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 Происшествия, Общество
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Все про:Госпогранслужба (2999) контрабанда (2006) Молдова (861) спирт (248)

 Подводный спиртопровод между Украиной и непризнанным Приднестровьем обнаружили украинские пограничники. ВИДЕО

Подводный спиртопровод обнаружили украинские пограничники во время мониторинга береговой линии Кучурганского водохранилища в Одесской области на границе с Молдовой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, диаметр спиртопровода 32 миллиметра. По мнению пограничников, контрабандисты еще не успели им воспользоваться - спиртопровод был пуст и отсутствовал характерный запах.

Труба была надежно закреплена на молдавском берегу, который подконтрольный непризнанному Приднестровью, поэтому украинским пограничникам удалось демонтировать только часть трубы длиной 540 метров.

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и как теперь приднестровская армия без водки?!
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70процетов иканомики держится на этих спритопроводах остальное металлолом и тапки из Одеских портов
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40% "западных" сигарет что продаются в Украине, завозятся совместным контрабасом через Приднестровье, куда идут фиктивным транзитом, а на деле - остаются на складах в Одессе


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70% бюджета ПМР формирует Молдова, покупая по Евро-Рыночным ценам электроэнергию... выработанную из Российского газа
... за который ПМР не платит ничего
... а долг за газ Россия насчитывает еще и с пеней Молдове
... которые за него уже заплатила, купив электроэнергию по Евро-Рыночныой цене, в которой он ЗАЛОЖЕН

В РЕЗУЛЬТАТЕ, сверх-прибыль иднт в Оффшор... а лохи-молдаване уже должны более 6 млрд.долларов России... тех самых, которые они уже заплатили.

Не зря про молдаван анекдоты бытуют.

