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 Политика Украины, Общество
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 "Украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке!" - Порошенко поздравил дончан с Днем города. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей Донецка с Днем города.

Поздравление было опубликованы на странице главы государства в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Украинский Донецк празднует сегодня день рождения. С Днем города, дорогие дончане! Мы вас любим, мы о вас помним и упорно боремся за ваше возвращение в Украину. Убежден, украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке!" - заявил Порошенко.



В эти выходные, 26 и 27 августа, в Донецке отмечают День города. В этом году Донецку исполняется 148 лет.
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затея с мостом полностью в духе москальских упырей, он еще и не построен, а уже более десятка человеческих жертв забрал, с чего начал тем и закончит
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Ніколи вже Донецьк не буде таким, яким він був при Україні.. Мабуть , донеччани - саме про це і мріяли..
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Якщо тепер Донецьк взагалі буде довго існувати.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке!" - Порошенко поздравил дончан с Днем города. ВИДЕО
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