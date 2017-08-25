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 Происшествия, Общество
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Все про:алкоголь (1654) курорт (109) фальсификат (329)

 Правоохранители изъяли 21 тонну спирта у фальсификаторов, готовивших для курортников "элитные вина". ВИДЕО

Правоохранители задержали группу злоумышленников, занимающихся производством фальсифицированного алкоголя для продажи на курортах Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, фальсифицированный алкоголь продавался в поселке Кирилловка на побережье Азовского моря. В ассортименте фальсификаторов - элитные "вина". Их производили путем смешивания спирта с водой, красителями, ароматизаторами и разнообразными реактивами.

Во время обысков пограничники, прокуратура и налоговики изъяли 21 тонну спирта и оборудование для фальсификации алкоголя.

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Часто встречаются подобные новости в последнее время.
Мне вот интересно, а где они берут акцизные марки? Ведь их же подделать практически невозможно (сложность сопоставима с подделкой денег).
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это типа вино -на-разлив в магазинах и на рынках в баклажках. и так по всему побережью
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Ну так за Вакулы и беритесь , кстати сами СБУшники всегда крышуют этот бизнес , как и янтарный.
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Раньше в Кыму так продавали с охладителей вина и соки. Только когда заправляли их по утрам с 5 литровых баклажек, на стенках баклажек явно оставался краситель. Как то рано утром шел в Феодосии на пляж и заметил
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Так Петя еще поднимет цены на алкоголь и пусть народец покупает суррогат. В моем дворе мужики только эту гадость и пьют, а лоточки, где продается этот коктейль крышуют киевские менты. Утром идешь на работу, а возле лотка полный мешок использованных одноразовых стакашек. Сто грамм и конфетка, ну и через годик цирроз и кладбище. Двойная выгода и доход барыгам, и пенсию платить не нужно.
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яку пєнсію, коли воно на ту пєнсію працювало.
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Папе своему это скажи про его пенсию. Все, что построено, построено отцами и дедами. Сегодня только проедаем и просираем созданное предыдущим поколением. Пьют часто от безнадеги. Пить меньше не стали, только пьют то, что доступно по деньгам. У нас реформа, в понимании Гройсмана, это поднять цену до небес. Идиоты так и делают.
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в 2005 в Кирриловке имел неосторожность купить 0.5 такого "вина". Выпил 100 гр, чуть не окочурился! С тех пор ни разу не покупал разливную гадость.
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...в качестве наказания заставить "производителей" дегустировать собственную продукцию до полной ее утилизации... ...и ни грамма закуски!
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Не покупал, не покупаю, не собираюсь покупать.
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сейчас вино лучше покупать если надо там на праздники и тд. только домашнее, у знакомых кто этим занимается уже не первый год, или самому делать, потому что риск купить отраву большой
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Федотова коса. Рынок. Сидит тётка и продаёт вина Мускат белый Красного Камня, Чёрный доктор, Пино-гри, Портвейн красный Ливадия, Кокур и т. п. Всё в пластиковых бутылках. Цена одинаковая...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПравоохранители изъяли 21 тонну спирта у фальсификаторов, готовивших для курортников "элитные вина". ВИДЕО
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