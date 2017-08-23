EN|RU|UK
Темы дня: ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов
 Политика Украины
  4796  55
Все про:Пашинский (574) Россия (71973) Данилюк Александр (206)

 Министр финансов Данилюк работает на Россию - Пашинский. ВИДЕО

пашинский

Председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что министр финансов Украины Александр Данилюк работает на Россию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире 5 канала.

Пашинский отметил: "У меня есть глубокое убеждение и я об этом имел разговор с главой СБУ и с Генеральным прокурором, что к сожалению много чиновников, который сейчас отвечают, в том числе и за финансирование армии, они используют такие бюрократичные препоны, чтобы заблокировать финансирование тех или иных программ, которые Россия считает перспективными".

Он продолжил: "Я считаю, что министр финансов Данилюк работает на Российскую федерацию. Все, что можно заблокировать финансирование Вооруженных сил - он это делает".

Также читайте: Служба внешней разведки профинансирована только на 8% от потребностей, - нардеп Левус

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Данилюк на Россию, Пашинский на Путина, деффачки, не ссорьтесь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ой-ой-ой, чий не новина. 80% наших можновладців працюють на росію.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Доллар упал до 25.6 а сраный рубль так и есть 0.42.. какого хрена?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шота плешивый пашинский против Педро пошёл!
 показать весь комментарий
Ответить
 
уєбан пашинскій точно работаєт не на Україну...
 показать весь комментарий
Ответить
 
На окраине Мариуполя утром 15 августа случился конфликт: нетрезвые местные жители решили похулиганить на блокпосту, который охраняют бойцы спецподразделения «Ивано-Франковск».
Трое молодых людей делали вид, что не понимают украинского языка, и возмущались, что забыли правоохранители из Прикарпатья на востоке Украины.
«Валите на свою Франковщину и там за***йте людей», - заявили мужчины в ответ на требование полицейских предъявить документы.
За невыполнение законных требований и агрессивное поведение бойцы вынуждены были применить к хулиганам физическую силу.
Бойцы вызвали следственно-оперативную группу, на нарушителей составили постановления за пьяную езду, мелкое хулиганство и злостное неповиновение.Министр финансов Данилюк работает на Россию - Пашинский - Цензор.НЕТ 1486
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бойцы вызвали следственно-оперативную группу.. а группа откуда? Те, кто в 2014 встречал мышебратьев и перекрасился?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пьяный -заяц страшный зверь.
Завтра остатки алкоголя будут выходить через слезы и сопли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дайте им лет по пять, заодно и мову выучат...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
надо било виєбать заставіть друг друга, рускамірцам ето природньо...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Повторюсь. В Україні агентури КГБ-ФСБ, як го*на.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мерзкое дерьмо Плешинский на какую гниду работает ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
видимо плохо работает, что целых 3+ года не может слить Украину, всё через жопу, а войска только растут и крепчают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Судя по уровню лоббизма и коррупции, на Россию работают все три ветви украинской власти в полном составе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а Пашинский работает на кого ....такого нет что сам по-себе
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не "коаліція потужних реформаторів" - павуки в банці..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та вы все твари на рашку работаете и с ней торгуете.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно, кто работает на народ Украины? Можно увидеть хоть одного, находящегося сейчас у корыта?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Очередная свистопляска если министр продался так накол гада...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пля, так возьми пихаль и пальни ему в ногу! Ты же уже имеешь опыт!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Данилюка ж, наверное, тоже пистоль есть. А при таких раскладах Пашинский очкует.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ага рексам без розмірковувань дірки робить з австрійської волини
 показать весь комментарий
Ответить
 
так покажи, Пашинський, свой патриотизм: перечисли свое немалое имущество на военные нужды, как в ВОВ советские граждане делали.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цикаво, а на кого тогда работает Рева? На германские гастрономы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и че не престрелил его .сразу бы все поняли шо пашинский патриот )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так прострели ему ногу,тем более,что опыт у тебя имеется и тебе за это ничего не будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хотелось бы знать на кого работает сам пашинский если все уже украдено и крадется с такой гордостью.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот это поворот !

За свого підлеглого відповідає керівник ... тобто - Пашинський на Гросю попер ?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ты на собственный карман и счета панамских патриотов. Очень сложно понять, что хуже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Типа- "Держите вора!!!"???
А у самого тоже рыльце в паху!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А как себя интересно должно вести оно министро финансов, если оно было советником беглого преза вне штата.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пашинский- гнида и тварь. Свою пулю он давно заработал. Но его не застрелят. Народ разорвет этого ггиста в очках на куски, со шлюхой-танюхой вместе.Слава нації! Смерть баригАм!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вы имели в виду ГЛИСТА В ОЧКАХ!
Хорошее наименование этого урода.
Приятно ласкает слух!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Паршивенский кроме того,что быстрый пистолет.Так он еще и супер контр разведчик!
Вот талантливый человек,талантлив во всем!
 показать весь комментарий
Ответить
 
У нас злодій офшорний уже 3 роки нахуйлососію працює і нічого ніхто не каже
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМинистр финансов Данилюк работает на Россию - Пашинский. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти