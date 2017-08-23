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 Общество
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Все про:офицер (130) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (2)

 Украинский офицер Сергей Романовский, потерявший на Донбассе ногу, совершил 75-й прыжок с парашютом и готовится писать диссертацию. ВИДЕО

Начальник Департамента патрульной полиции Нацполиции Евгений Жуков опубликовал ролик об украинском офицере Сергее Романовском, который после потери в бою ноги, сумел совершить 75-й прыжок с парашютом, а сейчас готовится к участию в турнире "Айронмен" и написанию кандидатской диссертации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Жуков отметил: "Хотите мотивацию в жизни? Вот она. Получайте и смотрите до конца!!! Сергей Романовский - командир десантной роты, 80-й дшбр.

Потерял ногу в бою 14 года. Сейчас, плечом к плечу с десантниками, выполняет прыжки с парашютом на воду.

Поддерживайте и помогайте друг-другу. И это еще не конец... Железная воля. Честь".

Читайте на Цензор.НЕТ - Раненному воину Сергею Романовскому срочно нужна помощь. ФОТО



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Вот это воля к жизни!
Успехов и здоровья тебе , козак, цвет нашей нации!
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ПІСНЯ ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 2017 - "БОЙОВА ВИШИВАНКА" - Саблич

https://youtu.be/UGNBNPNwNPU
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Это настоящий борец, такого ничто из седла не выбьет
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треба не перекладати з кацапської, а писати нашою, тодi Романівський не буде Романовський.
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Аби йому сучасний біопротез. Чому б не створити якийсь фонд по збору грошей для цього?- Я б перерахував.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоУкраинский офицер Сергей Романовский, потерявший на Донбассе ногу, совершил 75-й прыжок с парашютом и готовится писать диссертацию. ВИДЕО
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