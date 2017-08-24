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 Политика Украины, Общество
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 "Як ми стали добровольцями": презентация украинского фильма в Киеве и Вильнюсе. ВИДЕО

Показ документального фильма "Як ми стали добровольцями" украинского режиссера Лоры Артюгиной состоится сегодня в Киеве и Вильнюсе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в фильме рассказывается об украинских добровольцах, которые смогли остановить врага летом 2014 года, когда регулярные военные части армии РФ вторглись на территорию Украины.
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Презентация и он-лайн обсуждение фильма в Киеве состоится в IZONE на улице Набережно-Луговая,8.

Як ми стали добровольцями: презентация украинского фильма в Киеве и Вильнюсе 01

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И поКазать фильм по всему миру! Гибридная война - это прежде всего война информационная! - за умы и настроения людей. Выиграем ее - и горяая война затихнет сама-собой. Как-то вот так вижу.
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Виграти її вельми як важко. Ворог готувався роками, знищуючи нас, як націю, як народ. Ворог вважав, що недовершив діло і вирішив піти фізично. Та тільки орда помилилась.
Ні на тей народ наступила своїми кривулями.
УКРАЇНЦІ - нація незламна. Ніхто, ніколи ще не зміг зламати ВОЛЮ!!!
Слава Україні!
Героям Слава.

Слава Нації!!!
Смерть ворогам.
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Светлая память погибшим Защитникам!...
Вечное уважение живым - здоровья Вам и Вашим близким, долгих лет жизни!....
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Як ми стали добровольцями": презентация украинского фильма в Киеве и Вильнюсе. ВИДЕО
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