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 Общество
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Все про:Волынь (641) силовики (180) Палица (23)

 Глава Волынского облсовета Палица создал "частную армию", - "Слідство.Інфо". ВИДЕО

Глава Волынского областного совета Игорь Палица создал силовую структуру, подконтрольную лично ему.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании проекта "Слідство.Інфо".

По информации журналистов, "силовики" Палицы замечены в запугивании, слежке за политическими оппонентами, нападениях на журналистов, контрабанде. Их деятельностью заинтересовалась СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Президента следует либо существенно ограничить в полномочиях, либо же ликвидировать этот пост", - глава Волынского облсовета Палица

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Он и в Одессе тоже самое сделал, будучи главой ОГА. Мутный тип.
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Скоро будет действовать правило - Вассал моего вассала не мой вассал!
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наверное будет Волынская Резня-2
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Не будет.А будет резня кацапов.Гибридная.
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Приватна армія на Україні???................... Ні - не може бути..............
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А что за бандюга без банды.Вперед в лихие девяностые...
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Вот если бы счастье - жить как в Сев.Корее под руководством мудрого Ким Чен Ын?!!

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кто его знает, может и до этого счастья докотимся, зарекаться ни от чего не нужно....
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Насколько я помню - никто не думал, буржуазная ли будет Украина или нет. Хотели богатую Украину. А СССР распался на фоне экономического упадка, вероятно в результате деградации власти, которая так и не остановилась, и плоды которой пожинаем.
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СССР распалось из-за того, что партийная верхушка не могла передавать имущество по наследству. Поэтому при подстрекательстве друзей из-за бугра и развалили соцстрой, развал пошел полным ходом после смерти Брежнева. Что касается буржуазной Украины - так все галдели в 1991 году о частной собственности на средства производства, или нет? А нам не очень говорили, что прибыль будет ити не государству, а собственникам, государству будет капать малая доля в виде налогов.
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не помню такого, но тогда Вас обманули, и вместо государства построили что-то типо мусорки во главе с тараканом.
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и я о том же, только для одних мусорку построили, а процентов 10 неплохо таки за счет остальных живут......
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На Волыне без армии нельзя. Там идет война.
...янтарная
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На танках Оплот и со Стингерами наперевес? Не они случайно в окрестностях Кременца тренируются?
Глава Волынского облсовета Палица создал "частную армию", - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 6895
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у єтой рібі - голову долой! и гниения не будет...
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а чего это "их деятельностью занялось СБУ"?,а не "ЕГО деятельностью?!
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Подскажите мне , что значит - " их деятельностью ЗАИНТЕРЕСОВАЛОСЬ СБУ " ???
НЕ привлекло , не остановило, не ограничело ...........
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Деньги снимают а если привлечь то с кого получать?
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Цензор.НЕТВидеоОбществоГлава Волынского облсовета Палица создал "частную армию", - "Слідство.Інфо". ВИДЕО
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