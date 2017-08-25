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Все про:КНДР (300) ракеты (583) спецслужбы (354) шпионаж (687)

 Арест шпионов КНДР украинскими спецслужбами в 2011 году. ВИДЕО

Телеканал CNN опубликовал видеозапись, на которой показан арест двух граждан КНДР сотрудниками украинских спецслужб в 2011 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщается, что граждане Северной Кореи пытались похитить сверхсекретные данные о ракетах.

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Ранее глава СНБО Александр Турчинов в докладе президенту Петру Порошенко сообщил, что возможность несанкционированного доступа к ракетным технологиям Украины исключена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко поручил МИД инициировать рассмотрение на Совбезе ООН вопроса непричастности Украины к ракетной программе КНДР

Также сообщается, что существующая система контроля передачи товаров военного назначения исключает легальную поставку ракетных технологий в КНДР как в страну, на которую наложены санкции Совбеза ООН.
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Если корейцы хотели украсть чертежи ракеты,может Украине самой её сделать для начала,как никак война три года,а ракета даже без ядерной боеголовки до Москва достанет
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Ракету в Украине сделать как два пальца об асфальт. А вот с боеголовкой тут проблемы... Украина сейчас не в том положении, что бы на всех положить болт и сделать ЯО.
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Можно и без ядерной боеголовки,с обычной взрывчаткой
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а в это время ...«Роттердам+» оказалось аферой века: только 3% угля официально поставляется из-за рубежа - НАБУCNN показал видео ареста шпионов КНДР в Украине - Цензор.НЕТ 4875
«Роттердам+» оказалось аферой века: только 3% угля официально поставляется из-за рубежа - НАБУДиректор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что так называемая формула «Роттердам+» применяется незаконно относительно значительного количества угля.Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.«Мы пришли с обыском в НКРЭ. Сначала мы хотели получить все эти документы через временные доступы, но суд отказал. Было принято решение детективами о проведении обыска, в ходе которого были изъяты эти документы», - сказал Сытник.«Предварительно могу сказать, что, к сожалению, эта формула не соответствует тем реалиям, которые есть в государстве», - отметил директор НАБУ.«Она (формула - ЭП) применяется к углю, поставляемому из-за рубежа, но по тем документам, которые мы изъяли, только 3% угля официально поставляется из-за рубежа», - подчеркнул он.Сама же формула, сообщил Сытник, применяется к 100% угля.«По нашему мнению, это незаконно и мы после проведения всех следственных действий будем принимать окончательное решение по этому делу», - сказал директор НАБУ.
«Это производство было зарегистрировано на основании решения суда, мы начали расследование несколько месяцев назад и сейчас мы подошли к тому, что мы действительно видим, что в отношении значительного количества угля применяется незаконно эта формула», - заявил Сытник.«Мы собрали все достаточные доказательства, и в ближайшее время будем принимать окончательное решение», - подытожил он...
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Тю блин, а народ Украины и без обыска знает, что Роттердам+ - огромное обдиралово
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Народ то знает, тоКА шелкопЁрые думают Шо мы не знаем...
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Со ссылкой на авторитетный источник... Не-а, попкорна не хочу.
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Уже давно просачиваются сведения об употреблении в пищу человеческого мяса в КНДР. И только после того, как появились сообщения об обнаружении человеческой ДНК в колбасе подмосковного завода народы этих стран убедились, что они братские и начали обмен то ли туристами, то ли завтраками туриста.
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У Цензора вполне может быть нет авторских прав на это видео, так что не нарекайте.
http://edition.cnn.com/2017/08/24/europe/ukraine-north-korea-spies/index.html
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2011 год это при Индюковиче, братане Плешивого
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Якщо креслення ракет справжні, то через інтернет вони могли злитися майже миттєво. І якщо до них отримали доступ навіть якісь північнокорейці, то, мабуть копій собі хіба що лінивий не зробив.
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Еще одно преступление в копилку Януковича...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияАрест шпионов КНДР украинскими спецслужбами в 2011 году. ВИДЕО
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