 Арест шпионов КНДР украинскими спецслужбами в 2011 году. ВИДЕО

Ранее глава СНБО Александр Турчинов в докладе президенту Петру Порошенко сообщил, что возможность несанкционированного доступа к ракетным технологиям Украины исключена.
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Также сообщается, что существующая система контроля передачи товаров военного назначения исключает легальную поставку ракетных технологий в КНДР как в страну, на которую наложены санкции Совбеза ООН.
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«Роттердам+» оказалось аферой века: только 3% угля официально поставляется из-за рубежа - НАБУДиректор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что так называемая формула «Роттердам+» применяется незаконно относительно значительного количества угля.Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.«Мы пришли с обыском в НКРЭ. Сначала мы хотели получить все эти документы через временные доступы, но суд отказал. Было принято решение детективами о проведении обыска, в ходе которого были изъяты эти документы», - сказал Сытник.«Предварительно могу сказать, что, к сожалению, эта формула не соответствует тем реалиям, которые есть в государстве», - отметил директор НАБУ.«Она (формула - ЭП) применяется к углю, поставляемому из-за рубежа, но по тем документам, которые мы изъяли, только 3% угля официально поставляется из-за рубежа», - подчеркнул он.Сама же формула, сообщил Сытник, применяется к 100% угля.«По нашему мнению, это незаконно и мы после проведения всех следственных действий будем принимать окончательное решение по этому делу», - сказал директор НАБУ.
«Это производство было зарегистрировано на основании решения суда, мы начали расследование несколько месяцев назад и сейчас мы подошли к тому, что мы действительно видим, что в отношении значительного количества угля применяется незаконно эта формула», - заявил Сытник.«Мы собрали все достаточные доказательства, и в ближайшее время будем принимать окончательное решение», - подытожил он...
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http://edition.cnn.com/2017/08/24/europe/ukraine-north-korea-spies/index.html
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