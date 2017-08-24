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 Подразделения армий стран НАТО маршируют по Крещатику во время парада ко Дню Независимости. ВИДЕО

Подразделения армий стран НАТО и других союзников Украины прошли по главной улице столицы во время парада в честь Дня Независимости.

Как сообщает Цензор.НЕТ, шествия иностранных армий открыли военные армии Канады. В параде приняли участие эстонские, грузинские, британские, латвийские, литовские, молдавские, польские, румынские и американские подразделения.
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До оккупации Крыма путин бесился с жиру и был газовым монополистом Европы.
Продавал нефть по 120 долларов за баррель, министры обороны Украины, руководство СБУ, премьеры назначались с одобрения кремля, (или имели российский паспорт),
а сегодня большинство промаршировавших на параде - это натовские воска.
Вот что значит когда рулит маньяк и безбожник - у него отнимаются мозги.
Не трожь Украину, а то хуже будет.
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Та да: ідіот ще той. При тому, що має вплив (фінансовий) на багатьох європейських політиків, хай би Україна йшла типу в Європу. Туди іти не один рік. А газові потоки будувалися. А заробітчани їздили. Взять і все це розвалити - це треба бути зовсім ідіотом.
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Видя, любые, иностранные войска, на территории Украины, меня колотит. Почему то, вспоминаю, Высоцкого, песня "Идут по Украине солдаты группы "Центр".
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Америка - самая набожная страна мира, потому ее армия - самая мощная в мире.
Чтобы смотреть за порядком и ставить на место безбожников.
Так что пусть никого не колотит.
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В США стремительно сокращается количество верующих

https://www.youtube.com/watch?v=5GEmjK4INg8

Скоро в развитых странах этих паразитов совсем не будет !
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свинособака замаскірована, йди покусай своїх кацапів на лугандоні і домбабве. Висоцького воно згадує.
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йди на йух. скотина, під іноземним прапором. Не, тобі, бидло, вказувати, кому і що згадувати.
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о, а скільки ваших кацапів тут гадять під українським прапором. А для тебе не іноземним прапором є тільки власовська шмата і колорадська лєнтачька
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ти, скотина, своїй тролячій групі кацапів, це розкажи. І, дуже прошу, ласкаво, йди на йух, бидло, свиномордне, під чужим прапором.
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таки визнаєш, що ота вкрадена в голландців кацапська тряпочка с каларадкаю для тебе, камуніст-ізвращєнєц, є чимось важливим. непевно ще інтернаціанал співаєш на актябрскіє
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А для тебе Червона Армія в Україні була інастраннай?
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хороший ник. Хфедорович твой, кумир, кацап? Путь на три буквы, думаю, сам, с легкостью, найдешь. Наверняка, не раз, его проходил, убожество.
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та що ж ти так відмазуєшся від своїх свинособак, комуняка коматозна.
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отвали, чмо, с левым флагом))) это последний ответ) больше кормить не буду)
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якщо ти говориш як свинособака, пишеш і думаєш як свинособака, то, не зважаючи на прапор, ти і є свинособака.
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Частково так. Совєтська практика була така, що військових з України посилали служить то на далекий схід, то в заполярьє, то в забайкальє, а в Україну присилали з багатьох кінців ссср. Як Ви думаєте, чому?
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А видя министра обороны с российским гражданством - не колотит ?
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Солдаты группы "центр" зашли в Украину из Ростовской области , ванькачебурашкин...
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почитай историю, цифровое. Может получится, если алфавит усвоил. Лень, дебилам, расписывать, направление ударов групп вермахта "Север", "Центр", "Юг". Про Ростовскую область рассмешил, спасибо...
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Группа армий "Центр" наносила удар в Белоруссии. По Украине шли зольдатен группы армий "Юг", но по Киеву, возможно, и "Центр" отработали.
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А "от тайги до британских морей" когда вспоминаешь?
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Звертання до українських військовослужбовців словом "товариш" робить з Української Армії малоросійську. Це з тої ж "опери", що й звертання - маладой чєлавєк, мущіна, женщіна...В українській мові звертанням є слово Пан!
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філолог-аматор, не "пан" у звертанні, а "пане ...(ім'я, або посада)". В іншому випадку буде виглядати як дєланою українською з кацапським акцентом говорять: "пан, купі што-та, дай дєнєг, пан". А оте "таварішч" зникне поступово, як і совдепівські прапори військових частин з неодмінною "звєздою"
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Това́риш - титул рядового козака, повноправного члена січового товариства. Інші титули

- у 18 ст. за військові заслуги гетьман присвоював титул військовий товариш. (дорівнював сотникові). Військові Т. виконували особисті доручення гетьмана і мали право брати участь у раді старшини.
- у 17.-18 ст. в українському війську існував титул бунчукового товаришаГетьманщині в 2. пол. 17 .- наприкін.

- 18 ст. існував титул значковий товариш, який надавався гетьманом або Генеральною військовою канцелярією. Козаки, які служили під полковою хоругвою "значком", мали титул значкових товаришів.

(Вікіпедія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%88_(%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA) )
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Нарешті, зустрів і побачив тямущого... А то під українськими прапорами, українською мовою пишуть, а історії козацтва не знають... Вже писав раз - звертання "пан", "пане" - загальновживане, таке, що висловлює повагу до того, до кого звертаються. Звертання "пане-товаришу" - висловлювання як пошани до особи, так і визнання особи близькою по духу, визнання бойового побратимства...
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З Святом Вас, Брати Українці! З Днем Незалежності! Друзі пізнаються в біді. А у нас - біда. Лютий звір, кацапо-ординець, який весь час завіряв , що він - брат, підло пішов війною на "брата", на нашій Українській Землі вбиває Українців. Нема кацапам прощення! І велика подяка нашим ДРУЗЯМ, які підтримують Україну в цей, нелегкий для неї час. Слава Україні!
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Им надо еще накатить, чтобьі все асмьіслить.
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как же так ?
захер ведь обещал с войском ЛуГандона пройтись по Киеву )))
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Поляки,бриты,американцы,и все в Киеве,на военном параде...вся планета ополчается против мацквы!Кацапы вы выпросили!
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тот б то ти не побачів.
я теж уваги не звертав..
ідуть хлопці різних держав, хто уже як ногу тягне - вище там нижще...
але завжи знайдеться той хто за колір шкіри...
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Неподалік Чуднова-Волинського, що на Житомирщині, за совка негр був директором заводу цикорієвих концентратів та й ніби головою колгоспу.
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Да для секелев тв непаханое поле))))в воскресенье ждем новых перлов про геноцид монголоидов в Украине)))Взрыв будет знатный)))
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як не есть но параша довыебывалачь-базы Нато уже будут или уже есть
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Продавец куриц хде там со своим парадом в Киеве.Сегодня с бабуином точно не одну литруху с горя за дедов опрокинут)))
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що, проснувся кацап коматозний. Ольгінським зацофаним тролякам методичку свіжу не підігнали. От начальство тобі шию намиліт
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техника там рядом, на выставке и еще дня три постоит
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НАТО - головний захисник України, давайте скажемо це прямо.
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Пенікс Гемороїкс,
та які-такі у НАТО цілі, окрім гідного людського життя ?
НАТО приходить і само відходить, лишаючи порядок і основи для економічного зростання.
Південна і Північна Корея - це вам типовий приклад де НАТО було і не його було.
.
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якщо і нам педерація ворог, то чому і не об'єднатися проти дзюдохерії. а те ваше "пофіг" з тої самої опери що й "Європа від України вже втомилася"
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А когда-то на параде в Киеве было так:


Таки да - Вовка всех переиграл! и теперь - так:

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А хрен там разберешь с теми Путиными...я уже запутался, где какой.
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ерунда полная. Только наша армия защитит наших людей. А отряды развертывания патриотов очистят захваченый крысм от мордвы и местных крысьчан.
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Посмотрите на качество тушенки на передовой и включите мозги.
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Открою тебе секрет - у нас и тылу сейчас тушенка - не очень!
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а мой друг-атошник ,на качество тушенки на Восточном фронте не жалуется: недавно звонил,говорил кормят хорошо, есть даже свежие овощи и фрукты
кстати рассказывал как соседи десантники подстрелили кабана из пулемета и приходили в гости к ним со своим шашлыком
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Откорою секрет и тебе - в тылу ты можешь купить тушенку по своему выбору.
А выбор есть.
А на передовой надо ждать, когда волонтеры привезут домашнюю тушенку и сальцо.
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согласен, хотя и частично - есть много хорошего! Наднюсь - будет еще больше.
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Подразделения армий стран НАТО маршируют по Крещатику во время парада ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 1216

