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 Политика Украины
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 Военный парад в честь Дня Независимости на Крещатике. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Рядом с украинскими военными по центральной улице Киева промаршируют более 200 бойцов армий НАТО.

В центре Киева сегодня, 24 августа, проходит военный парад ко Дню независимости. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

В этом году в параде на Крещатике участвуют 4,5 тыс. военнослужащих, из них более тысячи - те, кто в разное время участвовал в зоне проведения АТО, в боевых действиях. Среди участников парада будут более 200 человек, которые награждены государственными наградами за мужество и героизм. Рядом с украинскими военными по центральной улице Киева промаршируют более 200 бойцов армий НАТО и стран, претендующих на членство в Альянсе. Принимать парад, кроме руководства Украины будут также министры обороны 9 стран НАТО, в том числе глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Участие военной техники в параде ко Дню Независимости в этом году не предумотрено. Достежения ОПК можно осмотреть на специальной выставке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина празднует День Независимости

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от як пустять українську землю з молотка, так зразу парадом на Красній площі і пройдемося....., спеціально Україну в борги заганяють для для параду в рашке
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Усіх Українців зі Святом Незалежності! Слава Україні! Смерть ворогам.
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Хай живе вільна Україна на зло ворогам і на радість друзям.
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Не ваше сьогодні свято , зрадогівнюки, не ваше. Слава Україні, слава Президенту України.
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Слава армии петешлюх и петеботов!
Это последняя надежда Барыги.
С цукеркой - в бой!
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Смотрю парад.
И смотрю на десятки удаленных комментов.
Очень правильные слова сейчас говорятся на параде.
Пробирает до души.
Но говорит их вороватый хитрожопый НеУкраинец, обманом пролезший во власть.
И говорит не за Украину, а для того, чтобы прикрыть патриотическим флером
Свои подлые гешефты.
Он уже контроллирует практически все украинские СМИ
И простым людям тяжело увидеть Правду.
Цензор, не спамь!!!
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Свою Україну любіть. Любіть її… во врем'я люте, В остатню, тяжкую мінуту За неї Господа моліть. Розкуйтеся, братайтеся! У чужому краю Не шукайте, не питайте Того, що немає І на небі, а не тілько На чужому полі. В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля. Т. Г. Шевченко
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Святі слова, тільки одні люблять, інші доморощені з неї жили тянуть.....
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Весь Крещатик при Сталине построен. Столько красоты и такие ресурсы достались первому Кравчуку. Все они стали богаты и теперь рады этому.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВоенный парад в честь Дня Независимости на Крещатике. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
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