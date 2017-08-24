 "Як ми стали добровольцями": презентация украинского фильма в Киеве и Вильнюсе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, в фильме рассказывается об украинских добровольцах, которые смогли остановить врага летом 2014 года, когда регулярные военные части армии РФ вторглись на территорию Украины.
Презентация и он-лайн обсуждение фильма в Киеве состоится в IZONE на улице Набережно-Луговая,8. Смотрите также: С добровольцем Владимиром Самоленко, погибшим на Донбассе, простились на Майдане Незалежности в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Ні на тей народ наступила своїми кривулями.
УКРАЇНЦІ - нація незламна. Ніхто, ніколи ще не зміг зламати ВОЛЮ!!!
Слава Україні!
Героям Слава.
Слава Нації!!!
Смерть ворогам.
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Вечное уважение живым - здоровья Вам и Вашим близким, долгих лет жизни!....
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