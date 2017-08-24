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 Политика Украины, Общество
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 Британские военные играют на волынке и танцуют в центре Киева в День Независимости Украины. ВИДЕО

Британские военные после парада в Киеве устроили импровизированный концерт в честь Дня Независимости Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент концерта от военнослужащих армии Великобритании опубликован в соцсети.

На записи видно, что один из военнослужащих играет на волынке, а второй под аплодисменты прохожих исполняет танец.

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Смотрите также: Подразделения армий стран НАТО маршируют по Крещатику во время парада ко Дню Независимости. ВИДЕО
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та нє, від такого ватнікам одразу сраки розриває на клапті
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Крещатик сегодня...на четвертом фото явное проявление русофобии со стороны украинцев))))))
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У негров у ВСЕХ белые ладошки. Ты вообще негра живого видела ,или только в кино?
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Ничего, мечты сбываются. )))) Україні потрібні чемпіони. Жан Венсанович Беленюк, Чемпіон Світу, уродженець України.

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)))Лиза...смотри порнохаб))))
у негров не токо белые руки))))))
на всех рабочих поверхностях пигмент изчезает)))
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Не пошлите, парниша. Столько откликнулись. Ну надо же. Думала, что хозяин руки отвернулся, нагнулся.., - и получился такой редкий кадр.
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а может это ваще ни его рука была???))))))
пиндосы они же такие....коварные
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У негров руки намного светлее кожи, и зубы у них тоже очень белые
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Теперь очередь украинских военных в центре Лондона гопака сплясать .
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Теперь очередь украинских военных в центре Мокшанской столицы вешать военных преступников))))
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за свинособак опять делать их работу?!... да сейчас, пусть хоть повыздыхают, крепотные животные...
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Скоро на столбах Амстердама и Гааги будут под гопак вешать кацапских преступников.
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Парад в Киеве а салюты на всех российских сайтах
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А могли бы валяться пьяными в лужах и сидеть на бутылках, ничего не ценим .
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Сцать в фонтанах, бить об свою тупую бошку бутылки от пива Балтика, перед этим открыв её зубами и киздить журнашлюх воспевающих прелести и доблести власовско-кадыровского мира. Эх, какую страну просрали...
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НАТО приезжает с волынками а русня с бомбами
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не задався день в Хуйла і хай тебе не радує теракт, сучара, хєр ти нам спортиш свято, не на тих напав, недоносок, а всих українців з Днем Незалежності, будемо всі щасливі назло кацапєздалам, щастя і добра нам
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А че, гопак под волынку на Красной площади, хм, вполне допускаю. Можно еще что то в стиле кантри интегрировать до кучи
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в честь Победы над ботоксом, принимаются все нацтанцы на Красной
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Ахметов и Пинчук купили дома в Лондоне по 300 миллионов долларов и давно уже в Лондоне танцуют .
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Сегодня мои коллеги поздравили меня с Днем Независимости Украины! Впервые за многие годы. Спасибо вам , украинцы за праздник. С вами и за Вас весь мир.
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Молодцы ребята. Заслужили денек расслабиться в нашей столице после Яворовского полигона. Спасибо за вашу помощь и участие в параде!
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Желаю чтобы у нас появился новый международный праздник под названием путинздох, в этот день будут салюты, концерты, и в 12 часов ночи все выходят на улицу и радостно кричат путинздох. Слава Украине!
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Скорее бы Лебединое Озеро по всем каналам раша ТВ! Я уже семью предупредил, беру бутылку горилки с перцем, копчёной подчерйвки. солёных огурчиков и...на Крещатик!
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"Евгений", могу поделиться огурчиками острыми, с мелкими чёрными помидорами, чесноком и перцем "чили". Специально каждый год готовлю для друзей, на общие праздники и рыбалки...
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Надо было сразу эсэсовцев из стран Балтии проплатить, с губными гармошками
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С Праздником! Молодцы ребята! Нашим защитникам без потерь и раненных, скорейшего возвращения домой к семьям. Пукин ПНХ со своими ублюдками за паребрик!
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...Порошенко не пожал руку командующему Нацгвардией Юрию Аллерову на парадеБританские военные играют на волынке и танцуют в центре Киева в День Независимости Украины - Цензор.НЕТ 7547
Порошенко не пожал руку командующему Нацгвардией Юрию Аллерову на парадеПетр Порошенко демонстративно не пожал руку командующему Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанту Юрию Аллерову. Это видно на трансляции мероприятия.На видео видно, как президент Порошенко на Майдане Независимости пожимал руки всем чиновникам, однако Аллерова, который стоял третьим в первом ряду и не заметить его было невозможно, глава государства пропустил.Вслед за Порошенко руку Аллерову также не пожал министр обороны Степан Полторак.Британские военные играют на волынке и танцуют в центре Киева в День Независимости Украины - Цензор.НЕТ 5662Фото: скриншот/YouTubeЧитайте также: Порошенко: Россия вообще никакой Украины не воспринимает, и поэтому в кремлевских лабораториях то "Новороссию" выдумают, то "Малороссию"Причины такого поступка пока неизвестны. Британские военные играют на волынке и танцуют в центре Киева в День Независимости Украины - Цензор.НЕТ 1746Фото: скриншот/YouTubeЮрий Аллеров с декабря 2015 года занимает пост командующего Национальной гвардией Украины. Его положение несколько двусмысленно. С одной стороны НГУ находится в структуре МВД и подчиняется его главе Арсену Авакову. С другой - подчиняется Петру Порошенко как Верховному главнокомандующему. Ранее в СМИ неоднокртано появлялись сведения о существующих противоречиях между Арсеном Аваковым и Петром Порошенко....
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И что? А сколько раз за день Порох пописял и покакал?
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100% может он уже с ним здоровкался утром?))
затрахали уже эти КОНСПИРОЛОГИ))))
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Я это заметила, и подумала, что этому есть какая-то причина
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Це зрадна зрада і хоч не по темі, але!
Їду вчора у трамваїм №4 і бачу оголошення: «Billa», запрошує працівників, з/п продавця-касира 7200 грн.
А сьогодні трапилося таке:
http://sankt-peterburg.trud.com/salary/865/5154.html#chart-avgSalaryByYear
Тобто у Пітері, місті з таким приблизно населенням як Київ з/п продавця касира 25000 фублєй. І ці З/п незмінна уже понад рік.
Мало того, найбільше вакансій прапонують з/п 25-30тис. фублей і, мабуть, цю зарплату можна вважати середньою у Пітері.
У обміннику за руб дають 40коп. 7200/0,4=18000. А як врахувати, що у раші в 1,5 рази (щонаййменше) вищі ціни, то 18000х1,5=27000… Тоді 30000 фубл. з врахуванням реальної купівельної здатності грошей трохи менше за середньостатистичні київські 11000 грн.
І це в умовах напіввійни гарячої і повномасштабної економічної з рашею…
Не маючи нафти, газу, і т.д….
Ось де нейпаскудніша зрада «гнуснава шакаладнава баригі»! Саме цього рускіє пробачити не можуть, а тому серуть, серуть і серуть!
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По СПб за 17 год 57 т.р. средняя. Это 22,8 тыс. грн. Цены выше на некоторую еду, согласен (фрукты в основном). Про нефть и газ Украины тут.
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Не намальовані Кісєльовим-Салавйовим, а те що насправді є. А насправді є те, що пропонують роботодавці і середня вакансія пропонує 25-30 тис. фублєй.
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А звідки ви, живучи у США, так добре поінформовані про справи у Ленінградіі?
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ты прав!
именно так
они завидуют и крошат зубы
помнится, один из российских наёмников, въехав на Донбасс и оглянувшись по сторонам, сказал: да вы же здесь хорошо живёте, чего вам ещё нужно было?
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А слабо так пройтись по Вошигтону в День незалежності США?
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опа на. мордовския танцы касабов Как ундеменши лихо скачут.
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кацапским мерзостям иначе подают... Украинцев возмутил «парад НАТО» в Киеве... угадайте кого именно это возмутило ? подают "украинского политика" только не добавляют что уже давно с него политик как с члена тяж .... эту недадавленную тварь " адвоката" партии обрыгов Олийныка ( помните эту мерзость с его дежурной поговоркой "это с кондачка не делается) .... которого и в Украине то нет.... но всей это ватной своре не так важно ... во истину бараны стойлового содержания
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Ой,це вам не пі..ти в фонтан,це не бутилки на голові бити,це вам не блювати в парках,це вам не по під'їздам пі..ти)))
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Наши волынку тоже умеют тянуть! Куда шотландцам до нас.
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Почитал кацапов на ютубе...У них жаба давит ,что Украина отвлекла на себя весь мир,а вяличественных кацапоф на очи нэ бачать!Это комплекс у винторогих очень стойкий.Чего только не вытворяют "тагиловцы"на курортах Турции и Египта!Только бы привлечь внимание.Отсталость в развитии...
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Пусть лучше шотландцы на волынках, чем козломордые на балалайках!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБританские военные играют на волынке и танцуют в центре Киева в День Независимости Украины. ВИДЕО
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