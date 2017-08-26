 Национальный гимн Украины прозвучал в оккупированном Донецке 24 августа. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом пишет DonPress со ссылкой на блогера Фашика Донецкого.





По его словам, запись включили в автомобиле "Жигули" недалеко от здания так называемого "МГБ ДНР". Блогер сообщил, что оккупанты пытались вскрыть машину, чтобы выключить запись, однако получилось это далеко не сразу.





Он также рассказал, что взбешенные террористы окружили весь квартал, где звучал гимн, проверяли документы даже у пожилых людей, пять минут не могли открыть авто, откуда играла музыка.



