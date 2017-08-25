EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия, Общество
  110  0
Все про:Днепр_город (2845) мошенничество (720) самоубийство (567) суд (21465)

 Супруги, подозреваемые в мошенничестве, выпрыгнули из окна зала заседаний суда в Днепре во время избрания меры пресечения. ВИДЕО

Супружеская пара, которой избирали меру пресечения в суде города Днепр, выпрыгнула из окна зала заседаний на третьем этаже.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, женщина с переломами, мужчина с травмой головы теперь в больнице. Супругам инкриминируют мошенничество. Мариупольская фирма, где они работали, по версии следствия, обещала людям кредиты, а вместо того просто вытаскивала из них деньги.

Под стражу на два месяца успели взять только женщину, после чего она вместе с мужем прыгнула из окна.

Загрузка видео...

Смотрите также: Организаторы фальшивого обменника в Киеве пытались сбежать с $10 тыс., полученными от клиентки. ФОТОрепортаж
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСупруги, подозреваемые в мошенничестве, выпрыгнули из окна зала заседаний суда в Днепре во время избрания меры пресечения. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти