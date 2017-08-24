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Львовские полицейские спели в честь Дня Независимости Украины. ВИДЕО
Патрульные Львова спели в честь Дня Независимости Украины песню собственного авторства "Я Украина".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, текст песни написала патрульная Андриана Коволишин, а пели ее патрульные полицейские Мариана Захарчук, Владимир Солтис, Анатолий Борцов и Анатолий Холивенков. Часть песни в ее финале спела и автор текста.
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И в это же время, одесские полицейские возбудили дело по факту разрушения бюста мясника и украинофоба Жукова в Одессе.
Одна полиция, но два разных мироощущения.
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Але ж дійсно гарно.
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ГУГЛЯ ТЕЖ ВІТАЄ УКРАЇНЦІВ!
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