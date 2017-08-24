EN|RU|UK
Темы дня: ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов
 Политика Украины
  1423  23
Все про:День независимости (745) память (907) Порошенко (13624) Антитеррористическая операция (17331) потери (1170)

 На Майдане почтили минутой молчания память погибших во время АТО. ВИДЕО

Президент объявил минуту молчания по погибшим героям.

На Майдане почтили минутой молчания память погибших во время АТО, ее объявил Президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вечная память воинам, которые полегли в боях за свободную независимую Украину. Вечная им слава. Прошу почтить минутой молчания украинских воинов и мирных граждан Украины, которые погибли в войне, которую развязал российский агересор. Всего более 10 тысяч украинских жизней на совести агрессора. Век не забудем и не простим", - сказал Порошенко.

Загрузка видео...
Читайте на "Цензор.НЕТ": "На 26-м году независимости мы вышли из глубокого шока и боли", - Порошенко
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
З Днем Незалежності! Слава Україні! Слава народу України!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Эта
шайка-лейка, которая крутится десятилетия у власти, твердо уверена, что главное
"хорошо сказануть"... Но люди
постепенно начинают понимать, - нельзя обращать внимания на трындежь
брехунов...

Ибо
сказано... "по делам их, узнаете их"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Век не забудем и не простим", - сказал Порошенко.

... но торговать будем. Бабло, оно ж в чём не виновато..
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Говорят товарооборот с Россией увеличивается...
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Та эта гибридная война - замечательное изобретение: маленьким людям гробы, а большие пацаны бабло загребают и про патриотизм надсаживаются.. Как, собственно, и Майдан: одним смерть и мусорская безнаказанность, другим - власть и деньги..
 показать весь комментарий
Ответить
 
да ти тут подивись на форумі який салют вата просто піною сходить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та ну. Коли рвуться ватні пукани, просто відпочиваєш дивлячись. На деяких сайтах вже почались посили на Литовську армію. До вечора геть розірве, як бояри переберуть.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Давно здесь сидим...
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
А за Илловайск он лично должен ответить...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ой как ты не прав.Там он ни каким боком.Там кацапы,и "наши" соотечественники.На них кровь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Молчание под флагами , которые будут сотни лет напоминать о русской мрази пришедшей на нашу землю . И флаги не отменишь никогда . Они всегда будут напоминать о Ху.. стане о тысячах смертей которые принесли постоянно встающие с колен дебилы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Навіть в найбільше свято нашого народу "юлькіна хрень" не може утриматись від "гамномйотства". Ви будете прокляті в поколіннях
 показать весь комментарий
Ответить
 
На Майдане почтили минутой молчания память погибших во время АТО.
--------------------------------------
Приклоняюсь...........
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Салют" від розплавлених пердаків зрадогівнюків в ватнодупої наволочі ще попереду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ота пісня "Плине кача по Тисині" невимовно сумна і прекрасна...
Намагаюсь її не слухати,бо тоді хтось помирає...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНа Майдане почтили минутой молчания память погибших во время АТО. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти