 Глава Волынского облсовета Палица создал "частную армию", - "Слідство.Інфо". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании проекта "Слідство.Інфо".
По информации журналистов, "силовики" Палицы замечены в запугивании, слежке за политическими оппонентами, нападениях на журналистов, контрабанде. Их деятельностью заинтересовалась СБУ.
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...янтарная
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НЕ привлекло , не остановило, не ограничело ...........
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