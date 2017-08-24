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 Политика Украины
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Все про:День независимости (741) Киев (17967) парад (463)

 Военный парад в честь Дня Независимости на Крещатике. ВИДЕО

Рядом с украинскими военными по центральной улице Киева промаршируют более 200 бойцов армий НАТО.

В центре Киева сегодня, 24 августа, проходит военный парад ко Дню независимости. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

В этом году в параде на Крещатике участвуют 4,5 тыс. военнослужащих, из них более тысячи - те, кто в разное время участвовал в зоне проведения АТО, в боевых действиях. Среди участников парада будут более 200 человек, которые награждены государственными наградами за мужество и героизм. Рядом с украинскими военными по центральной улице Киева промаршируют более 200 бойцов армий НАТО и стран, претендующих на членство в Альянсе. Принимать парад, кроме руководства Украины будут также министры обороны 9 стран НАТО, в том числе глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Участие военной техники в параде ко Дню Независимости в этом году не предумотрено. Достежения ОПК можно осмотреть на специальной выставке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина празднует День Независимости

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"Здравия желаю, товарищ министр обороны!!!!"
"Таварищу Президенте, витаю"

Народ, когда будет конец этому совку?

Есть же нормальные не советские приветствия
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ну в принципе слово "товариш" само по себе не плохое, а как говорить? "пан"? И не "здравия желаю", а "Бажаємо здоров'я"
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Взагалі-то, в козачому середовищі було розповсюджене широко звертання "пане-товаришу"...
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мне больше нравиться "ПАН" чем "товарищ"
от "товарища" тхне совком
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Трансляция с 112 канала , который окупировали кремлевские троли и у которых сейчас рвет пердаки.
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Собаки брешуть, вітер віє, а караван, наш український караван- ІДЕ.
Треба запам'ятати.
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скоро наші батальйони разом з натівськими будуть парадним маршем по Красній площаді йти, а мокшано-ерзянські холопи будуть їм кланятись в ноги
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от як пустять українську землю з молотка, так зразу парадом на Красній площі і пройдемося....., спеціально Україну в борги заганяють для для параду в рашке
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Усіх Українців зі Святом Незалежності! Слава Україні! Смерть ворогам.
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Хай живе вільна Україна на зло ворогам і на радість друзям.
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Не ваше сьогодні свято , зрадогівнюки, не ваше. Слава Україні, слава Президенту України.
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Смотрю парад.
И смотрю на десятки удаленных комментов.
Очень правильные слова сейчас говорятся на параде.
Пробирает до души.
Но говорит их вороватый хитрожопый НеУкраинец, обманом пролезший во власть.
И говорит не за Украину, а для того, чтобы прикрыть патриотическим флером
Свои подлые гешефты.
Он уже контроллирует практически все украинские СМИ
И простым людям тяжело увидеть Правду.
Цензор, не спамь!!!
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Свою Україну любіть. Любіть її… во врем'я люте, В остатню, тяжкую мінуту За неї Господа моліть. Розкуйтеся, братайтеся! У чужому краю Не шукайте, не питайте Того, що немає І на небі, а не тілько На чужому полі. В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля. Т. Г. Шевченко
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Святі слова, тільки одні люблять, інші доморощені з неї жили тянуть.....
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ага точно, так и попы крепостным говорили: терпи любезный, в рай попадешь....
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зі святом тебе моя любо Україна! ти найкраща у світі ! і жодна мацкальська потвора тебе більше ніколи не образить! СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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З Днем Незалежності всей чесний люд України.
Ця безцінна коштовність-незалежність,омита кров'ю і сльозами багатьох поколінь українців.Вони боролись,помирали,гинули в таборах,без надії сподівались,але не здавались.
Цей великий дар отримали ми і за себе,і за тих,хто з небес дивиться на нас-наше небесне воїнство українське.
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На Майдане получают боевые знамёна подразделений полковники, подполковники, генерал-майоры. Молодые,воевавшие, Настоящие. Слава украинской армии!
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Идет парад, маршируют наши воины, но показывают только Порошенко, крупным планом!
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Є люди, які люблять владу і люблять народ - такі люди повсякчас намагаються досягти рівноваги між владою та народом і якось помирити ці дві позиції, особливо під час погіршення справ в країні - справа ця невдячна і безперспективна, але заслуговує на повагу.

Є люди, які не люблять і народ, і владу - такі люди або виїжджають з країни, або ідуть у внутрішню еміграцію, озлившись на всіх.

Є люди, які люблять народ і не люблять владу - такі люди це повсякчас бунтівники, революціонери, опозиціонери.

Але є особливі люди, які не люблять свій народ і дуже люблять владу - це сволота, яка є у кожній країні.
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Всю картину портит кислая харя говнокомандующего.
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О брати Канадці Естонці Грузини Латвійці Латиші і тримайте мене навіть чорношкірі Британці пройшли...вітання Полякам,Румунам і Молдовський воякам...оооо Американці на параді....це вже суцільна русофобія...навіть важко уявити що там за поребриком робиться...сєроводород зашкалює...)))
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У британців було пару негрів. :D
Хунта мусить тримати обличчя.
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У британцев увидела, не заметила у американцев
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пересмотрите,
хотя убей меня не понимаю,
есть ли в етом какая разница...
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Значит не увидела Только в группе британцев разглядела.
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А писали, что министра обороны Грузии не будет........
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Всі люди як люди, а молдавани знову затупили. Один із розрахунку загубив "шапку", по якій пройшлися поляки та румуни. Наші тактовно обійшли. Американці також. Невже немає клею, щоб цьому молдавському йолопу приклеїти берет до черешні ?
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а той шо справа чернесенькій,
геть як "сапог"... - мабуть піндос
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А почему нельзя было поднять берет, пусть сам молдован протупил и потерял, ну а те кто следом шли или охрана... тю, ногами, некрасиво и не по людски как-то, так еще и напротив президентской трибуны, все камеры тот берет ловили
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Це тобі зіпсувало настрій?
На рашаТВ буде привід полаяти.
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А КАКОЙ СКУЛЕЖ ИДЕТ ПО РАША-ТВ! утром смотрел - впервые вид их пропагандонов (и нашего одного типа политолога) порадовал!
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Да бесятся они - и от парада, и от приехавших иностранцев на парад и все рассказывают - как в Украине все плохо, особенно в медицине...
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Идиоты. Я сам из Крыма, там по поводу рашовской медицины все стонут. Во первых у них очень некачественное лекарства, все друзья, и ватники и неватники просят привезти их Украины лекарства. Во вторых сами медучреждения работают так, что для того чтобы попасть к нужному тебе врачу, нужно записываться за месяц вперед.
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Нахрена он спецуру засветил???? ССО СБУ разведка и связь? Палец админа зажатій в дверь открівает любой пароль....а тут все на виду((((
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может то курсанты переодетые в нужную форму шли
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Такі почуття обіймають,і гордість,і сльози,і безмежна любов,і біль....
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Цензоре, дякую за можливість подивитися Парад.
Звичайно, падаю. Але - мої враження.
Хлопці, ріднесенькі наші, ви - найкращі. Ми вас любимо.
30-ка ! Приємно !!!
Канадці були першими серед іноземців. Оце вони так ходять. Шоб ви знали. Молдавани і поляки - фраєри. Американці - без понтів.
Пеця - замучений, капець.
Все буде добре.
Ще раз - з Днем Незалежності.
Святкуйте, відпочивайте, згадуйте...
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Сидит плешивы со злорадной улыбочкой, в окружении свиты и вылетают едкие фразы. А окружение кивает и "дакает", и квакает. Но внутри у него все горит от злости и беспомощности помешать радостному событию. Устроил учения вблизи с Украиной, а они все равно празднуют, не боятся, и усом не ведут. У него много еще козырей на руках, да карты изнашиваются . Зубы на Украину отточил, но и в зубы получил. Ничего не получается и не получится......Мужество-это храбрость,а храбрость это свобода!!! За нас свободных!!! С праздником Украина!!!
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а почему все в солнцезащитных очках? знает кто?
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Ето тактические очки от осколков и солнца.Есть на вооуружении многих армий....
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Все хорошо, все в меру. Техника правда не шла. Но все равно. Все было достойно. Хлопцы хорошо прошли, показали выправку и прекрасные физические данные украинской нации. Слава Украине!
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Единственное что мне лично не понравилось, это упаднические песни. Сколько можно прибедняться, и ныть!?
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Как говорил Л.Быков, Украина - степь, по ній чумаки по сіль їздили, на чумацький шлях поглядаючи, и музыка такая же ...Национальная традиция.
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Дуже приємно бачити наших захисників- гарантів незалежності.
Слава Збройним Силам України!!!
Слава Воїнам!
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Усіх Українців зі Святом Незалежності! Слава Україні! Смерть ворогам.
Привіт з Данії .
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Наконец то NATOвский сапог прошелся по Хрещатику!!!) Запоребриком будет что ватанам показать, даже негры были в составе, легионы!)
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Кусок асфальта с отпечатком натовского сапога послать за поребрик наложеннім платежом.
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Братья и сестры! Поздравляю вас! Все у вас будет хорошо, Слава Украине!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВоенный парад в честь Дня Независимости на Крещатике. ВИДЕО
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