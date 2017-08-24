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 Политика Украины, Общество
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Все про:Днепр_город (2843) Россия (71979) флаг (797)

 "Героям слава! Путин ху#ло!", - водитель автомобиля с номерами РФ и флагом Украины едет по улицам Днепра. ВИДЕО

По улицам Днепра ездит автомобиль с номерами РФ, а его пассажир держит в руках большой флаг Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись движения автомобиля опубликовал волонтер Юрий Мысягин на своей странице в соцсети.

"Героям слава! Путин ху#ло!", - ответил водитель автомобиля на приветствие украинского коллеги.

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Усё. Щаз вернётся в Рашку - обзовут предателем, грантоедом и упакуют в подвалы НКВД... Тут же полно ольгинских тролей: с ночи место в очереди будут занимать, что бы показать фото в ФСБ.
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все проще ватный родыч приехал погостить нажрался как свинья лежит болеет а местный его племяш решил с друзяками покататься на дятьтиконой машинке.
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А в цей час
Путин в Крыму провел закрытую встречу с лидером «Украинского выбора» :
http://www.rbc.ru/politics/24/08/2017/599eb4db9a79471c73167796?from=main
"Героям слава! Путин ху#ло!", - водитель автомобиля с номерами РФ и флагом Украины едет по улицам Днепра - Цензор.НЕТ 7561
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Прозревают понемногу..мой совет, обратно не возвращайся
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Сказал правильно кто бы он ни был. а путин хуйло
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Если кацап начинает умнеть, он становится украинцем.
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да и раньше многие видели и знали ,что это хуйло до добра не доведёт. только куда нам ,(пенсионерам ) деваться ,денег не наворовал ,под хуйломузыку не плясал ,и не пляшу . Кому я нахрен нужен ,куда мне бежать ? Вот и терплю ,эту лабуду ,враньё,ехидство ,наглость и полную уверенность в правоте своих беззаконий.Поздравляю Вас дорогие украинцы с днём Независимости. Победы вам над врагами ,единства .терпения и процветания.
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А может просто приехал к кому-то родственник из-за поребрика ( за...бал приезжать) - вот чувак родственничка напоил, а сам его машинку взял и покатушки устроил, чтоб родственник потом долго не приезжал.
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То же мне подвиг, вот если бы этот кацап по маскве так проехал...
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Ну вообще-то подвиг, на орде у него будут огромные проблемы, это у нас тут с вате нихрена не делают, а на орде всех кто против политики хуйла быстренько или сажают или выживают из страны.
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так.этого кацапа не обижать... это из красной книги
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А пацак хозяин тачки,мабуть в бажнику ехал,до конечной
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наверно приехали безнаказанно на пуйло пообзываться
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Мой почтовый ящик переполнен фотками с Крещатика: знакомые шлют, не зная, что у меня сегодня там свой агент находился - жена :D .
Одно из фото (только его москалям не надо показывать - кишки морским узлом завернутся), которое я назвал так:
"Здравствуйте, я ваша НАТО"

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Воровские звезды на плечах, колобок в законе
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И скорее всего получил паяльной лампой в рожу, поскольку такие зеки не воюют!
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Колобок "докатился", нечего было от деда с бабкой драпать на нашу землю.
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кацапи ... тільки так ви зможете, відносно спокійно, пересуватись містом !
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Номера могли бы и заретушировать:как бы парень не попал под раздачу по возвращении в козлостан.
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С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ, ДОНЧАНЕ! РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО! Сегодня в Донецке перед носом оккупантов и изменников Родины, наши водрузили флаг Украины.

"Героям слава! Путин ху#ло!", - водитель автомобиля с номерами РФ и флагом Украины едет по улицам Днепра - Цензор.НЕТ 1248
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))))) йа, выбирая давным-давно, бессознательно? выбрал "Нижняя Австрия"(С). и потом уже, увидев флаг земли, - как уродзоный даунбасец, приятно удивился своему выбору )).
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а не ховается ли мокшанин за прапором?
на прикрыть свои номера...
слишком демонстративно все.
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Тільки навіщо ліце та номера машини показувать на відео?! Виж підставляете хлопця!!!
як сепара рило то замальовують а своїх навіщо здаєте? Йому ж назад на парашку мабудь їхати ще. Думайте хоч трохи!
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можливо, хлопець клав свою булаву на тамошнє хуйло, й просто вже ніколи не збирається в їхній зад повертатись? а є ще й десятки інших,, дійсних ймовірностей такого вчинку.
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давненько не видел аквафрешных номеров на дорогах.
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импортозамещение в расии )))
https://www.youtube.com/watch?v=wyuap__c2NE
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Прикольно. Машину продасть якомусь ватану, а того прогостять мусора дубцями)
Вон, анекдот зложив в честь свята:

Чеченський хлопець побував у Москві, приїхав додому. Пахан(батько) його і пита:
- Ну як там, в місті великому?
- Якісь вони дебіли ці "русскіє".
- А чому так?
- Та відводять очі, спиною до стіни відвертаються, дехто здригається, а дехто й тікає. Причому це роблять тільки мужики, а баби всміхаються, знайомляться.
- Ну так ти ж джигіт, так має бути. Але ти ж не з автоматом там ходив, автомат вдома залишився, тоді чому вони так дивно себе поводили?
- Ну я в руці тримав пляшку шампанського, вам купив, не знаю чому вони бояться.
- Так отожбо й воно, синку.
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Путин х...ло стал теперь как пароль,международного общения.
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не палите человека!... с пидоРашкой связываться, смертельно опасно!....
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по дідусю Фройду, "тяжіння до смерті" - двигун творчості. будемо сподіватись - фсе буде Оk! ))
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ВОТ же ж мразина! И никто не в курсе?! почему кощей еще не сидит!
Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на два источника, знакомые с Медведчуком.-Во время турне, кроме встреч с деятелями культуры и науки, общественниками и "Ночными волками" российский лидер провел закрытые переговоры с лидером движения "Украинский выбор" Виктором Медведчуком,
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А че ему еще оставалось делать на рус. номерах в День Независимости красивого государства? .
Он наверное думал, что в такой День ездить дорогами Украины ватникам, это как провести гей парад в Москве на день ВДВ РФ.
Но мы Украина - мы Европа. Еще раз с Великим Святом!!!!!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Героям слава! Путин ху#ло!", - водитель автомобиля с номерами РФ и флагом Украины едет по улицам Днепра. ВИДЕО
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