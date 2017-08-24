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 Киевские новости
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 Неизвестные расстреляли человека в центре Киева. ВИДЕО

Поздно вечером 23 августа в центре Киева неизвестные расстреляли мужчину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Фейсбук-сообщество "Киев оперативный".

"В самом центре столицы на улице Шота Руставели, 12, двое неизвестных застрелили мужчину и скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. Врачи приехали довольно быстро, но спасти мужчину уже не смогли", - говорится в сообщении.

На месте работают следственно-оперативная группа и патрули полиции. Ведутся розыскные мероприятия.



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Беспредел 90-х возвращается усилиями воровской шайки Порошенко и бездарной полиции (по сути старых янучарских ментов)
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блять, уже с самого утра началось, повылазили
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Заказняк? Все выглядит именно так, поэтому убийцу не найдут.
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зато сабаков будет отчитываться что преступность стала ниже.
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Во время хаоуса и войны криминалитет себя чувствует как рыба в воде, где закон о ношении которкоствола, барыги
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Да, да, нам еще тутушни с короткостволом и не хватало.
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Эпидемия пошла,в Сургуте и Нижнем Новгороде с ножом пыряют,тут стреляют...,август всегда месяц кровожадный был, есть и будет
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиНеизвестные расстреляли человека в центре Киева. ВИДЕО
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