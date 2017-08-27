 "Украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке!" - Порошенко поздравил дончан с Днем города. ВИДЕО

Поздравление было опубликованы на странице главы государства в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Украинский Донецк празднует сегодня день рождения. С Днем города, дорогие дончане! Мы вас любим, мы о вас помним и упорно боремся за ваше возвращение в Украину. Убежден, украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке!" - заявил Порошенко.
В эти выходные, 26 и 27 августа, в Донецке отмечают День города. В этом году Донецку исполняется 148 лет.
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