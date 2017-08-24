 Британские военные играют на волынке и танцуют в центре Киева в День Независимости Украины. ВИДЕО

Британские военные после парада в Киеве устроили импровизированный концерт в честь Дня Независимости Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ
, фрагмент концерта от военнослужащих армии Великобритании опубликован в соцсети.
На записи видно, что один из военнослужащих играет на волынке, а второй под аплодисменты прохожих исполняет танец. Смотрите также: Подразделения армий стран НАТО маршируют по Крещатику во время парада ко Дню Независимости. ВИДЕО
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
у негров не токо белые руки))))))
на всех рабочих поверхностях пигмент изчезает)))
Ответить
Ответить
Ответить
пиндосы они же такие....коварные
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Здорово!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Порошенко не пожал руку командующему Нацгвардией Юрию Аллерову на парадеПетр Порошенко демонстративно не пожал руку командующему Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанту Юрию Аллерову. Это видно на трансляции мероприятия.На видео видно, как президент Порошенко на Майдане Независимости пожимал руки всем чиновникам, однако Аллерова, который стоял третьим в первом ряду и не заметить его было невозможно, глава государства пропустил.Вслед за Порошенко руку Аллерову также не пожал министр обороны Степан Полторак.Фото: скриншот/YouTubeЧитайте также: Порошенко: Россия вообще никакой Украины не воспринимает, и поэтому в кремлевских лабораториях то "Новороссию" выдумают, то "Малороссию"Причины такого поступка пока неизвестны. Фото: скриншот/YouTubeЮрий Аллеров с декабря 2015 года занимает пост командующего Национальной гвардией Украины. Его положение несколько двусмысленно. С одной стороны НГУ находится в структуре МВД и подчиняется его главе Арсену Авакову. С другой - подчиняется Петру Порошенко как Верховному главнокомандующему. Ранее в СМИ неоднокртано появлялись сведения о существующих противоречиях между Арсеном Аваковым и Петром Порошенко....
Ответить
Ответить
затрахали уже эти КОНСПИРОЛОГИ))))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Їду вчора у трамваїм №4 і бачу оголошення: «Billa», запрошує працівників, з/п продавця-касира 7200 грн.
А сьогодні трапилося таке:
http://sankt-peterburg.trud.com/salary/865/5154.html#chart-avgSalaryByYear
Тобто у Пітері, місті з таким приблизно населенням як Київ з/п продавця касира 25000 фублєй. І ці З/п незмінна уже понад рік.
Мало того, найбільше вакансій прапонують з/п 25-30тис. фублей і, мабуть, цю зарплату можна вважати середньою у Пітері.
У обміннику за руб дають 40коп. 7200/0,4=18000. А як врахувати, що у раші в 1,5 рази (щонаййменше) вищі ціни, то 18000х1,5=27000… Тоді 30000 фубл. з врахуванням реальної купівельної здатності грошей трохи менше за середньостатистичні київські 11000 грн.
І це в умовах напіввійни гарячої і повномасштабної економічної з рашею…
Не маючи нафти, газу, і т.д….
Ось де нейпаскудніша зрада «гнуснава шакаладнава баригі»! Саме цього рускіє пробачити не можуть, а тому серуть, серуть і серуть!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
именно так
они завидуют и крошат зубы
помнится, один из российских наёмников, въехав на Донбасс и оглянувшись по сторонам, сказал: да вы же здесь хорошо живёте, чего вам ещё нужно было?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить