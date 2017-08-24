 Военный парад в честь Дня Независимости на Крещатике. ВИДЕО

В центре Киева сегодня, 24 августа, проходит военный парад ко Дню независимости. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
В этом году в параде на Крещатике участвуют 4,5 тыс. военнослужащих, из них более тысячи - те, кто в разное время участвовал в зоне проведения АТО, в боевых действиях. Среди участников парада будут более 200 человек, которые награждены государственными наградами за мужество и героизм. Рядом с украинскими военными по центральной улице Киева промаршируют более 200 бойцов армий НАТО и стран, претендующих на членство в Альянсе. Принимать парад, кроме руководства Украины будут также министры обороны 9 стран НАТО, в том числе глава Пентагона Джеймс Мэттис.
Участие военной техники в параде ко Дню Независимости в этом году не предумотрено. Достежения ОПК можно осмотреть на специальной выставке.
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Вітаю тебе зі святом.
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"Таварищу Президенте, витаю"
Народ, когда будет конец этому совку?
Есть же нормальные не советские приветствия
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от "товарища" тхне совком
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Треба запам'ятати.
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И смотрю на десятки удаленных комментов.
Очень правильные слова сейчас говорятся на параде.
Пробирает до души.
Но говорит их вороватый хитрожопый НеУкраинец, обманом пролезший во власть.
И говорит не за Украину, а для того, чтобы прикрыть патриотическим флером
Свои подлые гешефты.
Он уже контроллирует практически все украинские СМИ
И простым людям тяжело увидеть Правду.
Цензор, не спамь!!!
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З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНО!!!
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Ця безцінна коштовність-незалежність,омита кров'ю і сльозами багатьох поколінь українців.Вони боролись,помирали,гинули в таборах,без надії сподівались,але не здавались.
Цей великий дар отримали ми і за себе,і за тих,хто з небес дивиться на нас-наше небесне воїнство українське.
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Є люди, які не люблять і народ, і владу - такі люди або виїжджають з країни, або ідуть у внутрішню еміграцію, озлившись на всіх.
Є люди, які люблять народ і не люблять владу - такі люди це повсякчас бунтівники, революціонери, опозиціонери.
Але є особливі люди, які не люблять свій народ і дуже люблять владу - це сволота, яка є у кожній країні.
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Хунта мусить тримати обличчя.
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хотя убей меня не понимаю,
есть ли в етом какая разница...
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Зліва йшов.
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Поляки за ними йшли.
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геть як "сапог"... - мабуть піндос
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На рашаТВ буде привід полаяти.
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Звичайно, падаю. Але - мої враження.
Хлопці, ріднесенькі наші, ви - найкращі. Ми вас любимо.
30-ка ! Приємно !!!
Канадці були першими серед іноземців. Оце вони так ходять. Шоб ви знали. Молдавани і поляки - фраєри. Американці - без понтів.
Пеця - замучений, капець.
Все буде добре.
Ще раз - з Днем Незалежності.
Святкуйте, відпочивайте, згадуйте...
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Простить обидчика? - Простить. Он - слаб. И в страхе. Ты - сильнее.
Принять скорбящего? - Принять. Все его скорби и тревоги.
Поднять упавшего? - Поднять. Он твой собрат. Один из многих.
Благословить? - Благословить. И проклинающих? - Их тоже.
Любить жестокий мир? - Любить. Его спасти Любовь лишь может...»
Елена Туркка
Slava Ukraini !!!!
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Слава Збройним Силам України!!!
Слава Воїнам!
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Привіт з Данії .
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