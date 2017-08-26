 Национальный гимн Украины прозвучал в оккупированном Донецке 24 августа. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DonPress со ссылкой на блогера Фашика Донецкого.
По его словам, запись включили в автомобиле "Жигули" недалеко от здания так называемого "МГБ ДНР". Блогер сообщил, что оккупанты пытались вскрыть машину, чтобы выключить запись, однако получилось это далеко не сразу.
Он также рассказал, что взбешенные террористы окружили весь квартал, где звучал гимн, проверяли документы даже у пожилых людей, пять минут не могли открыть авто, откуда играла музыка.
Пробравшись в машину, боевики не смогли выключить магнитолу и разбили ее прикладом.
"Ще не вмерла України
Ні слава, ні воля! "
Ответить
Ответить
Ответить
Але тут же одразу почнеться верещання , мовляв - "ми ж не терористи !"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Украина, вернется, обязательно вернется,мы уже на пороге, респект патриотам!
Ответить
#Украина - не #россия Почувствуйте разницу! #Харьков #ОкеанЭльзы
Ответить
Был на типа рок-концерте в оккупированном рф Донецке. Крику за концерт было ну очень много, мол вах-вах, даже группа "Черный Обелиск" будет из рыфы.
Рашка вообще привозит в оккупацию всякий хлам, типа чичерин и газмановых, чтобы создать быдлу из ростовов красивую картинку по тв. Для баранов в драных майках - это лишний повод для слюновыделения во славу раиси, но, для бывшего европейского города Донецка, появление газманова на сцене - это как концерт надежды кадышевой в Нью-Йорке: кто-то шото вроде и вякает на сцене, но кто это - знают аж 10% + совкодрочеры.
Шо такое группа "Черный Обелиск" я не знал до самого концерта, но, по словам ваты, рокеры собирали стадионы, потому я и решил пойти стадионособирателей. Итак, о самом концерте коротко:
Если в Донецке не привозят людей на концерты на бюджетных автобусах, а надо купить билет - число зрителей не превышает 100 чел. Факт;
Билет стоил 400 фублев с рыла. Для Донецка это мега много, бо 1 кг мяса стоит порядка 300 фублев, а пенсия 2600 фублев;
Ни одного флага с курицей и цветами изоленты. От это реально самое классное, что было на концерте;
Типа концерт проводился на набережной, в 15 минутах от прифронтовых районов. Удивительно, что людей пришло мало, не правда ли?
Рокеры из рф явно были в шоке от того, куды их привезли. Они откровенно со сцены сказали: мы сами бы никогда не приехали, но нас пригласили. Честно сказали, за это им +50 к карме;
3,5 часа пели донецкие группы, а гастарбайтеры час. Интересно, сколько заплатили русским за час выступления и сколько это в переводе на пенсии. И почему это не озвучено ватным пенсам, которые прут с кошелками через блок-посты к Хунте за пенсией. Ватке было б интересно узнать цифру, зуб даю;
Русские типа рокеры орали со сцены - вас так мало, но вы такие классные. Конечно мало, билет 400 фублев, йопт;
Некоторые бухие абизяны залезли на сцену и прыгали с нее типа в зал. Ну то есть музыкантов оттерли назад, а от 2 до 5 человек прыгали на сцене. Ну, зрители типа. К -культура, культуру не пропьешь;
Дегенерат в камуфляже тоже полез на сцену и начал корчить из себя танцора диско, размахивая руками а-ля "пьяная мельница". Охрана долго терпела конвульсии контуженого, но потом тупо начала сталкивать со сцены непрошеных гостей, в том числе и мартышку в камуфляже. Выглядело эпично и православно;
Среди гражданских лазили два апездала в типа футболках СОБР с автоматами. Не, ну а хули? Автоматчики на концерте расслабляют зрителей, вы просто не в курсе;
Кстати, обратите внимание на фото: на одном видно реальное количество людей, на втором - снято так, чтобы казалось, что яблоку негде упасть ;
Флага дыныры не было вообще. Видимо никто не хочет палиться с курицей на палочке, если палочку с тряпочкой в принудительном порядке не влаживают в руки;
Рокер из обелиска сказал гениальную вещь: нас сегодня возили по городу, мы его (я так понимаю, что прошлый Донецк) вспоминали с такой ностальгией, мы же давали здесь несколько концертов. Вау! Даже выступавший за бабло рокер заметил то, во что превратили русские свиньи европейский город;
Русские рокеры явно не ожидали такого количества зрителей - аж 100 человек. Если учесть, что у них сейчас тур, а после Донецка они дают заключительный концерт в Москве, то видимо в мокселе больше зрителей они соберут. Как ниажыданна, да?
