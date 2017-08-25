 Супруги, подозреваемые в мошенничестве, выпрыгнули из окна зала заседаний суда в Днепре во время избрания меры пресечения. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на ТСН
, женщина с переломами, мужчина с травмой головы теперь в больнице. Супругам инкриминируют мошенничество. Мариупольская фирма, где они работали, по версии следствия, обещала людям кредиты, а вместо того просто вытаскивала из них деньги.
Под стражу на два месяца успели взять только женщину, после чего она вместе с мужем прыгнула из окна. Смотрите также: Организаторы фальшивого обменника в Киеве пытались сбежать с $10 тыс., полученными от клиентки. ФОТОрепортаж