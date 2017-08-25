 Правоохранители изъяли 21 тонну спирта у фальсификаторов, готовивших для курортников "элитные вина". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, в частности, фальсифицированный алкоголь продавался в поселке Кирилловка на побережье Азовского моря. В ассортименте фальсификаторов - элитные "вина". Их производили путем смешивания спирта с водой, красителями, ароматизаторами и разнообразными реактивами.
Во время обысков пограничники, прокуратура и налоговики изъяли 21 тонну спирта и оборудование для фальсификации алкоголя. Смотрите также: 5 жителей Львовщины и Волыни наладили производство "брендовых" моющих средств. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
Мне вот интересно, а где они берут акцизные марки? Ведь их же подделать практически невозможно (сложность сопоставима с подделкой денег).
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