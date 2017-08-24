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 Происшествия, Общество
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Все про:взрыв (4270) Нацполиция (8493) Олег Богачук (599)

 "Двое раненых. Женщина сделала шаг и упала без сознания. У мужчины более легкое ранение", - очевидец взрыва на Грушевского. ВИДЕО

В результате взрыва на улице Грушевского в Киеве ранено двое людей - пожилая женщина и мужчина возрастом около 35 лет.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ об этом сообщил очевидец взрыва.

"Проезжал автомобиль. Шло несколько прохожих. И в этот момент, то ли сверху бросили, то ли снизу, но что-то взорвалось. Кто бросал - я не знаю. Женщина сделала еще шаг и упала. Она ранена в голову. И мужчина ранен в голову. Но пожилую женщину сильнее ранило. Она лежала без сознания. Возле нее была дочь, пытавшаяся привести ее в сознание... Раненый мужчина тоже пытался помочь упавшей женщине", - рассказал очевидец.

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Видео Олег Богачук


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Кто там "НАДЕЮСЬ НА БЛАГОРАЗУМИЕ РОССИИ" говорил? Вот и ответка!!!
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Ой, пардон ""Мы очень надеемся на ответственную позицию РФ относительно прекращения огня на Донбассе". Но по сути - ЗРЯ НАДЕЯЛСЯ!
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Я хотел сказать "Горбатого (россию) могила исправит!" Так понятно? Кстати, левша - это "шельга", просто чисто языково трансформировалось в "шульга" и прижилось именно последнее.
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ну так хто винен?і при чому тут той - хто мав надію.
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Последний раз "болтать меньше надо". ДА и понять за 3 года войны - с кем имеем дело - слабо? Нет там ни благоразумия, ни ума, ни ответственности! Одна ненависть к послемайданной Украине!
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тобто? і тому треба замовкнути?
всі все добре розуміють - не один Ви розумний.
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Левша, мардовское - слабый, вий - сильный. Учамц мардвань азикань.
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Уже прошла инфа, что взрыв квалифицировали как хулиганство.
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не ссы тебе это не поможет, установят, шо взорвалась не петарда и переквалифицируют в теракт. Явку с повинной уже написал, назначенный ты наш?
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угу, а тебя от этого аж коробит. Сдавайса в полицию, подрывник, полехчает. И не отмазывайса, ты уже назначен. А при задержании можеш даже сопротивляться, я тебе разрешаю, и тебя с удовольствием задержат подстрелят
"Двое раненых. Женщина сделала шаг и упала без сознания. У мужчины более легкое ранение", - очевидец взрыва на Грушевского - Цензор.НЕТ 456
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Попробуй свои мозги на весах взвесить. Их можно легко вытащить через ухо.
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ну ты то свои уже взвесил, по тебе видно и невооруженным глазом. А щас их (сваи мозхи) через ноздрю вставляй обратно, шоб не потерялись и их мухи не обосрали для ложного увеличения веса
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а ведь с тобой, тролль, не шутят
плачевный исход не исключён
желающих больше, чем ты представляешь
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И журналистка ньюс вана влезла как всегда тыць пысыць .
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Такой деликатный свидетель: не послал её нахуй...
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Это мелкое хулиганство - заявление рошеновского СБУ,
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кац рога торчат отовсюду...
походу новый бренд вылупливается - террористический кацигил.
не, я понимаю, шо с воронежем кацапня сама справится,
а вот как быть с тулой, пидером да и мало там дыр?
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Вспомнилась старая история. У нас во дворе поселились отставники - Белокоровичи, Коростень, Высокая Печь - короче, ракетчики, а дети их пришли к нам в 8-й класс. Они и рассказали: бойцы как-то кидали взрывпакеты и плохо получалось. Майор замполит построил бойцов и решил показать, как надо. Но перепутал и сунул взрывпакет в карман шинели...долго он потом радовался, что зимы у нас - холодные!
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осколки металлической урны, скорее всего
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Пока не сделают визовый режим с рашей и СБУ не будет заниматься, тем чем им положено по конституции, в Киеве и дальше будет бардак.
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Конечно немеряно! Если сепары с лугандона шастают туда-сюда без всяких препятствий. А сколько гуна "понаехало" .
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Одну гадюку лугандонскую,ту что взрыв в Киеве в центре готовила и была взята на гарячем,из тюрьмы совсем недавно выпустили по закону Савченко.Гуманисты хреновы.Она готова была за кацапскую подачку толпу людей погубить,а ей свобода.Иди и дальше куралесь
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Пока есть такие как вы неадекватные придурки то добра не будет! При чем Савченко
тупица? Это что, Савченко взорвала? Иди пей дальше и не засирай людям мозги!!!!
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Ничего себе вот это заявочка это шо за классификатор там такой завелся - взрыв люди покалечены а они типа хулиганство и щелбан по лбу ...
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ПО СРАВНЕНИЮ С ТЕМ КАК БАРЫГИ НАД СТРАНОЙ ИЗДЕВАЮТСЯ ТО ЭТОТ ВЗРЫВ В ИХ ПОНИМАНИИ МЕЛКОЕ ХУЛИГАНСТВО
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Пойду похулиганю, мост взорву или несколько человек взорву. Это уже называется хулиганство?
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Коблево. День Независимости Украины... Целый день громко крутят "Если с другом вышел в путь", "Прекрасное далёко" и тому подобные совковые песенки.
На всё Коблево вывешено два - ДВА - украинских флага... Один на пляже, на трамплине, висит давно. Наверное, трамплин голове сельсовета принадлежит...
Полиция кучей пьёт кофе у билетных касс. "А шо такэ? Шото нэ так?"
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112 канал ведучі виключно російською мовою спілкуються. На інтері і всіх інших каналах що належать льовочкіну-фірташу немає навіть натяку на День незалежності (українськиий прапор на екрані відсутній). Зі всіх ЗМІ лише ЗІК і Прямий відповідають вимогам сьогоднішнього дня - українська мова, святковий настрій.
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Вот и дождались. В самой мирной стране Европы, где никогда не было терактов.
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Интересно,когда главную мусарню подорвут или зраду со всей кучей предателей - тоже будет хулиганство?
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Alex Smith bb5fe51c-гнида кацапська, геть в пекло з нашого сайту, чмо ватне...смердиш тут, гидото!!! це твій номер в пеклі на пательні коли засмагать будеш...там і зарплатню свою від нквд-ешників путлєровських по ходу отримаєш, на дрова чи стирене на донбасі наше вугілля, щоб не змерз, падлюко...
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Пей меньше,минстецивський гельминт . Жаль что тебя там не подорвали. Там людей покалечило - а ты наслаждаешся - мразь.
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Ну и самые первые прибыли NewsOne и 112 канал...Совпадение?
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отличный повод не допустить скопления народу в предстоящую годовщину Илловайской трагедии в центре Киева..
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МОСКОВІЯ ЗАЙВИЙ РАЗ ПІДТВЕРДИЛА ЩО Є ДЕРЖАВОЮ-ТЕРОРИСТОМ!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Двое раненых. Женщина сделала шаг и упала без сознания. У мужчины более легкое ранение", - очевидец взрыва на Грушевского. ВИДЕО
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