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 "Ты еще на свободе? Помоги политзэкам": в Киеве пикетировали посольство РФ с требованием освобождения Сенцова и Кольченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинцы пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием освобождения крымских политзаключенных, в частности Кольченко и Сенцова.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.

Сегодня, 25 августа, исполняется два года со дня вынесения приговора кинорежиссеру, писателю, активисту Олегу Сенцову и активисту Александру Кольченко. 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сенцова к 20, а Кольченко к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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"Крымские заложники" (Сенцов, Кольченко, и Алексей Чирний) более трех лет находятся за кремлевской решеткой по позорному приговору по "террористической" делу, сфабрикованному ФСБ. В этот же день исполняется 49 лет со дня "демонстрации семерых", которая была проведена 25 августа 1968 на Красной площади в Москве.Тогда семь диссидентов вышли на площадь в знак протеста против оккупации Чехословакии войсками Варшавского пакта. Вследствие демонстрации ее участникам и участницам были присуждены различные сроки заключения и принудительного "лечения" в психбольницах. Эти события разделяет 47 лет, однако объединяет цинизм, произвол и жестокость власти, отсутствие настоящего правосудия. Но одновременно - и желание отстаивать справедливость, борьба "за нашу и вашу свободу" и солидарность", - заявили организаторы акции, отметив, что одна из целей пикета показать, что о Сенцове и Кольченко думают и помнят.

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Активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием освободить крымских политзаключенных.

Ты еще на свободе? Помоги политзэкам: в Киеве пикетировали посольство РФ с требованием освобождения Сенцова и Кольченко 03Ты еще на свободе? Помоги политзэкам: в Киеве пикетировали посольство РФ с требованием освобождения Сенцова и Кольченко 04Ты еще на свободе? Помоги политзэкам: в Киеве пикетировали посольство РФ с требованием освобождения Сенцова и Кольченко 05Ты еще на свободе? Помоги политзэкам: в Киеве пикетировали посольство РФ с требованием освобождения Сенцова и Кольченко 06Ты еще на свободе? Помоги политзэкам: в Киеве пикетировали посольство РФ с требованием освобождения Сенцова и Кольченко 07Ты еще на свободе? Помоги политзэкам: в Киеве пикетировали посольство РФ с требованием освобождения Сенцова и Кольченко 08Ты еще на свободе? Помоги политзэкам: в Киеве пикетировали посольство РФ с требованием освобождения Сенцова и Кольченко 09Ты еще на свободе? Помоги политзэкам: в Киеве пикетировали посольство РФ с требованием освобождения Сенцова и Кольченко 10Ты еще на свободе? Помоги политзэкам: в Киеве пикетировали посольство РФ с требованием освобождения Сенцова и Кольченко 11Ты еще на свободе? Помоги политзэкам: в Киеве пикетировали посольство РФ с требованием освобождения Сенцова и Кольченко 12Ты еще на свободе? Помоги политзэкам: в Киеве пикетировали посольство РФ с требованием освобождения Сенцова и Кольченко 13

Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Ты еще на свободе? Помоги политзэкам": в Киеве пикетировали посольство РФ с требованием освобождения Сенцова и Кольченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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