Jimisan Mozgovyan

21 серпня 2016 р. ·

проезжали железные монстры войны , монстры , которые берегут рубежи его страны. Как мелькают до боли знакомые лица вышагивающих воинов. Он стоял и смотрел и улыбался . Вон прошел Вовка "Студент" - он классно готовит еду буквально из ничего. Пулеметчик от Бога. Пошел по своей воле из института на защиту родины. Вернется , зуб дает , женится. А вон мелькнул Шурка "Сказка" - неунывающий раздолбай и балагур . Чующий мины и растяжки , как лучший пес .Он не плохо , по его словам , программирует , но ктож ему верит.Отец замечательной дочки. Вон гордо вышагивает Тема "Струна" - скандалист , гитарист и просто замечательный человек. Этого снайпера враги боятся до дрожи. На гражданке он владеет сетью магазинов. Разведен ,по возвращению планирует сойтись с бывшей снова - пересмотрели свои чувства. А вон в люке танка сидит этот гад , зажмотивший сотку , Ашот "Боря" - смехуечки на двух ножках . Борец уморительно танцующий лезгинку. Секс гигант, блин. Ему гарем в пору заводить. А вон и Аленка "Дока" идет -красавица , способная утихомирить разошедшихся бойцов одним взглядом. Медик спасшая не мало ребят. На гражданке хирург. Дома ждет муж с двумя детьми.
Он стоял и смотрел. И видел их . И не видел . Он потерял зрение , когда рядом взорвалась мина .Большинство осколков принял на себя ,как раз Вовка , но и части хватило для погружения во тьму на всегда. Шурик погиб защищая отход ребят . Попали из крупного. Хоронили в закрытом гробу. Тему выследила и убила пара вражеских снайперов. Одного он забрал с собой. Танк Ашота раззули и он остался там. Ребята сражались до конца. БК. Аленкин транспорт , с большим красным крестом на боку , расстреряли из БТРа .
Он стоял и смотрел. Не видя и не понимая. Как можно быть против парада солдат , которые защищают тебя от смерти? Какого бы ты ни был мнения о войне . Даже будь ты приверженцем врага , его Грады и пули не будут справшивать тебя, за ты или против? Эти ребята и девчата дают тебе возможность жить, работать , любить , гулять в барах и лишь РАЗ в год уважить их не легкий труд ! Парад это ведь еще и способ сказать спасибо тем , кто уже погиб , как и тем кто может погибнуть хоть на следующий день! Погибнуть защищая тебя и твоих близких! КАК?
Дай им возможность зарядится волей к победе на весь следующий год . Год , который они может и не проживут. С тебя всего-лишь улыбка.
Он стоял и не видел. Видя больше ,чем зрячие.
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Как вспоминаю начало войны - ВСУ - в совковой форме и рукопожатие гиркина и украинского офицера, а добробаты - там вообще в кросовках и спортивных костюмах с калашами 4 категории шли на смерть - пройти через все эти того трагедии и потери может только сильная нация. А сейчас - и военные профи и форма отличная( и от рашки и покачеству).
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Круто ! Представляю как от этого зрелища будет кацапов плющить ! )
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ААААА, оживший кошмар совдеповских ватанов!!!
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настоящий троллинг. отлично. передавайте искреннее уважение тому, кто это придумал
П.С.
вариант усиления эффекта : каннадское и британское подразделения провести парадом в Мариуполе и Харькове
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Кот смотрел парад, видел что военная форма Латвийцев чёрная. и они маршировали. Кацапы вопрос к вам, им уже прилепили свастику на руки и сделали заголовок, на звезде, к примеру, :" фашисты маршируют Киевом".

Слава Украіні!
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Наверно это наших нарядили под натовцев)):сказали ты сегодя поляком будешь,ты канадцем,короче всех кого не жалко было всех под звездный флаг))
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Боже! Як же ж на душі радісно, коли на таке дивишся! Хочеться співать і чомусь (трішечки) плакать. Все ж таки ми спромоглися вистояти. Всі гуртом, всі пліч опліч! Не дарма поклали голови наші герої на Майдані і на фронті. Зі святом всіх, браття українці! Слава Україні! Смерть ворогам!
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Хуйлу удар по імєні наш парад, сподіваюсь, зуби зітре від люті
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПодразделения армий стран НАТО маршируют по Крещатику во время парада ко Дню Независимости. ВИДЕО
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