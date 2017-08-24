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Российские оккупанты пытаются снять флаг Украины с электропроводов в Коктебеле. ВИДЕО
Оккупанты и коммунальщики в Коктебеле подогнали специальную технику и пытаются снять флаг Украины, который неизвестные патриоты повесили на электропроводах в ночь на День Независимости Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент подготовки к снятию флага попал в поле зрения видеорегистратора, проезжающего по дороге автомобиля. На записи видно, что к месту "диверсии" подъехал спецавтомобиль с установленной вышкой.
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Ишь чего.. учиться им подавай. По тв скажут и так - что делать, нех учиться!
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Об этом в социальных сетях пишут родители детей.
Родителям учеников школ Мещанского района по почте разослали информацию об отмене празднования Дня знаний 1 сентября, письма пришли от директора и главы управы, написала одна из мам. Она отметила, что понимает, безопасность детей в приоритете, но такое в Москве впервые.
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#Горлівка
Пряма трансляція Дня Незалежності України з площі ім. Володимира Рибака
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Горлівка передає вітання з Днем Незалежності
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"Коли додому я прийду
в годину радісну побідну,
я на коліна упаду
і поцілую землю рідну..."
В. Сосюра
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кує зозуля у гаю.
Де б я не був, а все ж думками
лечу в Донеччину свою.
Лечу, неначе та лелека,
дивлюся радісно кругом
і шахту згадую далеку,
де працював я юнаком.
Дінця солодкі, ясні води,
посьолка рідного огні
і той садок біля заводу,
де ми гуляли в давні дні.
Де ми любили і зростали
в країні споминів моїх,
у дзвоні вічному металу,
в цехах широких заводських.
Там ще густіш над гаєм дими,
і дні садами розцвіли.
Копри із зорями ясними
нові копальні підвели.
Нові гудки пісні заводять,
як знак і щастя, і надій,
де за Дінцем встають заводи
в могутній величі своїй.
Шумлять сади над берегами
Вмаєї юності краю.
Де б я не був, а все ж думками
лечу в Донеччину свою.
Він же, 1951
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24 августа 2017Северная Корея упростила получение визы для россиян.
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Смерть москальським окупантам! СМЕРТЬ МОСКОВII-паРАШI !
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Людских культур не просыхала плесень -
Простор столетий был для жизни тесен,
Покамест мы - рассея - не пришли.
За полтораста лет - с Екатерины -
Мы вытоптали мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли;
По скатам выкорчеваны сады.
Народ ушел. Источники иссякли.
Нет в море рыб. В фонтанах нет воды.
М. Волошин, Дом поэта.
Из его же письма в 1918 г.
«Крым слишком мало россия, и в сущности почти ничего, кроме зла, от русского завоевания не видел за истекшие полтора века…»
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. А вот советник минздрава рефе ещё недавно тоже не верил сваему минздраву, ну так его, Крым молнией вразумил.
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