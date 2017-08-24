 Неизвестные расстреляли человека в центре Киева. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Фейсбук-сообщество "Киев оперативный".
"В самом центре столицы на улице Шота Руставели, 12, двое неизвестных застрелили мужчину и скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. Врачи приехали довольно быстро, но спасти мужчину уже не смогли", - говорится в сообщении.
На месте работают следственно-оперативная группа и патрули полиции. Ведутся розыскные мероприятия.
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