Начали играть гастарбайтеры в 19.20 вечера. Поздно, б*я - после 8 х*р уедешь общественным транспортом, только такси. А такси - это еще 200 фублев. Итого: не купив ничего и сходив на типа концерт типа рока, одному человеку это обошлось бы в 600 фублев, что равно 2 кг мяса. Это много для обычной семьи, ибо если 2 человека пойдут на такой типа концерт - это 1000 фублей за вечер при зряплате 5-7 тысяч на человека в месяц;
50% людей понятия не имели ху из "Черный обелиск" и почему они собирали-собирают стадионы;
Народ смотрел на то все тынц-дынц на сцене и постоянно поглядывал на время, бо коммендантский час скоро та и уехать надо;
Чуваки на сцене были в шоке: они ж типа звезды, а на них х*р кто смотреть хотел: тынц-дынц как тынц-дынц, не более;
Резкие звуки рока - это отдельный пиз*ец, бо за три года войны шарахаешься даже от звуков холодильника;
Людей зазывали на типа концерт шашлыками, пивом и сладкой ватой, но желающие освежиться тащили пиво откуда-то из вне. Точнее из магазина ближайшего, бо дорого было шпз*ц - 100 грамм шашлыка стоили 100 фублев, мороженое - от 40 до 80 фублев штука, даже за туалет пришлось платить 5 фублев;
Рядом пляж есть возле места типа проведения концерта и там как раз туалет был. За забором - там как раз стояли эти с автоматами.
Может туалет охраняли?
Народ очень быстро протоптал дорогу в ближайший магаз, потому что на вату и пиво рисковать просадить всю зарплату - этого ну никому не хотелось, потому и бегали люди за пивасом по 50 фублев в магаз, бо на территории концерта пивас был от 100 фублев за 0,5 литра;
Концерт типа рока закончился почти в 9 вечера. Организаторам было абсолютно по*уй, чем цивильные доберутся домой [если кто не в курсе, то маршрутки в оккупации ходят аж до 8 вечера]. Донецк в 9 вечера - это почти Припять, разве в самом центре местами есть шото типа жизни. Освещения в районе концерта хе*овое, бо там технику часто ганяют шоб по Пескам стрелять, поэтому такси ждали люди почти по полчаса, бо не особо таксисты любят военных возить. Почему военных? Потому шо от места проведения концерта до линии разграничения минут 15 езды, потому таксисты и думали, шо то военные вызывали их;
Кстати про такси: х*р ты вызовешь такси позже 22.30, если ехать более 10 минут. На окраину вообще никто после 9 не ездит, а если ехать под Марьинку, под ДАП или под Еленовку, то позже 9 разве на летающей тарелке тебя кто повезет. Зато членин стоит ,пиз*ец достижение;
К чести гастарбайтеров из немытой, хочу добавить: если бы в оккупированый Донецк приехал Пол Маккартни, то людей пришло б точно столько же, как и на "Черный Обелиск";
Инересно было наблюдать за тем, как люди даже на типа концерте понимали, что этот типа концерт с типа рокерами - фейк, иллюзия мирной жизни, самообман. Один х*р будут в 22.00 на улицах патрули, один х*р ты будешь дома завтра к 8 вечера, один х*р ты знаешь: твоя задача выжить, а после 22 вечера будут орки лупить из чего-то;
Мораль: желаю россиянам ходить на каждый рок-концерт точно также, как ходят люди в оккупированном Донецке. Носорог вам брат.
Фашик Донецький
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить