим погибшим побратимам, и аки имею право!"
"Нам досадно за этот инцидент. Константин имел право продемонстрировать свое отношение, однако как гражданин, а не как журналист при исполнении своих профессиональных обязанностей. Поэтому от имени телеканала ZIK извиняюсь за такое поведение журналиста", - комментирует ситуацию генеральный директор медиа-холдинга ZIK Игорь Туркевич.
Как отмечается, за нарушение стандартов выполнения служебных обязанностей Константин Лохвицкий освобожден от должности журналиста телеканала ZIK.
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Есть объективные критерии президенства Порошенко, не хочу в очередной раз повторять про армию, дипломатию, безвиз, ассоциацию и пр.
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Это все равно, как если бы, врач вместо того чтобы лечить больную на голову ватную бабку, начнет спорить с ней.
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Называется он съезд с темы. А если сказать простыми словами, это называется:
пердеж в лужу
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Быдло на мужика налетело.
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Таки да, выздоравливаем!
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В следующий раз будет умнее!
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