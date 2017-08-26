 Врачи Мечникова заявляют о давлении адвокатов Пабилера - участника убийства ветеранов АТО 24 июля. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook заявил нейрохирург Юрий Скребец, заместитель главврача больницы имени Мечникова, разместив соответствующее видеообращение.
"Мы все хорошо помним трагедию, которая произошла в Днепре 24 июля. Тогда были убиты 2 участника АТО, кроме того, получили ранения несколько человек с обеих сторон перестрелки", - напомнил он.
Скребец отметил, что с первого дня врачи, администрация медучреждения, следователи, полицейские, которые охраняли раненых, находились под давлением адвокатов одного из пациентов. Нам угрожали, хамили, распространяли сплетни о том, что якобы нам заплатили деньги. На них влияло только появление в больнице побратимов убитых бойцов АТО. Пациент, о котором идет речь, пробыл в больнице им. Мечникова около трех недель. Недавно он был переведет в одну из частных клиник.
Заместитель главврача больницы имени Мечникова сообщил, что после этого адвокаты написали жалобу на имя и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, в которой обвинили его и других врачей в жестокости в отношении пациента, в том, что якобы Скребец пытался провести ему операцию под местным наркозом, что непредоставил помощь и т.д. Скребец указал, что действительно никакой помощи ему не предоставлял, поскольку сегодня он работает администратором. Кроме того, по специальности он - нейрохирург, поэтому даже не мог быть допущен к операции общехирургического профиля.
Также врачей реанимационного отделения и хирургов адвокаты обвинили в ненадлежащей помощи еще одному их подзащитному, что тоже является неправдивой информацией. Его состояние действительно было тяжелым. Но были проведены все необходимые вмешательства и интенсивная терапия. Жизнь ему спасли, впереди были этапные оперативные вмешательства по восстановлению анатомии кишечника, дальнейшего извлечения инородных тем. Это соответствует международным протоколам. Но пациент по собственному желанию был транспортирован в Израиль. Тем не менее, в этой неправдивой адвокатской жалобе указано, что врачи оставили в его ране металлический инструмент и т. пр. Это все ложь и клевета, отметил Скребец
Он также указал на то, что больница им. Мечникова четвертый год подряд спасает раненых с исключительным результатом 99%. И такое ничем не подтвержденное обвинение является посягательством на честь и достоинство сотрудников медучреждения. "Поэтому обращаюсь ко всем не как начмед больницы им. Мечникова, а как частное лицо -Юрий Скребец, врач-инструктор УДА, который в свободное от работы время добровольно и бесплатно предоставляет помощь на передовой, имеет два ранения, орден "За мужество", звание "Заслуженный врач Украины". За всю жизнь я никому не отказал в помощи. И считаю недопустимым унижение чести и достоинства больницы, в которой проработал 27 лет и которую люблю", - подчеркнул Скребец.
"Прошу считать мое выступление открытым обращением к квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Днепропетровской области, а также к прокуратуре и СБУ. Жалоба в комиссию и иск в суд будут готовы сразу после проведения результатов служебного расследования, которое проводится в больнице. Запугивание и подкуп на меня не действуют", - резюмировал заместитель главврача больницы имени Мечникова.
Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.
В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот. Ответным огнем он сумел ранить четырех нападавших.
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Так что не нужно здесь ставить на одну ступеньку АТО-ков и бандитов.
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Злодії і далі грабують українців!
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