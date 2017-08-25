 "Марш Непокоренных" в День Независимости Украины в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ
, "Марш Непокоренных" проходит от Бессарабской площади по ул. Крещатик в День Независимости уже во второй год.
Как и в прошлом году в акции приняли участие семьи Героев Небесной сотни, родственники погибших и пропавших без вести украинских воинов, добровольцы, ветераны АТО, медики, капелланы, волонтеры и обычные украинцы.
Марш прошел без политических лозунгов. Участники акции несли в руках портреты родных, погибших или пропавших без вести в зоне АТО или во время Евромайдана.
Некоторые участники несли подсолнухи - символ прорыва из Иловайского котла. Завершился марш на Михайловской площади в Михайловском соборе, где участники молитвой почтили погибших защитников Украины. Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Празднование Дня Независимости Украины на главной улице столицы. ФОТОрепортаж Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы всегда будем стоять бок о бок с Украиной и призываем к предоставлению ей летального оружия, - лидер Консервативной партии Канады Шир Читайте также: Порошенко провел встречу с министром обороны Польши Мацаревичем. ФОТО Смотрите также: Российские оккупанты пытаются снять флаг Украины с электропроводов в Коктебеле. ВИДЕО Читайте на "Цензор.НЕТ": В Симферополе задержали двух девушек из Украинского культурного центра, - журналист Смотрите также: На Майдане почтили минутой молчания память погибших во время АТО. ВИДЕО Смотрите на "Цензор.НЕТ: Британские военные играют на волынке и танцуют в центре Киева в День Независимости Украины. ВИДЕО Смотрите также: 28 августа на Михайловской площади в Киеве состоится молебен в память о Героях Иловайска. ВИДЕО Читайте: "Причинно-следственная связь гибели военных в Иловайске - действия россиян", - Матиос Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Як ми стали добровольцями": презентация украинского фильма в Киеве и Вильнюсе. ВИДЕО Смотрите также: Российский актер Пашинин стал бойцом 8-го батальона УДА. ФОТО Смотрите на "Цензор.НЕТ: Церемония награждения орденом "Народный герой Украины" прошла в Кропивницком. ФОТОрепортаж
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https://www.youtube.com/watch?v=ZyD4OngSF9M
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После просмотра этого шествия,только одного желаю недорогим срАсиянам:чтобы сдохли,чтобы все....говноросы-это не люди,это пародия на людей.
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Кажучи "А", будьте готові сказати й "Б"...
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Тут - море відчуттів, від гордості до сліз. Там - показуха і маніпулювання.
Як різниця між Україною і Ордою.
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они должны были пройти, а военные оркестры и регулярная армия могли бы вообще не присутствовать
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пс. кацапи всі роліки на ютубі запаскудили.Добряче їм підпікає.
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