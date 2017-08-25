 "Ты еще на свободе? Помоги политзэкам": в Киеве пикетировали посольство РФ с требованием освобождения Сенцова и Кольченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.
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Сегодня, 25 августа, исполняется два года со дня вынесения приговора кинорежиссеру, писателю, активисту Олегу Сенцову и активисту Александру Кольченко. 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сенцова к 20, а Кольченко к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
"Крымские заложники" (Сенцов, Кольченко, и Алексей Чирний) более трех лет находятся за кремлевской решеткой по позорному приговору по "террористической" делу, сфабрикованному ФСБ. В этот же день исполняется 49 лет со дня "демонстрации семерых", которая была проведена 25 августа 1968 на Красной площади в Москве.Тогда семь диссидентов вышли на площадь в знак протеста против оккупации Чехословакии войсками Варшавского пакта. Вследствие демонстрации ее участникам и участницам были присуждены различные сроки заключения и принудительного "лечения" в психбольницах. Эти события разделяет 47 лет, однако объединяет цинизм, произвол и жестокость власти, отсутствие настоящего правосудия. Но одновременно - и желание отстаивать справедливость, борьба "за нашу и вашу свободу" и солидарность", - заявили организаторы акции, отметив, что одна из целей пикета показать, что о Сенцове и Кольченко думают и помнят.
Активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием освободить крымских политзаключенных.
Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.
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