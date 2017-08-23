 Министр финансов Данилюк работает на Россию - Пашинский. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире 5 канала.
Пашинский отметил: "У меня есть глубокое убеждение и я об этом имел разговор с главой СБУ и с Генеральным прокурором, что к сожалению много чиновников, который сейчас отвечают, в том числе и за финансирование армии, они используют такие бюрократичные препоны, чтобы заблокировать финансирование тех или иных программ, которые Россия считает перспективными".
Он продолжил: "Я считаю, что министр финансов Данилюк работает на Российскую федерацию. Все, что можно заблокировать финансирование Вооруженных сил - он это делает".
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За свого підлеглого відповідає керівник ... тобто - Пашинський на Гросю попер ?!
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А у самого тоже рыльце в паху!
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Хорошее наименование этого урода.
Приятно ласкает слух!
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Вот талантливый человек,талантлив во всем!
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