Подводный спиртопровод между Украиной и непризнанным Приднестровьем обнаружили украинские пограничники - Цензор.НЕТ 2137
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да да ....икамичская !!!!!! ждемс протестов от мидрф и приднстрофикоф
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вопрос а кто куда чаво спирт нам или МПР думаю не построили "деньговод" чтобы гроши наличку перегонять с помощью гидравлических тубовентиляторов... тому и спирта пока не прогнали хотя не доработка а техиспытания где...потом ловили бы пьяную рыбу
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как романтично про пьяную рыбу
Песенка
"Эх, живу я у спиртопровода...
и мне не надо особого повода..."
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кстати, предлагаю тех. решение, как обойтись без спиртопровода, нужно в море запустить 40% спирта.
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Ну что ж опять водка подорожает,такое впечатление что молдаване качали нам радиоактивные материалы.Лучше бы киевсих бомберов ловили побыстрее.
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Сегодня обнаружили, что украинские пограничники недавно обнаружили подводный спиртопровод между Украиной и непризнанным Приднестровьем.
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Вот это освоение мирового океана. Жак Ив Кусто нервно курит в сторонке
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это тебе не биткоины по карманам тырить
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Вот правильный вопрос. Если в Украину, нужно было не шланг вытаскивать, а, наоборот - к нему, с тазиками..
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да, он же дорогой, что этиловый что технический
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Так, а я о чём? Это ж было вливание в экономику страны, а эти с ножницами..
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так в обход же государственных контор, ни налогов ничего
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Вливание в экономику страны - это пошлины на тот же спирт.
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( что зря пишу, не этиловый и технический а медицинский, пищевой и технический, это всё этиловый спирт но разной степени очистки, вроде
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Технический вполне может быть метиловый вроде или с большой примесью метилового.
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ля, странно, комментарий удалили, а что там такого страшного было? тю
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Удивительно: нас досматривают так, что и зажигалку не провезешь, а там целый спиртопровод якобы не видели.
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все местные села с 2-х сторон в доле были... Но нашелся 1 гад, который сдал...
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наверное длю хотел. а "местные села" пожадничали
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цензор , да ладно с этим СПИРТОМ !!!! там МОСКАЛИ воют по поводу УТОНУВШЕГО автобуса с рабочими КЕРЧЕНСКОГО МОСТА !!!! ГОСПОДИ, ЗАЩИТИ нас !!!!
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Первый заместитель главы Службы безопасности Украины Павел Демчина, несмотря на относительно небольшую зарплату, приобрел особняк в испанском городке Плая дель Соль Виллакана (Playa del Sol Villacana) недалеко от Марбейи, стоимостью $4,5 миллиона
Об этом пишет издание «Вести», ссылаясь на источник в СБУ, передают сегодня Комментарии.
Собеседник отметил, что Демчина всегда стремился достичь тех же вершин, что и президент Украины Петр Порошенко, а также первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский.
«Демчина так и не смог смириться, что у Порошенко и Гладковского есть слишком шикарная недвижимость в Испании, виллы, бассейны, газоны не его уровня. Скажу даже больше: купить дом в Испании стало его навязчивой идеей. И вот наконец-то, он не только достиг своего, но даже превзошел своих «кумиров». Более того, его особняк находится всего в 4 км от виллы Порошенко», - рассказал собеседник. По словам источника, Демчина не скрывает своего приобретения от коллег и с гордостью рассказывает о том, что теперь он стал соседом Порошенко.
«Он не то что не стыдится тех сумм, которые он заплатил за особняк - он гордится этим. Правда в том, что ему всегда хотелось чувствовать себя наравне со своим руководством», - подытожил собеседник.
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нужно было не демонтировать а сначала канализацию туда пустить.
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Да! Это вам не "Южный поток", и даже не "Турецкий"! За одну ночь строиться!
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А ума не хватило - в трубу врезаться где-нибудь под водой? И спиртом бы разжились, и польза была бы - международная преступная группировка ликвидирована... Они бы, пока разобрались, куда спирт девается, друг друга перерезали бы...
"Погранцы ведь, как, бывает, делают - находят в лесу, на границе, нитку натянутую, ведущую вглубь территории. Вдоль этой нитки "нелегалы через границу, ночью, пробираются...
Берут и перетягивают её, куда-нибудь, в болото выводя. При очередном обходе - проверяют. В болоте "жмур", а то и не один. "Нелегалы"... Один раз даже проводник местный попался...
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ждем когда приднестровье вернется в Молдову, но тем, кто помешал торговать спиртом с прокацапленными ,прямо "гад" и "враг".
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а если серьезно то к чему етот весь цирк. Как будто сидящие там пограничники не заметили как прокладывали пол километра трубопровода и тем более не заметили суетящихся возле границы машин перевозивших спирт в том чмсле и на том берегу. Если не заметили то нах. они там вообще сидят.
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Приднестровский спирт , например ,на разлив продавался в Бессарабии еще 15 лет тому назад, моя бабуля брала из под полы на настойки и растирания.
Так что это давешняя история.
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Только что прочитал праздничную новость из Крыма - по недостроенному керченскому мосту открыто движение, и упал в море уже первый автобус с козломордыми. Его выловили, козломордые не все пережили полёт с моста. Но есть и живые. Думаю, они хотели сделать нам подарок - перепрыгнуть автобусом через недостроенный пролёт моста... Не получилось. Уверен, они повторят ещё не раз....Зато, рыба поела. Акулы местные....Жаль, в автобусе путина не было.... А может и был? Водолазы потом сообщат...
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В результате падения автобуса с пассажирами в море на Тамани погибли 18 человек
Ещё не менее 15 госпитализированы.
Авария произошла на строящемся пирсе комплекса Таманского международного порта. В море опрокинулся автобус, который вывозил после вахты рабочих-строителей комплекса сжиженных газов, нефти и нефтепродуктов компании «Таманьнефтегаз». Это данные МЧС. На любительских кадрах с места происшествия виден порт, который находится в десятке километров от строящегося Керченского моста, - это спровоцировало слухи о том, что авария произошла именно там. Сколько человек находилось в салоне автобуса, пока точно неизвестно. МЧС, министерство транспорта и краевое министерство здравоохранения называют разные числа. Количество пострадавших, которым потребовалась госпитализация, варьируется от 15 до 34.
Источники ТАСС в экстренных службах Кубани сообщают, что в автобусе находилось не менее 45 человек, одного из них до сих пор ищут, и это лишь предварительные данные. Life со ссылкой на очевидцев предполагает, что автобус был переполнен и в нём находились около 60 пассажиров.
Место ЧП оцеплено, туда стянуты значительные силы спасателей, прежде всего водолазы. На Тамань съезжаются представители федеральных структур. Уголовное дело по факту ДТП по распоряжению главы Следственного комитета передано в Главное следственное управление, расследование ведут по двум статьям, - рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Причиной аварии могли стать технические проблемы, - сообщают агентства со ссылкой на компанию «ОТЭКО», которая ведёт строительство терминала навалочных грузов. Согласно этим сведениям, автобус вылетел с пирса из-за неисправности в тормозной системе. Эти сведения «Интерфаксу» подтвердил источник в оперативных службах. В социальных сетях распространяются рассказы со ссылкой на очевидцев о том, что водитель пытался остановиться, используя коробку передач, но её буквально разорвало. Машину развернуло, она врезалась в отбойник и упала в воду.
Некоторые предприятия пренебрегают правилами безопасности. В результате это оборачивается трагедиями, - сказал в интервью «Эху» секретарь Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.
Шершуков подчеркнул, что важно следить за соблюдением норм, обеспечивающих безопасность работников. Комитет Госдумы по труду и социальной политике будет следить за ходом расследования этого дела, - сказал в интервью «Эху» глава Комитета Ярослав Нилов.
Нилов добавил, что пока делать какие-либо выводы о причинах аварии преждевременно.
В компании «ОТЭКО» обещали оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавшим. На место аварии выехал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
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А с чего они взяли ,что это спиртопровод? Ведь " спиртопровод был пуст и отсутствовал характерный запах.Источник: https://censor.net.ua/v452958
Может быть это для тараканов нелегалов тоннель.
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спиртопровод был пуст и отсутствовал характерный запах.Источник: https://censor.net.ua/v452958

Короче шукайте краще.Там поряд десь справжний робочий.Эхолот вам в помощь
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Или прошерстите берег!Шукайте лёжку пьяных тюленей в панамках
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПодводный спиртопровод между Украиной и непризнанным Приднестровьем обнаружили украинские пограничники. ВИДЕО
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