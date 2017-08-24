 Под стенами Кабмина Украины произошел взрыв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также на место происшествия прибыл председатель Нацполиции Сергей Князев. Очевидцы сообщают, что в результате взрыва "тяжело ранена женщина лежит на асфальте. Еще один человек ранен в голову".
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В полиции сообщили, что выясняют обставили взрыва. Правоохранители перекрыли часть дороги.
"В 14:06 в дежурную часть поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского. В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения.
На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется", - сообщают в полиции.
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Надеюсь, расследуют объективно и результаты не будут скрывать от общественности.
В центре города практически все просматривается камерами, особенно возле кабмина.
Вполне возможно, что виновный уже назначен заранее.
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как такое могло допустить служба безопасности?
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Логику СБУ понять можно. Если признать этот взрыв террактом, то тогда тогда квалификация СБУ падает до нуля.
В центре Киева, где тысячи людей, после парада, где хорошо охраняемая территория, итд... вот так вот просто взять и взорвать что то.
Зато СБУ каждый день рапортует о предотвращении десятков (мнимых) террактов. А как случается реальный терракт, то в кусты.
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make a diffirence
чтобы назвать это терактом, нужны свидетельства, которых ПОКА нет
если найдут, дело переквалифицируют
ну ти як дитина, чесне слово!
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"Наша оперативно-следственная группа совместно с полицией работает на месте взрыва на Грушевского. Основная версия - хулиганство", - сказала она (спикер СБУ Елена Гитлянская.)агентству. Как сообщают СМИ, на место происшествия прибыли секретарь СНБО Александр Турчинов, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
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хотя ты, наверное, рассчитывал на другие ответы
ловишь мелкой сетью заблудших овец среди украинских форумчан?
кстати, фамилия твоя мне что-то напомнила, из НКВД, кажись
не?
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