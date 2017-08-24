 Военный парад в честь Дня Независимости на Крещатике. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

В центре Киева сегодня, 24 августа, проходит военный парад ко Дню независимости. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
В этом году в параде на Крещатике участвуют 4,5 тыс. военнослужащих, из них более тысячи - те, кто в разное время участвовал в зоне проведения АТО, в боевых действиях. Среди участников парада будут более 200 человек, которые награждены государственными наградами за мужество и героизм. Рядом с украинскими военными по центральной улице Киева промаршируют более 200 бойцов армий НАТО и стран, претендующих на членство в Альянсе. Принимать парад, кроме руководства Украины будут также министры обороны 9 стран НАТО, в том числе глава Пентагона Джеймс Мэттис.
Участие военной техники в параде ко Дню Независимости в этом году не предумотрено. Достежения ОПК можно осмотреть на специальной выставке.
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Это последняя надежда Барыги.
С цукеркой - в бой!
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И смотрю на десятки удаленных комментов.
Очень правильные слова сейчас говорятся на параде.
Пробирает до души.
Но говорит их вороватый хитрожопый НеУкраинец, обманом пролезший во власть.
И говорит не за Украину, а для того, чтобы прикрыть патриотическим флером
Свои подлые гешефты.
Он уже контроллирует практически все украинские СМИ
И простым людям тяжело увидеть Правду.
Цензор, не спамь!!!
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З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНО!!!
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