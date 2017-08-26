 Pussy Riot выпустили ролик в поддержку Олега Сенцова. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео появилось на официальной странице Pussy Riot в Twitter.
В видеоролике девушки в балаклавах призвали освободить украинского режисера.
3 years ago Ukrainian filmmaker Oleg Sentsov was sentenced to 20 years in Russian prison.#freesentsov pic.twitter.com/wnJr6X2mRH- Pussy Riot (@pussyrrriot) 25 августа 2017 г.
Ранее, 6 августа 2017 года, участницы Pussy Riot Мария Алехина и Ольга Борисова развернули на мосту в российском Якутске баннер с надписью "Free Sentsov", из-за чего были задержаны. В полиции на них составили протокол о проведении несогласованной акции.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
скрипка страдивари
4 струны.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить