 На Майдане почтили минутой молчания память погибших во время АТО. ВИДЕО

"Вечная память воинам, которые полегли в боях за свободную независимую Украину. Вечная им слава. Прошу почтить минутой молчания украинских воинов и мирных граждан Украины, которые погибли в войне, которую развязал российский агересор. Всего более 10 тысяч украинских жизней на совести агрессора. Век не забудем и не простим", - сказал Порошенко.
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шайка-лейка, которая крутится десятилетия у власти, твердо уверена, что главное
"хорошо сказануть"... Но люди
постепенно начинают понимать, - нельзя обращать внимания на трындежь
брехунов...
Ибо
сказано... "по делам их, узнаете их"...
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... но торговать будем. Бабло, оно ж в чём не виновато..
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Приклоняюсь...........
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Намагаюсь її не слухати,бо тоді хтось помирає...
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