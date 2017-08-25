 Подводный спиртопровод между Украиной и непризнанным Приднестровьем обнаружили украинские пограничники. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, диаметр спиртопровода 32 миллиметра. По мнению пограничников, контрабандисты еще не успели им воспользоваться - спиртопровод был пуст и отсутствовал характерный запах.
Труба была надежно закреплена на молдавском берегу, который подконтрольный непризнанному Приднестровью, поэтому украинским пограничникам удалось демонтировать только часть трубы длиной 540 метров. Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пограничники на Закарпатье применили оружие для задержания нарушителей на авто с иностранной регистрацией
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
... за который ПМР не платит ничего
... а долг за газ Россия насчитывает еще и с пеней Молдове
... которые за него уже заплатила, купив электроэнергию по Евро-Рыночныой цене, в которой он ЗАЛОЖЕН
В РЕЗУЛЬТАТЕ, сверх-прибыль иднт в Оффшор... а лохи-молдаване уже должны более 6 млрд.долларов России... тех самых, которые они уже заплатили.
Не зря про молдаван анекдоты бытуют.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Песенка
"Эх, живу я у спиртопровода...
и мне не надо особого повода..."
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Об этом пишет издание «Вести», ссылаясь на источник в СБУ, передают сегодня Комментарии.
Собеседник отметил, что Демчина всегда стремился достичь тех же вершин, что и президент Украины Петр Порошенко, а также первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский.
«Демчина так и не смог смириться, что у Порошенко и Гладковского есть слишком шикарная недвижимость в Испании, виллы, бассейны, газоны не его уровня. Скажу даже больше: купить дом в Испании стало его навязчивой идеей. И вот наконец-то, он не только достиг своего, но даже превзошел своих «кумиров». Более того, его особняк находится всего в 4 км от виллы Порошенко», - рассказал собеседник. По словам источника, Демчина не скрывает своего приобретения от коллег и с гордостью рассказывает о том, что теперь он стал соседом Порошенко.
«Он не то что не стыдится тех сумм, которые он заплатил за особняк - он гордится этим. Правда в том, что ему всегда хотелось чувствовать себя наравне со своим руководством», - подытожил собеседник.
Ответить
Ответить
Ответить
"Погранцы ведь, как, бывает, делают - находят в лесу, на границе, нитку натянутую, ведущую вглубь территории. Вдоль этой нитки "нелегалы через границу, ночью, пробираются...
Берут и перетягивают её, куда-нибудь, в болото выводя. При очередном обходе - проверяют. В болоте "жмур", а то и не один. "Нелегалы"... Один раз даже проводник местный попался...
Ответить
Ответить
Ответить
Так что это давешняя история.
Ответить
Ответить
Ещё не менее 15 госпитализированы.
Авария произошла на строящемся пирсе комплекса Таманского международного порта. В море опрокинулся автобус, который вывозил после вахты рабочих-строителей комплекса сжиженных газов, нефти и нефтепродуктов компании «Таманьнефтегаз». Это данные МЧС. На любительских кадрах с места происшествия виден порт, который находится в десятке километров от строящегося Керченского моста, - это спровоцировало слухи о том, что авария произошла именно там. Сколько человек находилось в салоне автобуса, пока точно неизвестно. МЧС, министерство транспорта и краевое министерство здравоохранения называют разные числа. Количество пострадавших, которым потребовалась госпитализация, варьируется от 15 до 34.
Источники ТАСС в экстренных службах Кубани сообщают, что в автобусе находилось не менее 45 человек, одного из них до сих пор ищут, и это лишь предварительные данные. Life со ссылкой на очевидцев предполагает, что автобус был переполнен и в нём находились около 60 пассажиров.
Место ЧП оцеплено, туда стянуты значительные силы спасателей, прежде всего водолазы. На Тамань съезжаются представители федеральных структур. Уголовное дело по факту ДТП по распоряжению главы Следственного комитета передано в Главное следственное управление, расследование ведут по двум статьям, - рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Причиной аварии могли стать технические проблемы, - сообщают агентства со ссылкой на компанию «ОТЭКО», которая ведёт строительство терминала навалочных грузов. Согласно этим сведениям, автобус вылетел с пирса из-за неисправности в тормозной системе. Эти сведения «Интерфаксу» подтвердил источник в оперативных службах. В социальных сетях распространяются рассказы со ссылкой на очевидцев о том, что водитель пытался остановиться, используя коробку передач, но её буквально разорвало. Машину развернуло, она врезалась в отбойник и упала в воду.
Некоторые предприятия пренебрегают правилами безопасности. В результате это оборачивается трагедиями, - сказал в интервью «Эху» секретарь Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.
Шершуков подчеркнул, что важно следить за соблюдением норм, обеспечивающих безопасность работников. Комитет Госдумы по труду и социальной политике будет следить за ходом расследования этого дела, - сказал в интервью «Эху» глава Комитета Ярослав Нилов.
Нилов добавил, что пока делать какие-либо выводы о причинах аварии преждевременно.
В компании «ОТЭКО» обещали оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавшим. На место аварии выехал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Ответить
Может быть это для тараканов нелегалов тоннель.
Ответить
Короче шукайте краще.Там поряд десь справжний робочий.Эхолот вам в помощь
Ответить
Ответить