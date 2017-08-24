 Подразделения армий стран НАТО маршируют по Крещатику во время парада ко Дню Независимости. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, шествия иностранных армий открыли военные армии Канады. В параде приняли участие эстонские, грузинские, британские, латвийские, литовские, молдавские, польские, румынские и американские подразделения.
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Продавал нефть по 120 долларов за баррель, министры обороны Украины, руководство СБУ, премьеры назначались с одобрения кремля, (или имели российский паспорт),
а сегодня большинство промаршировавших на параде - это натовские воска.
Вот что значит когда рулит маньяк и безбожник - у него отнимаются мозги.
Не трожь Украину, а то хуже будет.
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Чтобы смотреть за порядком и ставить на место безбожников.
Так что пусть никого не колотит.
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https://www.youtube.com/watch?v=5GEmjK4INg8
Скоро в развитых странах этих паразитов совсем не будет !
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- у 18 ст. за військові заслуги гетьман присвоював титул військовий товариш. (дорівнював сотникові). Військові Т. виконували особисті доручення гетьмана і мали право брати участь у раді старшини.
- у 17.-18 ст. в українському війську існував титул бунчукового товариша.у Гетьманщині в 2. пол. 17 .- наприкін.
- 18 ст. існував титул значковий товариш, який надавався гетьманом або Генеральною військовою канцелярією. Козаки, які служили під полковою хоругвою "значком", мали титул значкових товаришів.
(Вікіпедія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%88_(%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA) )
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захер ведь обещал с войском ЛуГандона пройтись по Киеву )))
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отомстить за Рейкьявик .
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я теж уваги не звертав..
ідуть хлопці різних держав, хто уже як ногу тягне - вище там нижще...
але завжи знайдеться той хто за колір шкіри...
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А это значить что выгрузка техники НАТО будет прямо там.
....
Что американцы строят в Очакове? Новости Украина
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та які-такі у НАТО цілі, окрім гідного людського життя ?
НАТО приходить і само відходить, лишаючи порядок і основи для економічного зростання.
Південна і Північна Корея - це вам типовий приклад де НАТО було і не його було.
.
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Таки да - Вовка всех переиграл! и теперь - так:
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кстати рассказывал как соседи десантники подстрелили кабана из пулемета и приходили в гости к ним со своим шашлыком
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А выбор есть.
А на передовой надо ждать, когда волонтеры привезут домашнюю тушенку и сальцо.
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Jimisan Mozgovyan
21 серпня 2016 р. ·
проезжали железные монстры войны , монстры , которые берегут рубежи его страны. Как мелькают до боли знакомые лица вышагивающих воинов. Он стоял и смотрел и улыбался . Вон прошел Вовка "Студент" - он классно готовит еду буквально из ничего. Пулеметчик от Бога. Пошел по своей воле из института на защиту родины. Вернется , зуб дает , женится. А вон мелькнул Шурка "Сказка" - неунывающий раздолбай и балагур . Чующий мины и растяжки , как лучший пес .Он не плохо , по его словам , программирует , но ктож ему верит.Отец замечательной дочки. Вон гордо вышагивает Тема "Струна" - скандалист , гитарист и просто замечательный человек. Этого снайпера враги боятся до дрожи. На гражданке он владеет сетью магазинов. Разведен ,по возвращению планирует сойтись с бывшей снова - пересмотрели свои чувства. А вон в люке танка сидит этот гад , зажмотивший сотку , Ашот "Боря" - смехуечки на двух ножках . Борец уморительно танцующий лезгинку. Секс гигант, блин. Ему гарем в пору заводить. А вон и Аленка "Дока" идет -красавица , способная утихомирить разошедшихся бойцов одним взглядом. Медик спасшая не мало ребят. На гражданке хирург. Дома ждет муж с двумя детьми.
Он стоял и смотрел. И видел их . И не видел . Он потерял зрение , когда рядом взорвалась мина .Большинство осколков принял на себя ,как раз Вовка , но и части хватило для погружения во тьму на всегда. Шурик погиб защищая отход ребят . Попали из крупного. Хоронили в закрытом гробу. Тему выследила и убила пара вражеских снайперов. Одного он забрал с собой. Танк Ашота раззули и он остался там. Ребята сражались до конца. БК. Аленкин транспорт , с большим красным крестом на боку , расстреряли из БТРа .
Он стоял и смотрел. Не видя и не понимая. Как можно быть против парада солдат , которые защищают тебя от смерти? Какого бы ты ни был мнения о войне . Даже будь ты приверженцем врага , его Грады и пули не будут справшивать тебя, за ты или против? Эти ребята и девчата дают тебе возможность жить, работать , любить , гулять в барах и лишь РАЗ в год уважить их не легкий труд ! Парад это ведь еще и способ сказать спасибо тем , кто уже погиб , как и тем кто может погибнуть хоть на следующий день! Погибнуть защищая тебя и твоих близких! КАК?
Дай им возможность зарядится волей к победе на весь следующий год . Год , который они может и не проживут. С тебя всего-лишь улыбка.
Он стоял и не видел. Видя больше ,чем зрячие.
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П.С.
вариант усиления эффекта : каннадское и британское подразделения провести парадом в Мариуполе и Харькове
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Слава Украіні!
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