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 Политика Украины, Общество
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 Российские оккупанты пытаются снять флаг Украины с электропроводов в Коктебеле. ВИДЕО

Оккупанты и коммунальщики в Коктебеле подогнали специальную технику и пытаются снять флаг Украины, который неизвестные патриоты повесили на электропроводах в ночь на День Независимости Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент подготовки к снятию флага попал в поле зрения видеорегистратора, проезжающего по дороге автомобиля. На записи видно, что к месту "диверсии" подъехал спецавтомобиль с установленной вышкой.

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Смотрите также: "Слава Украине!", - неизвестные в оккупированном Коктебеле в ночь на День Независимости сделали патриотическую надпись и вывесили украинский флаг на электропроводах. ФОТОрепортаж
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Нервничают оккупантьі. Им там спокойной жизни до освобождения не будет.
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Потому что окупанты знают что крым ето Украина иначе бы им было пох. что там висит чей то флажок и тем более не было бы такой спешки снять его.
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зачем переносить? закрыть нах школы и разогнать за заборы стадо..
Ишь чего.. учиться им подавай. По тв скажут и так - что делать, нех учиться!
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В нескольких школах в районе мечети на Проспекте мира отменили 1 сентября из-за празднования Курбан-байрама
Об этом в социальных сетях пишут родители детей.
Родителям учеников школ Мещанского района по почте разослали информацию об отмене празднования Дня знаний 1 сентября, письма пришли от директора и главы управы, написала одна из мам. Она отметила, что понимает, безопасность детей в приоритете, но такое в Москве впервые.
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а шо,вместо агнецов решили школяров на байрам пустить? так это уже было,в библии описано
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Нужно было внизу еще мин наставить, чтобы праздник получилс с феерверком.
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Украинский флаг действует как святая вода против рашисткой нечисти
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Надеюсь, прости Господи, пару зажарится при снятии на электропроводах) Ну а хули) Мы же хунта)
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Буду ждать такого поворота с нетерпением. А еще, пусть косорукие либо провода оборвут, либо сожгут что-нибудь в процессе! Вот только... надо помолиться, чтобы не нашли тех, кто флаг вывесил. Убью ведь твари. Тьфу, тьфу, тьфу. Не дай Бог!
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"Позор джунглям"! Никого еще током не шандарахнуло?
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Молодіе,безстрашніе украинці Кріма...пусть вам везет!
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Непонятно кто кого Сегодня больше боится они нас или Мы их?Во пропаганда работает.
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Сейчас солдаты срусские подтянуться. Жалко котов нет и окон домов, а то бы они уе...ли кота током, а окна побили.
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Щас будут делать облавы и сгонять жителей на площадь для екзекуции... Чем вам не вторая мировая война, когда немцы тоже бесились от расклеенных листовок...
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Кроты‏ @Ultras_Shakhtar 23 авг.
"Коли додому я прийду

в годину радісну побідну,
я на коліна упаду
і поцілую землю рідну..."
В. Сосюра

Российские оккупанты пытаются снять флаг Украины с электропроводов в Коктебеле - Цензор.НЕТ 5998
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Вода десь точить білий камінь,
кує зозуля у гаю.
Де б я не був, а все ж думками
лечу в Донеччину свою.

Лечу, неначе та лелека,
дивлюся радісно кругом
і шахту згадую далеку,
де працював я юнаком.

Дінця солодкі, ясні води,
посьолка рідного огні
і той садок біля заводу,
де ми гуляли в давні дні.

Де ми любили і зростали
в країні споминів моїх,
у дзвоні вічному металу,
в цехах широких заводських.

Там ще густіш над гаєм дими,
і дні садами розцвіли.
Копри із зорями ясними
нові копальні підвели.

Нові гудки пісні заводять,
як знак і щастя, і надій,
де за Дінцем встають заводи
в могутній величі своїй.

Шумлять сади над берегами
Вмаєї юності краю.
Де б я не був, а все ж думками
лечу в Донеччину свою.

Він же, 1951
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Сомневаюсь, что флаг специально повесили на провода. По идее он должен был летать над городом, чтоб его увидели как можно больше людей. Но и так нормально.
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Так даже лучше - проводов там много, ночи - все длиннее...вышек для снятия - не напасешься...
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Так даже лучше, больше розголосу. Надеемся, шо там вместо веревки металлический тросик хлопци додумались прицепить в случае зацепки флага на высоковольтный провод.
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Из российских СМИ. Лента.ру
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24 августа 2017Северная Корея упростила получение визы для россиян.


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Какая прекрасная возможность увидеть мир! Счастливой дороги, винторогие!
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если кого то еще и током убьет то праздник вообще удался!!!
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Слава Украине! Героям Слава! Оккупанты боятся наших патриотов ! Крым это Украина!
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Напряжение хоть будут отключать или русский авось рулит?)
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всiх з Святом! ГЕРОЯМ УКРАЇНИ СЛАВА !

Смерть москальським окупантам! СМЕРТЬ МОСКОВII-паРАШI !﻿
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Здесь, в этих складках моря и земли,
Людских культур не просыхала плесень -
Простор столетий был для жизни тесен,
Покамест мы - рассея - не пришли.
За полтораста лет - с Екатерины -
Мы вытоптали мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли;
По скатам выкорчеваны сады.
Народ ушел. Источники иссякли.
Нет в море рыб. В фонтанах нет воды.
М. Волошин, Дом поэта.
Из его же письма в 1918 г.
«Крым слишком мало россия, и в сущности почти ничего, кроме зла, от русского завоевания не видел за истекшие полтора века…»
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минздрав рефе предупреждает
Российские оккупанты пытаются снять флаг Украины с электропроводов в Коктебеле - Цензор.НЕТ 1993 . А вот советник минздрава рефе ещё недавно тоже не верил сваему минздраву, ну так его, Крым молнией вразумил.
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Ни кому не мешает, пусть веет по ветру. Нет плин надо технику гнать, снимать. Дурачье
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРоссийские оккупанты пытаются снять флаг Украины с электропроводов в Коктебеле. ВИДЕО
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