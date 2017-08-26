 "Крым - не мой! Ворованного не принимаю!": в Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку Украины. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Участники мероприятия собрались у памятника Гоголю, чтобы пожелать Украине мира и процветания в семье европейских народов. Активсты вышли с плакатами "Свободу украинцам-заложникам в российских тюрьмах", "Крым - не мой! Ворованного не принимаю!" и украинскими флагами.
Российская полиция объявила флаг "средством агитации и запрещен к использованию на публичном мероприятии".
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