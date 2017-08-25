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 Политика Украины
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Все про:взрыв (4281) награда (1233) Порошенко (13631) Национальная гвардия (1244)

 Порошенко наградил медалью нацгвардейца Добровольского, оказавшего первую медпомощь пострадавшей от взрыва на ул. Грушевского. ВИДЕО+ФОТО

Президент Петр Порошенко наградил медалью "За спасенную жизнь" военнослужащего Национальной гвардии Украины Сергея Добровольского, который оказал первую медицинскую помощь женщине, пострадавшей от взрыва на ул. Грушевского.

Глава государства высоко оценил действия воина и проявленное мужество в первые минуты после инцидента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

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"Я вчера был удивлен вашими профессиональными действиями во время преступления, которое негодяи, преступники совершили против семьи Героя Украины. Вы не растерялись, взяли ситуацию под контроль и оказали первую необходимую помощь. И по моему твердому убеждению именно так должен действовать украинский воин", - сказал Петр Порошенко.

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Сергей Добровольский, в свою очередь, рассказал Президенту Украины о подробностях первых минут после инцидента в центре столицы. Он вместе с сослуживцами возвращался в пункт постоянной дислокации их батальона, когда во время движения автобуса по улице Грушевского прогремел взрыв.

Порошенко наградил медалью нацгвардейца Добровольского, оказавшего первую медпомощь пострадавшей от взрыва на ул. Грушевского 01Порошенко наградил медалью нацгвардейца Добровольского, оказавшего первую медпомощь пострадавшей от взрыва на ул. Грушевского 02Порошенко наградил медалью нацгвардейца Добровольского, оказавшего первую медпомощь пострадавшей от взрыва на ул. Грушевского 03Порошенко наградил медалью нацгвардейца Добровольского, оказавшего первую медпомощь пострадавшей от взрыва на ул. Грушевского 04


"Проезжая Кабинет Министров мы увидели, что с правой стороны улицы на холме прогремел взрыв. На наших глазах, метров на 15-20 впереди. После взрыва женщина и мужчина упали", - сказал он.

Капитан С.Добровольский остановил служебный автобус и вместе с лейтенантом В.Никоновым подбежал к пострадавшим и оказал им первую медицинскую помощь. По приказу капитана были выставлены 7 военнослужащих для окружения места происшествия и недопущения к ней посторонних лиц, также была вызвана карета скорой медицинской помощи и наряд патрульной полиции.

Глава государства еще раз поблагодарил капитана за профессионализм и попросил командование поощрить других служащих батальона НГУ воинской части 3030, которые также работали на месте происшествия.

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"Я очень благодарен за то, что в решительные моменты, в опасности ты не растерялся, а проявил лучшие качества. Поздравляю с Днем независимости, с 26-й годовщиной и с высокой государственной наградой, как по мне - одной из самых христианских и наиболее почетных - медалью "За спасенную жизнь". Библия говорит, что если спас хотя бы одну жизнь, значит для этого надо было жить", - подчеркнул Президент.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в четверг, 24 августа, после 14-00 на ул.Грушевского в Киеве взорвался неизвестный предмет.

Сообщалось о двух пострадавших - мужчине и женщине, позже стало известно, что количество пострадавших от взрыва на ул. Грушевского увеличилось до трех человек. Пострадавшими оказались жена, теща и друг Героя Украины, командира роты снайперов 79-й аэромобильной бригады Валерия Чибинеева.

По информации СБУ, среди основных версий рассматривается хулиганство. Позже стало известно, что следователи квалифицировали взрыв на Грушевского в Киеве как "покушение на убийство".
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Краще б він Грицака та Авакова звільнив і поставив справжніх патріотів, щоб СБУ та МВС почало нарешті працювати не на олігархів а на народ України!
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Да не надо ставить патриотов, а профессионалов которых в Украине просто нет !
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та ти шо ! є вони в Україні ! не суди по баригам !
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Активісти та волонтери, добровольці, націоналісти та патріоти вже організовуються та протидіють проросійським силам без СБУ, бо СБУ активно саботує будь який захист України в тилу! Обливання фарбою українського інституту пам'яті, напади на керівника інституту - все це робили гопники за російські гроші і саме "активна громадськість" набила пику цим гопникам і змусила вдатись до переховування в інших містах України! Не СБУ, а добровольці, патріоти, націоналісти та активісти захищають Україну в тилу, поки СБУ співпрацює з ворогами!
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В Одесі останні проросійські акції для росТВ організовували штатні СБУшні провокатори, в їх листуванні вдалось побачити згадку про погодження своєї акції з представниками одеського СБУ, які дали "добро" на проросійську акцію в Одесі. Потім одеським сбушникам прийшлось затримати своїх провокаторів, бо почався розголос, але це ненадовго, всі вже на волі. Кількість агентів ФСБ та мафії в українських спецслужбах - 99%
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А звідки Ви взяли, що в Україні немає професіоналів? Те що їх не ставлять при цій владі, зовсім не означає, що їх немає. У нас талановитий і розумний народ. Прийде час і Ви це зрозумієте.
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Народ такой как есть , но у меня есть возможность сравнить с народом в Дании, и есть что сказать и к сожалению не очень хорошо это будет об украинском народе
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То й живіть собі в Данії. І не чіпайте наш народ.
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Вот с таким закомплексованим декаром я не хочу жить в одной стране и к сожалению таких дикарей в Украине ещё много . Спасибо тебе Боже, что дал мне разума уехать с Украины и не жить среди таких дикарей !
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Вообще то Муссолини - Италия, в Испании -Франко.
Ну а насчет профи в Украине, не Вам из Дании судить.
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Я ещё раз повторяю , что тебе дикарью надо бы уже стать человеком и не комплексуй когда я выскакиваю своё мнение , и не тебе решать , о чем мне судить , а о чем нет . Элементарной культури у тебя нет ! Варва
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Пока есть такие дураки как ты , Украины будет в жопе ! Это 1-е . 2-е , это то что народ Франции не сдавал Францию гитлеровцам за неделю , а власть , и если бы ты не было дурко, то бы понимало такие простые вещи !
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деякі пришибейки,не гидь тут
людина без коріння, ,перекотиполе!
тебе там так само "поважають"..як і тут!))
якби вписався в райське життя ,не заробляв сратими дописами на Цензорі)
Народ Франції" ІІ світову відобразив у назві декількох вулиць- неприємний епізод..нема чим пишатись..
зате І світова там досі із великим пафосом відзначається...
Але то їхня справа..а нам своє робить" тобі ж немає тут місця ніяким чином..тільки у ролі підгавкувача!
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Куда тебе до Франции, дурко ? Ты сначала в своём подез научись не сцать!
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ШОБ! тебе столько здоровья біло, сколько раз я ВООБЩЕ " в своём подез сцать! "(С)
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щасливчик,)))можете сравнить еще и с народом Франции,сдавшим гитлеровцам Париж за неделю, и с Италией ,родиной мусолини..да и вообще там у вас даже солнце ярче и небо голубее...приедем - проверим..
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Ну ви ж не йдете в СБУ працювати? Тільки з боку критикувати - ото справа патріота!!
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Капитан С.Добровольская остановил служебный автобус ///

плин, исправьте!
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Почему такая форма не красивая в национальной гвардии?
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шли бы вы следить за своими - а то шо ж такая за заразная кацапская черта лезть туда где они нафиг не нужны)
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Аллеров рядом с Порошенко. Даже повышен в звании накануне. А зрадоботы такие истории заговора ретранслировали вчера, когда Порошенко случайно пропустил рукопожатие.
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Зрадобот,чи визнав твій барига зовнішню агресію?Заважатиме торгівлі?З окупантом?
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они несколько раз встречались с утра до этого не/рукопожатия.. дебилы, на ровном месте #зраду разогнали...
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http://7days-ua.com/news/u-kyjevi-napaly-na-cholovika-z-banerom-scho-slavyt-poroshenka-video/ .
У Києві напали на чоловіка з банером, що славить Порошенка (Відео).У Мережі з'явився запис інциденту в центрі Києва, коли після закінчення параду агресивно налаштовані громадяни накинулися на чоловіка, який розгорнув банер, що прославляє Петра Порошенка.На плакаті було написано «П. Порошенко наш Гетьман. Достойнішого немає!». У лічені хвилини банер був порваний.«У тебе совість є? Через це у мене брат уже три роки в полоні!», - закричав чоловік у футболці з символікою батальйону «Кривбас».«Ви цим плакатом наплювали всім бійцям в могили!», - підтримав інший чоловік.Чоловік з плакатом явно не очікував такої реакції в Києві. Він продемонстрував людям, що оточили його, свій паспорт, дані якого свідчили, що чоловік родом з Донбасу, причому, є тезкою президента - його також звуть Петром Олексійовичем....
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Старі хвойди ходили по квартирах,питали про ставлення до бариги.Вигнав копняками.Ставлення визначили,більше не ходять.
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Мощный взрыв возле Кабмина: стали известны новые детали. Видео

