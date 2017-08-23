 Украинский офицер Сергей Романовский, потерявший на Донбассе ногу, совершил 75-й прыжок с парашютом и готовится писать диссертацию. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Жуков отметил: "Хотите мотивацию в жизни? Вот она. Получайте и смотрите до конца!!! Сергей Романовский - командир десантной роты, 80-й дшбр.
Потерял ногу в бою 14 года. Сейчас, плечом к плечу с десантниками, выполняет прыжки с парашютом на воду.
Поддерживайте и помогайте друг-другу. И это еще не конец... Железная воля. Честь".
Читайте на Цензор.НЕТ - Раненному воину Сергею Романовскому срочно нужна помощь. ФОТО
видео Dmitriy Stepanov
1008 8
Материалы по теме: Жизнь прекрасна
Отчаянно сражавшийся с трассой и лыжами спортсмен из солнечной Венесуэлы произвел фурор на чемпионате мира в Финляндии. ВИДЕО(90)
Лучшие фото дикой природы 2016 года, - The Guardian. ФОТОрепортаж(120)
Конкурс ледовых скульптур проходит во Львове(2)
"Красота - это не всегда Барби-стайл", - американская паралимпийка украинского происхождения Оксана Бондарчук не пала духом после ампутации обеих ног. ФОТО(119)
$2500 в месяц за евроинтеграцию(0)
Евроинтеграция на лестничной клетке киевской девятиэтажки - уникальный ФОТОрепортаж(88)
Фестиваль ледовой скульптуры открывается в Бельгии. ФОТОрепортаж(0)
Успехов и здоровья тебе , козак, цвет нашей нации!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://youtu.be/UGNBNPNwNPU
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить