 Порошенко наградил медалью нацгвардейца Добровольского, оказавшего первую медпомощь пострадавшей от взрыва на ул. Грушевского. ВИДЕО+ФОТО

"Я вчера был удивлен вашими профессиональными действиями во время преступления, которое негодяи, преступники совершили против семьи Героя Украины. Вы не растерялись, взяли ситуацию под контроль и оказали первую необходимую помощь. И по моему твердому убеждению именно так должен действовать украинский воин", - сказал Петр Порошенко.
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Сергей Добровольский, в свою очередь, рассказал Президенту Украины о подробностях первых минут после инцидента в центре столицы. Он вместе с сослуживцами возвращался в пункт постоянной дислокации их батальона, когда во время движения автобуса по улице Грушевского прогремел взрыв.
"Проезжая Кабинет Министров мы увидели, что с правой стороны улицы на холме прогремел взрыв. На наших глазах, метров на 15-20 впереди. После взрыва женщина и мужчина упали", - сказал он.
Капитан С.Добровольский остановил служебный автобус и вместе с лейтенантом В.Никоновым подбежал к пострадавшим и оказал им первую медицинскую помощь. По приказу капитана были выставлены 7 военнослужащих для окружения места происшествия и недопущения к ней посторонних лиц, также была вызвана карета скорой медицинской помощи и наряд патрульной полиции.
Глава государства еще раз поблагодарил капитана за профессионализм и попросил командование поощрить других служащих батальона НГУ воинской части 3030, которые также работали на месте происшествия.
"Я очень благодарен за то, что в решительные моменты, в опасности ты не растерялся, а проявил лучшие качества. Поздравляю с Днем независимости, с 26-й годовщиной и с высокой государственной наградой, как по мне - одной из самых христианских и наиболее почетных - медалью "За спасенную жизнь". Библия говорит, что если спас хотя бы одну жизнь, значит для этого надо было жить", - подчеркнул Президент.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в четверг, 24 августа, после 14-00 на ул.Грушевского в Киеве взорвался неизвестный предмет.
Сообщалось о двух пострадавших - мужчине и женщине, позже стало известно, что количество пострадавших от взрыва на ул. Грушевского увеличилось до трех человек. Пострадавшими оказались жена, теща и друг Героя Украины, командира роты снайперов 79-й аэромобильной бригады Валерия Чибинеева.
По информации СБУ, среди основных версий рассматривается хулиганство. Позже стало известно, что следователи квалифицировали взрыв на Грушевского в Киеве как "покушение на убийство".
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Ну а насчет профи в Украине, не Вам из Дании судить.
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людина без коріння, ,перекотиполе!
тебе там так само "поважають"..як і тут!))
якби вписався в райське життя ,не заробляв сратими дописами на Цензорі)
Народ Франції" ІІ світову відобразив у назві декількох вулиць- неприємний епізод..нема чим пишатись..
зате І світова там досі із великим пафосом відзначається...
Але то їхня справа..а нам своє робить" тобі ж немає тут місця ніяким чином..тільки у ролі підгавкувача!
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плин, исправьте!
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У Києві напали на чоловіка з банером, що славить Порошенка (Відео).У Мережі з'явився запис інциденту в центрі Києва, коли після закінчення параду агресивно налаштовані громадяни накинулися на чоловіка, який розгорнув банер, що прославляє Петра Порошенка.На плакаті було написано «П. Порошенко наш Гетьман. Достойнішого немає!». У лічені хвилини банер був порваний.«У тебе совість є? Через це у мене брат уже три роки в полоні!», - закричав чоловік у футболці з символікою батальйону «Кривбас».«Ви цим плакатом наплювали всім бійцям в могили!», - підтримав інший чоловік.Чоловік з плакатом явно не очікував такої реакції в Києві. Він продемонстрував людям, що оточили його, свій паспорт, дані якого свідчили, що чоловік родом з Донбасу, причому, є тезкою президента - його також звуть Петром Олексійовичем....
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Сегодня в 15:48
В результате взрыва госпитализированы две женщины и мужчина.
В результате взрыва на улице Грушевского в Киеве пострадали три человека.
Об этом сообщила спикер столичной полиции Оксана Блищик, передает tenews.
"Информация, когда мы делали, была о двух пострадавших, сейчас получена информация из больницы о трех пострадавших. Две женщины и один мужчина", - сказала она.
При этом Блищик не уточнила, какие телесные повреждения получили пострадавшие.
Также подробностями о мощном взрыве поделился очевидец.
"Я был на митинге. Он начинался в 14:00. И где-то в это время произошел взрыв. Он был незначительной силы. Многие подумали, что это взорвалась шина или нечто подобное. Однако после этого несколько человек побежали сюда, там упала женщина ", - рассказал киевлянин Юрий Хорт.
Мужчина добавил, что взрыв прогремел чуть выше уровня мостовой, скорее всего, на газоне. Возможно, неизвестный предмет выбросили из автомобиля, ведь в тот момент мимо проезжали две машины.
"Люди, которые шли в том месте, получили ранения головы. Видел пожилую женщину, которая сразу же упала, с ней был мужчина лет 35. Он попытался оказать ей помощь", - добавил Юрий.
https://novosti-n.org/ukraine/read/171573.html
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15:51 | 25.08.2017 | 7daysua_o
Валерій Чибінєєв після вручення йому зірки Героя України рік тому
Валерій Чибінєєв упевнений, що поранення його родиців і побратима внаслідок вчорашнього вибуху у Києві є випадковістю.
Про це він сказав «Громадському«.
Чибінєєв вважає, що його дружина, теща і бойовий друг жертвами цього вибуху стали випадково.
«Так сталося, що саме мої рідні проходили. Я не думаю, що хтось полював на родину. Рідні у Києві перший раз, вони просто прогулювалися, дивилися визначні місця», - сказав він.
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Нагадаємо, вибух прогримів 24 серпня на вулиці Грушевського. Поліція веде кримінальне провадження. Який саме вибуховий предмет спричинив поранення трьох людей, з'ясовують експерти.
Валерій Чебінєєв повідомив, що здогдується, що то міг біти за вибуховий пристрій, оскільки в його дружини лікарі дістали осколки з ноги, у тещі - з руки та шиї.
«Це були алюмінієві осколки, я приблизно знаю і здогадуюся із чого це, але офіційно це слідчі з'ясують», - сказав він.
Чибінєєв також розповів про стан потерпілих.
«Дружина поки шокована у загальній палаті, у тещі стабільний стан. Думаю, що все нормально буде. У друга теж стан стабільний, він в іншій лікарні зараз», - сказав Герой України, який зараз і далі служить у 79-ій бригаді ЗСУ.http://7days-ua.com/news/heroj-ukrajiny-zrobyv-zayavu-schodo-poranennya-svojih-rodychiv-vnaslidok-vybuhu-v-kyjevi/
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а парень конечно молодец
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НО кроме малішни(ПРИ МНЕ) ни один родитель не подошел к ВОИНАМ,не пожал руки,не поблагодарил!оттакой тіл!(((
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