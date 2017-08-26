EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Общество, За рубежом
  834  15
Все про:освобождение (145) протест (5519) Россия (72003) Сенцов (397)

 Pussy Riot выпустили ролик в поддержку Олега Сенцова. ВИДЕО

Участницы российской панк-группы Pussy Riot обнародовали видеоролик в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео появилось на официальной странице Pussy Riot в Twitter.

Смотрите также: Pussy Riot провели акцию за освобождение Сенцова в Якутске. ВИДЕО+ФОТО

В видеоролике девушки в балаклавах призвали освободить украинского режисера.
Ранее, 6 августа 2017 года, участницы Pussy Riot Мария Алехина и Ольга Борисова развернули на мосту в российском Якутске баннер с надписью "Free Sentsov", из-за чего были задержаны. В полиции на них составили протокол о проведении несогласованной акции.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Из 5 клонов Путина , однозначно победит Путин . С чем и поздравляю россиян ." Прямои дорогой к достижениям Северной корей , товарищи"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У тебя низкий уровень интеллекта , если ты сравниваешь скрипку с балалайкой. Ты россиянин?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для недалеких объясню . бандура- народный инструмент, балалайка - народный инструмент.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда девченки резвились в "церкви", думал что это кощунство, пока эта "церьковь" не показала что она сама это кощунство , рашистские дьявольские сходни не имеют права носить имя церкви, оскверняя собой все святое для веры человека. Это что за понятия такие , когда освящают террористов и их деиствия?! Гундяев сука
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
немедленно прекратите хулить масковскую православную! У масковских православных всё по канонам, а вы тута раскольничеством занимаетесь!!! https://www.youtube.com/watch?v=y3eqvGPZQA8
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поддерживаю Вас девочки,всем сердцем!!! ...Спасибо.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоОбществоPussy Riot выпустили ролик в поддержку Олега Сенцова. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти