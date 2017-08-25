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 Политика Украины, Общество
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 "Марш Непокоренных" в День Независимости Украины в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Киеве 24 августа после торжественного военного парада прошел "Марш Непокоренных". Семьи Героев Небесной сотни, родственники погибших и пропавших без вести украинских воинов прошли по ул. Крещатик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, "Марш Непокоренных" проходит от Бессарабской площади по ул. Крещатик в День Независимости уже во второй год.

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Как и в прошлом году в акции приняли участие семьи Героев Небесной сотни, родственники погибших и пропавших без вести украинских воинов, добровольцы, ветераны АТО, медики, капелланы, волонтеры и обычные украинцы.

Марш прошел без политических лозунгов. Участники акции несли в руках портреты родных, погибших или пропавших без вести в зоне АТО или во время Евромайдана.

Некоторые участники несли подсолнухи - символ прорыва из Иловайского котла. Завершился марш на Михайловской площади в Михайловском соборе, где участники молитвой почтили погибших защитников Украины.

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Марш Непокоренных в День Независимости Украины в Киеве 03


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Петя их за людей не считает, поэтому не присутствовал
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шоколадный глаз?
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И не транслировали по ТВ, уроды...
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Это вам не фейковые дидываевале на палочках...
После просмотра этого шествия,только одного желаю недорогим срАсиянам:чтобы сдохли,чтобы все....говноросы-это не люди,это пародия на людей.
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а фото з плакатами "порошенко- у відставку" "влада бреше" не показали)))
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Можешь удавиться, можешь утопиться, можешь отравиться.... выбор большой...
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"у відставку" - і що? Кого оберуть на заміну? Шльондру з косою чи шльондру з вилами? Хто не злиє країну ворогу? В таких невеликі рейтинги.

Кажучи "А", будьте готові сказати й "Б"...
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Теж зразу згадується ординський "бісмєртний полк". Контраст колосальний.

Тут - море відчуттів, від гордості до сліз. Там - показуха і маніпулювання.
Як різниця між Україною і Ордою.
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Разница должна определяться в визовом режиме для русни
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Вот эти родственники погибших и реальные воины и волонтеры прошедшие АТО и есть главные Герои парада... - они должны были пройти первыми..., а военные оркестры и регулярная армия после...
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они должны были пройти первыми..., а военные оркестры и регулярная армия после.

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они должны были пройти, а военные оркестры и регулярная армия могли бы вообще не присутствовать
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Потрясающее зрелище. С такими людьми Украина выстоит .
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Наш Народ не перемогти.Невже і досі комусь не зрозуміло...
пс. кацапи всі роліки на ютубі запаскудили.Добряче їм підпікає.
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Ксения пусть кацы побеснуются , все у вас в Украине будет хорошо .
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Марш Непокоренных" в День Независимости Украины в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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