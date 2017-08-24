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 Происшествия, Общество
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Все про:взрыв (4270) Кабмин (10496) Нацполиция (8493)

 Под стенами Кабмина Украины произошел взрыв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У здания Кабинета министров Украины, в центре Киева, произошел взрыв.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, взрыв произошел между домом правительства и стадионом Динамо. На место прибыли представители СБУ, взрывотехники, "скорая".

Также на место происшествия прибыл председатель Нацполиции Сергей Князев. Очевидцы сообщают, что в результате взрыва "тяжело ранена женщина лежит на асфальте. Еще один человек ранен в голову".

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Видео 112

В полиции сообщили, что выясняют обставили взрыва. Правоохранители перекрыли часть дороги.

"В 14:06 в дежурную часть поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского. В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения.
На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется", - сообщают в полиции.

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Под стенами Кабмина Украины произошел взрыв 01


Под стенами Кабмина Украины произошел взрыв 02

Под стенами Кабмина Украины произошел взрыв 03

Под стенами Кабмина Украины произошел взрыв 04


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С Грушевского докинуть до Глубочицкой? Та да
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знов людей влада гранатами лякає?
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Снова и снова кацапы гадят и гадят , сукиииииииииииииииииииииии
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Взрыв был явно направлен не на поражение кого-то, а для создания громкого эффекта. Ведь не в толпе же и не в метро.
Надеюсь, расследуют объективно и результаты не будут скрывать от общественности.
В центре города практически все просматривается камерами, особенно возле кабмина.
Вполне возможно, что виновный уже назначен заранее.
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я был бы рад, если бы виновным "назначили" тебя, провокатора
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пиши явку с повинной и не забудь указать в ней всех своих подельников, конспиратор.
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Такой себе антиукраинский нейтрал, все у низ через одно место, даже нейтралы .
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такие нетралы проживают в Незалежной,
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надеюсь, шо виновником назначат именно тебя. Это будет весьма объективный и убедительный результат. Ну, а камеры покажут всех тваих соучастников.
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Нужно весь центр и по возможности большую часть Киева перекрыть видео-наблюдением. В Европе и США так и есть, только Украина отстает
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кацапы приехали в Киев, пробрались к кабмину, установили взрывное устройство,и...прогремел взрыв...
как такое могло допустить служба безопасности?
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да шёл мужичина с мороженым, потом бросил в урну обёртку - а там взрывпакет
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щось таке чув,що якихось жінок в Криму затримали за синьо-жовтий одяг?
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Уверен это провокация, чтоб подпортить людям настроение. Насколько серьёзно ранена женщина??
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СБУ уже заявило, что это хулиганство. Вот так, это не терракт, согласно СБУ.
Логику СБУ понять можно. Если признать этот взрыв террактом, то тогда тогда квалификация СБУ падает до нуля.
В центре Киева, где тысячи людей, после парада, где хорошо охраняемая территория, итд... вот так вот просто взять и взорвать что то.
Зато СБУ каждый день рапортует о предотвращении десятков (мнимых) террактов. А как случается реальный терракт, то в кусты.
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только что по 112 каналу это официально заявила речник СБУ... Смотри иногда новости в онлайн режиме.
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СБУ заявила, что это ОСНОВНАЯ версия
make a diffirence
чтобы назвать это терактом, нужны свидетельства, которых ПОКА нет
если найдут, дело переквалифицируют
ну ти як дитина, чесне слово!
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слабо ты лизнул, уволят из минстець за профнепригодность
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https://censor.net.ua/news/452893/osnovnaya_versiya_huliganstvo_sbu_o_vzryve_pod_kabminom
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Давайте подождём. Может это не донесли до Майдана.
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Опять никого не найдут. Что то не помню чтобы нашли уродов, которые подрывали волонтёров и СБУ ов. И не говорите про рашинских диверсантов. На 90% уверен - делают местные ватники, которых СБУ за 3 года войны не нашло. Ведь оно очень занято. Например Шабунину пакости делать. На Гриценко грязи в форумах накапать.
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Как думаете панове,в Украине преступная власть или нет ?
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я думаю, основные преступники - в Москве
хотя ты, наверное, рассчитывал на другие ответы
ловишь мелкой сетью заблудших овец среди украинских форумчан?
кстати, фамилия твоя мне что-то напомнила, из НКВД, кажись
не?
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щоб це не було, чи провокація, чи злий умисєл, поступок мєлочнний по своїй суті, нормальна людина на таке не піде, а от Хуйло або його адепти-це любителі діяти підло, зза спин дітей та мирного люду, на біду, в нас таких адептів вистачає і не треба їхати сюди з помийки, на жаль
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПод стенами Кабмина Украины произошел взрыв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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