 "Двое раненых. Женщина сделала шаг и упала без сознания. У мужчины более легкое ранение", - очевидец взрыва на Грушевского. ВИДЕО

"Проезжал автомобиль. Шло несколько прохожих. И в этот момент, то ли сверху бросили, то ли снизу, но что-то взорвалось. Кто бросал - я не знаю. Женщина сделала еще шаг и упала. Она ранена в голову. И мужчина ранен в голову. Но пожилую женщину сильнее ранило. Она лежала без сознания. Возле нее была дочь, пытавшаяся привести ее в сознание... Раненый мужчина тоже пытался помочь упавшей женщине", - рассказал очевидец.
Видео Олег Богачук
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всі все добре розуміють - не один Ви розумний.
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задержатподстрелят
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плачевный исход не исключён
желающих больше, чем ты представляешь
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походу новый бренд вылупливается - террористический кацигил.
не, я понимаю, шо с воронежем кацапня сама справится,
а вот как быть с тулой, пидером да и мало там дыр?
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тупица? Это что, Савченко взорвала? Иди пей дальше и не засирай людям мозги!!!!
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На всё Коблево вывешено два - ДВА - украинских флага... Один на пляже, на трамплине, висит давно. Наверное, трамплин голове сельсовета принадлежит...
Полиция кучей пьёт кофе у билетных касс. "А шо такэ? Шото нэ так?"
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знает кто? - отпишитесь.
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