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 За рубежом
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Все про:виза (1036) дипломатия (1010) Россия (72006) Теффт (124)

 "Мы ожидали, что российская сторона до такого не дойдет", - Теффт о сокращении работников американских дипучреждений в РФ. ВИДЕО

Посольство США в Москве обнародовало комментарий посла США Джона Теффта, касающийся сокращения числа работников американских дипучреждений в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Мне горько, что некоторые российские комментаторы подают происходящее как циничную попытку с нашей стороны наказать таким образом россиян в ответ на требование сократить численность нашего кадрового состава. Это совсем не так! Это не месть!" - сказал он.

Теффт подчеркнул, что приостановка выдачи виз россиянам является результатом решения российских властей, а не ответом на него, и выразил огорчение в связи с сокращением сотрудников.

"Мы ожидали, что российская сторона до такого не дойдет", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если контакты с носителями российского паспорта настолько токсичны, то они должны об этом сказать, - замглавы МИД РФ о решении США по визовым процедурам

Посол также отметил, что американская сторона делает все для улучшения ситуации с визами, и выразил огорчение в связи с тем, что тяжелее всего в сложившейся ситуации приходится российским сотрудникам.



В понедельник посольство США в РФ объявило, что "в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена". При этом, как отмечается, с 1 сентября "процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме". Кроме того, как заявили в посольстве, "изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз".

Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последние два года преследования и надзор за нашими дипломатами в Москве со стороны спецслужб РФ значительно возросли, - Госдеп США

28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россию покинет 755 американских дипломатов, - Путин

Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.

Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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Вата в своём дебилизме,тупости,подлости и идиотизме дойдёт до таких пределов сумасшествия и неадекватности ,что нормальным людям в страшном сне не приснится .
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А потім знову себе перевершить- бо в ямі на болоті дна немає.
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Кажіть, що хочете- тільки "безвіз" москалям не відміняйте!
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Таки да............кацапы получили свой "безвиз" с США Имеют право на гордость.
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Получается,что россеяне сами себя наказали.
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Ні- то хУЙЛО їх. А вони себе- коли тому хУЙЛУ владу дали.
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В контексте. Крымчане теперь могут получать американскую визу ТОЛЬКО в посольстве в Киеве. Как и белорусы. А - ну да. Белорусы также могут получать визы в Варшаве и Вильнюсе.
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Главный барометр кацапского "патриотизма" заложен в курсе доллара и ценниках в супермаркетах.Раз еще верепенятся видимо санкции недостаточны.Надо каждый день монотонно добивать Мордора,ведь содержать такую армию у них уже нету средств,да и турецких пляжах этой заразы еще много.
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короче,протролил кацапню .только зря.эти тугодумы так ничего и не поняли
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Еще чуть-чуть и он бы расплакался. Что, так не хотели уезжать?
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певцы,композиторы,писатели,бицнесмены РАБссии имеют в США тысячи ХАТЫНОК...теперь они не смогут их посетить,не то что продать.Нужно подавать декларацию откуда БАБЛОСЫ... хорошее решение Плешивого...МОЩНОЕ...
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хотели навредить США, но опять "разбомбили Воронеж"
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Вместо радоваться , прямо такое "горе", в зверинце закрыли запасные выходы.
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Да понятно, что реакция россии на санкции будет именно такой. Вопрос в том лишь как больнее их ударить.
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Кстати по моим данным около 2 000 особо больных детей РАБссии ждали визу для детей чтобы сделать срочные операции а клиниках США...,в очередь...в Крым езжайте лечите деток,там хорошо...Подлодки плавают и крейсеры шастают в поисках Омериканцев...
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Весь смысл и суть х@йловских "атветных санкций" в одной картинке -
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом"Мы ожидали, что российская сторона до такого не дойдет", - Теффт о сокращении работников американских дипучреждений в РФ. ВИДЕО
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