Сегодня в 15:48
В результате взрыва госпитализированы две женщины и мужчина.
В результате взрыва на улице Грушевского в Киеве пострадали три человека.
Об этом сообщила спикер столичной полиции Оксана Блищик, передает tenews.
"Информация, когда мы делали, была о двух пострадавших, сейчас получена информация из больницы о трех пострадавших. Две женщины и один мужчина", - сказала она.
При этом Блищик не уточнила, какие телесные повреждения получили пострадавшие.
Также подробностями о мощном взрыве поделился очевидец.
"Я был на митинге. Он начинался в 14:00. И где-то в это время произошел взрыв. Он был незначительной силы. Многие подумали, что это взорвалась шина или нечто подобное. Однако после этого несколько человек побежали сюда, там упала женщина ", - рассказал киевлянин Юрий Хорт.
Мужчина добавил, что взрыв прогремел чуть выше уровня мостовой, скорее всего, на газоне. Возможно, неизвестный предмет выбросили из автомобиля, ведь в тот момент мимо проезжали две машины.
"Люди, которые шли в том месте, получили ранения головы. Видел пожилую женщину, которая сразу же упала, с ней был мужчина лет 35. Он попытался оказать ей помощь", - добавил Юрий.
https://novosti-n.org/ukraine/read/171573.html
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ТАК ВОНО СИНЄ !!!!!!! РЕАЛЬНО !!!!! грьобаний аватар !
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Так он и вчера синий был. То набычится, то расплывется в ухмылке...
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Написання тексту ВЕЛИКИМИ літерами в спілкуванні на форумах. в онлайн чаті і т.д. важається криком.
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Вам нужно писать... но писать очень, очень ме-дле-но-о-о-о. Ведь не все же умеют быстро читать.
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Герой України зробив заяву щодо поранення своїх родичів внаслідок вибуху в Києві
15:51 | 25.08.2017 | 7daysua_o
Порошенко наградил медалью нацгвардейца Добровольского, оказавшего первую медпомощь пострадавшей от взрыва на ул. Грушевского - Цензор.НЕТ 368
Валерій Чибінєєв після вручення йому зірки Героя України рік тому
Валерій Чибінєєв упевнений, що поранення його родиців і побратима внаслідок вчорашнього вибуху у Києві є випадковістю.
Про це він сказав «Громадському«.
Чибінєєв вважає, що його дружина, теща і бойовий друг жертвами цього вибуху стали випадково.
«Так сталося, що саме мої рідні проходили. Я не думаю, що хтось полював на родину. Рідні у Києві перший раз, вони просто прогулювалися, дивилися визначні місця», - сказав він.
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Нагадаємо, вибух прогримів 24 серпня на вулиці Грушевського. Поліція веде кримінальне провадження. Який саме вибуховий предмет спричинив поранення трьох людей, з'ясовують експерти.
Валерій Чебінєєв повідомив, що здогдується, що то міг біти за вибуховий пристрій, оскільки в його дружини лікарі дістали осколки з ноги, у тещі - з руки та шиї.
«Це були алюмінієві осколки, я приблизно знаю і здогадуюся із чого це, але офіційно це слідчі з'ясують», - сказав він.
Чибінєєв також розповів про стан потерпілих.
«Дружина поки шокована у загальній палаті, у тещі стабільний стан. Думаю, що все нормально буде. У друга теж стан стабільний, він в іншій лікарні зараз», - сказав Герой України, який зараз і далі служить у 79-ій бригаді ЗСУ.http://7days-ua.com/news/heroj-ukrajiny-zrobyv-zayavu-schodo-poranennya-svojih-rodychiv-vnaslidok-vybuhu-v-kyjevi/
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я ще раз напишу- пан порпошенко реально синій як ізолєнта. алкаш короче
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синій як ізолєнта , а я чорною користуюся.
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Алі друзяко -привіт ! нажаль є такий вислів. а порошенко вручав капітану нагороду -подивись-реально готовий !
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Та мені це не цікаво, безліч проблем. Просто прочитав я, а ти підняв мені настрій.
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тамбовський вовк тобі друзяка. Методичку зміни свинособака. І перестань вже стєкламой бухати, кацапидло
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У нашого президента робота є завжди. Медалі вішать це його улюблена справа. А хлопчина молодець. Могли б його посередині поставити на фото. І фото треба було зробити по пояс. Не гоже президенту у таких штанях героя нагороджувати.
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Петя менi,зараз одного знайомого нагадав.Той як з дому йде,повний карман цукерок бере.Потим дiвчатам по офисам роздае.А Петя,з ранку,повний карман орденов,мабуть бере.А хлопець справдi молодець
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Чого нi?Як що смiливий та инициативный,то хай буде.Але помьятае,що при ций владi,инициатива наказуема
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миттєва реакція капітана і миттєва реакція у Президента.
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Петр Алексеевич ударился в фалеристику)
а парень конечно молодец
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как троллота извращаеться - отдыхали бы вы - выходные у нас - сгорите на работе стахановцы))
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И ни одна эта бл#ядь не нашла бойцу слова благодарности. Правда, взглянув на его уверенное лицо и ясные глаза, и не рискнула что-то гавкнуть насчет псов Авакова.
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другое скажу,вчера же, на Майдане віставка,воентехника,Хлопці с детишками возятся,помогают и подсаживают...и на машині, и в кабину..улібаются смущенно)
НО кроме малішни(ПРИ МНЕ) ни один родитель не подошел к ВОИНАМ,не пожал руки,не поблагодарил!оттакой тіл!(((
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Шел человек впереди Вас и упал неожиданно.Ваши действия?уверен 90 % даже не подойдут, а обойдут 10 дорогой...,потому что не знают что в этом случае надо делать быстро и немедленно..., и удрать подальше от греха
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко наградил медалью нацгвардейца Добровольского, оказавшего первую медпомощь пострадавшей от взрыва на ул. Грушевского. ВИДЕО+ФОТО
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