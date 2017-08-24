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 Политика Украины, Общество
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 Львовские полицейские спели в честь Дня Независимости Украины. ВИДЕО

Патрульные Львова спели в честь Дня Независимости Украины песню собственного авторства "Я Украина".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, текст песни написала патрульная Андриана Коволишин, а пели ее патрульные полицейские Мариана Захарчук, Владимир Солтис, Анатолий Борцов и Анатолий Холивенков. Часть песни в ее финале спела и автор текста.

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Два педала квАковские запели,а нам шо з того?
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Работаешь с самого утра?)) Отдохнул бы где-то на море, а то пальцы сотрешь об клавиатуру))
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Львовские полицейские спели в честь Дня Независимости песню "Я Украина".

И в это же время, одесские полицейские возбудили дело по факту разрушения бюста мясника и украинофоба Жукова в Одессе.
Одна полиция, но два разных мироощущения.
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Вообще-то это процедура по законодательству. Изучайте Законы и нормативно-правовые акты Украины. Они обязаны по факту возбудить уголовное дело. Также было бы и во Львове. Но на практике никто искать никого не будет. Или глухарь или рано или поздно дело закроют.
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есть закон о декоммунизации, и сама полиция обязана его исполнять а не нарушать этот закон
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Понятно.Согласен.А теперь докажите верность государству Украина честной службой.Вот это ТРОНЕТ.
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годная тема ...копы должны петь , танцевать , иногда шутить ...почему нет , такая полиция будет ближе к людям , а не ходить с рожами как кусок мрамора :D
Львовские полицейские спели в честь Дня Независимости Украины - Цензор.НЕТ 1174
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЛьвовские полицейские спели в честь Дня Независимости Украины. ВИДЕО
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