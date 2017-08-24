 Под стенами Кабмина Украины произошел взрыв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает

со ссылкой на

, взрыв произошел между домом правительства и стадионом Динамо. На место прибыли представители СБУ, взрывотехники, "скорая".

Также на место происшествия прибыл председатель Нацполиции Сергей Князев. Очевидцы сообщают, что в результате взрыва "тяжело ранена женщина лежит на асфальте. Еще один человек ранен в голову".

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В полиции сообщили, что выясняют обставили взрыва. Правоохранители перекрыли часть дороги.

"В 14:06 в дежурную часть поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского. В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения.

На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники.