 "Героям слава! Путин ху#ло!", - водитель автомобиля с номерами РФ и флагом Украины едет по улицам Днепра. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, видеозапись движения автомобиля опубликовал волонтер Юрий Мысягин
на своей странице в соцсети.
"Героям слава! Путин ху#ло!", - ответил водитель автомобиля на приветствие украинского коллеги. Читайте также: В России открывается первое туристическое агентство для путешествий в Северную Корею
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Путин в Крыму провел закрытую встречу с лидером «Украинского выбора» :
http://www.rbc.ru/politics/24/08/2017/599eb4db9a79471c73167796?from=main
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Одно из фото (только его москалям не надо показывать - кишки морским узлом завернутся), которое я назвал так:
"Здравствуйте, я ваша НАТО"
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на прикрыть свои номера...
слишком демонстративно все.
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- Во истину - х@@ло!
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як сепара рило то замальовують а своїх навіщо здаєте? Йому ж назад на парашку мабудь їхати ще. Думайте хоч трохи!
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https://www.youtube.com/watch?v=wyuap__c2NE
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Вон, анекдот зложив в честь свята:
Чеченський хлопець побував у Москві, приїхав додому. Пахан(батько) його і пита:
- Ну як там, в місті великому?
- Якісь вони дебіли ці "русскіє".
- А чому так?
- Та відводять очі, спиною до стіни відвертаються, дехто здригається, а дехто й тікає. Причому це роблять тільки мужики, а баби всміхаються, знайомляться.
- Ну так ти ж джигіт, так має бути. Але ти ж не з автоматом там ходив, автомат вдома залишився, тоді чому вони так дивно себе поводили?
- Ну я в руці тримав пляшку шампанського, вам купив, не знаю чому вони бояться.
- Так отожбо й воно, синку.
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Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на два источника, знакомые с Медведчуком.-Во время турне, кроме встреч с деятелями культуры и науки, общественниками и "Ночными волками" российский лидер провел закрытые переговоры с лидером движения "Украинский выбор" Виктором Медведчуком,
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Он наверное думал, что в такой День ездить дорогами Украины ватникам, это как провести гей парад в Москве на день ВДВ РФ.
Но мы Украина - мы Европа. Еще раз с Великим Святом!!!!!
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