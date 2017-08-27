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 Политика Украины
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Все про:журналистика (2516) скандал (5065) увольнение (1435)

 Телеканал ZIK уволил журналиста за конфликт со сторонником Порошенко на Майдане, посчитав его действия нарушением журналистских стандартов. ВИДЕО

Учитывая резонанс, который вызвало в соцсетях видео с "Шествия непокоренных" на День Независимости в Киеве с участием журналиста телеканала ZIK Константина Лохвицкого, руководство медиа-структуры предоставило объяснение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Объяснение опубликовано на сайте телеканала.

Константин Лохвицкий - бывший участник АТО, ранен под Иловайском. На телеканале ZIK работает буквально неделю. Выход человека с плакатом в поддержку Президента Петра Порошенко на "Шествии непокоренных" воспринял как провокацию.



Позиция журналиста Лохвицкого такова: "Все прекрасно понимают, что этот человек вышел, чтобы спровоцировать ребят на "Шествии непокоренных", но у него не получилось. Его сторонники надеялись, что АТОшники начнут бить человека с таким плакатом, но не тут-то было - ребята сдержались. Я, как АТОшник, журналист, не мог не задать этому человеку несколько вопросов. Поскольку человек начал мне "тыкать" и хамить, я высказал свое мнение в кадре об отсутствии чести, совести, достоинства и уважения к моим погибшим побратимам, и аки имею право!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найем об обвинениях Шабунину: "Если Филимоненко - журналист, то эпоха Порошенко мало чем будет отличаться от эпохи Януковича"

"Нам досадно за этот инцидент. Константин имел право продемонстрировать свое отношение, однако как гражданин, а не как журналист при исполнении своих профессиональных обязанностей. Поэтому от имени телеканала ZIK извиняюсь за такое поведение журналиста", - комментирует ситуацию генеральный директор медиа-холдинга ZIK Игорь Туркевич.

Как отмечается, за нарушение стандартов выполнения служебных обязанностей Константин Лохвицкий освобожден от должности журналиста телеканала ZIK.



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Еще скажи про пятую колонну которая поднимает голову, и мешает рулить некоторым ,только глаза сразу протри и глянь сколько промосковских прихвостней во всех ветвях власти,начиная с ВР и кто их пригрел
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ну виберете собі тих хто їх неригріє типу юля рабінович бойко ! неподобаєця порошенко ? вчому проблема вілкул ще є допкін подивлюсь я де ці поцреоти будуть із своїми маршами
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прямо тут на форумі кричить про громадянську війну
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есть, по крайней мере, две точки зрения на президентство Петра Порошенко. По одной из них это призванный стать во главе страны во время тяжких для нее испытаний человек, который действует в интересах страны на свое усмотрение. По другой - это жулик, который воспользовался тяжелой для страны ситуацией для того, чтобы нажиться и решить свои проблемы. Но обе эти точки зрения - произвол, и та, и другая игнорирует критерии, которые вытекают из идеи украинского народа. И это сильно выдает тех, кто представляет то и другое мнение, они в равной степени работают на то, чтобы Украина оставалась страной, где царит идея единства и борьбы противоположностей, а национальная идея остается без официального признания.
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точек зрения может быть не две, а миллионы.
Есть объективные критерии президенства Порошенко, не хочу в очередной раз повторять про армию, дипломатию, безвиз, ассоциацию и пр.
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возможно их может быть и десятки миллионов, да только приемлемых для человека как существа разумного точек зрения быть много не может, разум уникальное для вселенной явление. Заявляемые объективными критерии, озвучиваемые в условиях отсутствия объективности не соответствуют тому, на что претендуют. В Украине действуют украинские реалии, которые и определяют смысл происходящего для украинцев как представителей украинского народа. Их них и следует исходить в оценке деятельности украинского президента, в этом и выражается объективность, все остальное субъективно с точки зрения Украины.
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асоциация и безвиз это заработано кровью и молодыми жизнями на Майдане и фронте а про армию лучше промолчать совок и дедовщина возращается
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Это все не имеет значения. Нам главное то что Порошенко четко стоит на страже интересов Украины на дипломатическом и военном фронте. Все те рассказы про коррупцию, это басни кацапов и полезных "патроитов". Которые опять ищут себе царя на свою голову.
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стоит Порошенко на страже интересов Украины, или он стоит на страже каких-либо других интересов - выводы по этой теме можно сделать лишь исходя из того, что определяет Украину. Украина как страна украинского народа определяется тем, что объединяет все поколения украинцев в единый народ, без фактора такого объединения и народа-то не было бы, вместо него было бы лишь одно поколение населения, занимающего украинскую территорию. Сначала идея народа, из которой вытекают критерии пользы для этого народа, и только потом оценки полезности. А все иное порождает массу противоречий и разночтений, что несет вред для всего украинского общества, нельзя правила игры определять во время игры или по ее завершению, это надо делать перед игрою.
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Великобритания подаёт всему миру пример уважения к закону, а Вы, "Павел Геращенко", призываете к "закрыванию" канала, из-за того, что руководство его позволило себе уволить человека, который, будучи "при исполнении", позволил себе субъективное выражение лично своего мнения от лица телеканала... У меня знакомый был, металловед "от бога". Будучи евреем, эмигрировал в Израиль, вслед за всей своей роднёй. Устроился на завод. Увидел, что руководство завода применяет запрещённые в Израиле технологические процессы - наносит антикороззионное покрытие еа изделия с применением цианидов. Стал возмущаться. Сказали - "Закрой рот...". Продолжил... Выставили за ворота. Пошёл на другое предприятие. Ему: "Дайте рекомендательное письмо от предыдущего работодателя...". А какое "письмо", если его "пинком под зад", с "волчьим билетом", выставили?... Через полгода вернулся в Украину...
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очень опасное явление это сигнал о том что страна находится в одном шаге от диктатуры власти не на шутку боятся своего народа
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Я на боці того з хрестом. Він помиляється, але має на це повне право.
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Причем тут на на каком ты боке человека уволили с работы за его гражданскую позицию
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Вы подменяете понятия, его уволили за непрофессионализм.
Это все равно, как если бы, врач вместо того чтобы лечить больную на голову ватную бабку, начнет спорить с ней.
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ватная бабка лечению не поддается что бы вылечится от ватки нужны мозги а там вместо них жевательный рефлекс колбасы по 2.20 а если журналист выступает против президента то это к профессионализму не имеет никакого отношения. Успешные страны сильны тем что там есть оппозиция. а где ее нет там нищета голод и дворцы ханов (это касается всех постсоветских стран кроме Прибалтики)
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пердиш в лужах ты как и твои единомышленники
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А сейчас вы проводите еще один демагогический прием.
Называется он съезд с темы. А если сказать простыми словами, это называется:
пердеж в лужу
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Согласен. Как будто он с портретом Утина вышел. Какой-никакой, а это президент нашей страны, который чмырит публично Хуйла без устали. Это не Януковощ, чтобы такая реакция была. Больные на голову люди. Вышивата конченная.
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Дело идет к тому ,що вот вы все пропагандоны шоколадной банды будете получать по морде на улице,и сидеть в спаме в интернете без внимания Телеканал ZIK уволил журналиста за конфликт со сторонником Порошенко на Майдане, посчитав его действия нарушением журналистских стандартов - Цензор.НЕТ 914
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Алла Карбышева, почему вы расписываетесь за большинство? Вам не нравится Президент- ваше право, но говорите за себя! У другого только 9% поддержки у Порошенко! Ну жде вы всё это берёте? Откуда такая зрадище в головах?
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"Ви червоний хрест, Швеція, чі як?" Ага, Париж столица Лондона..
Быдло на мужика налетело.
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Нельзя сЦарю задавать неудобные вопросы от рабов,его итак достали американцы
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Самое главное, что никто не стал на защиту лоха с "Гетьманом". Быть добру! Понемногу выздоравливаем.
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...пока что я увидел лоха, которого уволили за непрофессионализм!
Таки да, выздоравливаем!
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це пише людина яка в контакті топить за вілкула !!!!! ахахаха дійсно виздоравліванія
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Кто-то там был готов"жизнь отдать" за свободу слова
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парень просто не разобрался.... ЗРАДОволна уже не в тренде, поэтому - пролетел.
В следующий раз будет умнее!
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НАДО БЫЛО ОБ ЭТОТ ПЛАКАТ ЖОПУ ВЫТЕРЕТЬ.ПОРОШЕНКО случайный человек во власти,надо исправить ошибку ,Петю на хуй в СИЗО Лукьяновское
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Непокоренные- А до конца ли? Да ,не покорились властвующему профффесору, кацапской агрессии,не покорились, показав при этом небывалый героизм. Но покорились тому, как расследуются или не расследуются дела жертв майдана, погибших в "котлах". Покорились тому,что реформы, в основном на словах неуча Гройсмана,в упреках Ревы (украинцы много едят). Покорились, что рыжая продажная собака, в тихую скупает будущее наших детей. Так покорились....???
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Kamate Kaora...порохоботы, ну че вы такие тупые? посмотри дурачек на флаг швеции! Вы же от быдла отличаетесь только пропиской!!!!!!!!!
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журналист прав. давно надо поставить вопрос президенту - где Савик Шустер?
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Один явный провокатор с безсмысленным плакатом (безсмысленным даже с точки зрения симпатиков Президента), другой чел. который не правильно выбрал професию - его уволили за проф. непригодность.
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Какая-то кобыла доколупалась - а есть дети, а сколько детей, а сколько девочек, а сколько младшенькой, а сколько...? Я б ей сказал - а йди ти тітонько, на х...
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Порошенко, это - его сынок в Верховной Раде, Юра Луценко прокурор без образования, жена Луценко представидель Порошенко в ВР, 100 фабрик и заводов, офшоры, и прочая фигня.
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По моему мужик с плакатом устроил троллинг, еще и сам с Торецка. В любом случае тут все неправы, мужик с плакатом, журнналист и окружающие. Не надо было вестись на провокацию.
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троллота и пласы - давайте поспорим шо петю выберут на второй срок в первом туре - и за него проголосует вся Украина - я понимаю шо вам обидно,но кто если не он - так все рассуждают)))
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТелеканал ZIK уволил журналиста за конфликт со сторонником Порошенко на Майдане, посчитав его действия нарушением журналистских стандартов. ВИДЕО
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